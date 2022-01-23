التقارير

كتاب جديد: الحضارة الاسلامية بين ركني الإمامة والعراق


 

متابعة ـ حليمة الساعدي ||

 

مركز تاج الحضارة الثقافي وضمن سلسلة طروس التاج  أصدر كتابه الموسوم( الحضارة الاسلامية بين ركني الإمامة والعراق) للباحثين حسن الربيعي وفراس العتابي وبمشاركة كوكبة من خبراء وكتاب المركز وجاء المؤلف ليسلط الضوء على الحضارة الاسلامية ودورها البارز في تقدم الانسانية ونشر الوعي الفكري والحضاري.

ويمثل الكتاب  قراءة ثقافية تعمل على تشريح الواقع الانساني بشكل عام والعراقي بشكل خاص وفك التداخل والاشتراك بين مفاهيم الهوية الثقافية والوطنية وتمييز الثقافي عن الاجتماعي والسياسي وبلغة التلقي العام مع اشتراط عدم الاخلال بالمفهوم وإمكانية صناعة هوية منسجمة ومتراصة ورأب  الصدع بين الهويات المتصارعة من خلال الاعتماد على العوامل الأولية مثل الدين واللغة او عوامل تكوينية مثل بناء الجيش او دستور دائم او عوامل تلقينية مثل التعليم او عوامل خارجية مثل التنبيه على التهديدات الخارجية وتم خلال هذا  الكتاب تشخيص جهود الائمة( عليهم السلام) في التأسيس الهوياتي الاسلامي ومنجزهم الحضاري والإنساني .

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