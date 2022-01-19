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سجن وتعذيب وفقدان عائلة.. قصة مؤلمة لصاحب مقولة "أنت ياهو" (فيديو)


انتقد أهالي قلعة صالح في ميسان، حالة التنمر والضغوطات المستمرة التي يتعرض لها المواطن مهدي صاحب مقولة "أنت ياهو ولك" التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ماهر ياسين عذاري، احد مواطني قلعة صالح في ميسان ان "المواطن مهدي يتعرض للتنمر والضغوطات بشكل مستمر بعد الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وقال خلاله "أنت ياهو ولك".

واضاف عذاري ان "المواطن مهدي يوجد حاليا في منزلي وقبل اسبوع ذهبت بصحبته الى محافظة البصرة لتخليصه من حالة التنمر التي يتعرض لها".

وعن سبب قوله الجملة المشهورة، تابع، ان "المواطن يعاني من ضعف البصر".

وبشأن معاناة المواطن مهدي، ذكر عذاري ان "مهدي تم سجنه لأكثر من مرة ابان النظام البائد، ولسنوات وهو يتعرّض لأبشع أنواع التعذيب، وبات ينتقل من محافظة الى محافظة وبعد فترة من الزمن توفيت عائلته بالكامل وعاش في صدمة وحالة نفسية صعبة".

وأردف ان "مهدي لا يمتلك سكن ولا اي عمل او راتب وللاسف بعض الناس استغلت حالته للضحك والسخرية وتعرض للاذى"، "مطالبا الجهات المعنية بمساعدة المواطن مهدي".

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سجن وتعذيب وفقدان عائلة.. قصة مؤلمة لصاحب مقولة "أنت ياهو" (فيديو)
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