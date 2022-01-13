بعد ايقاف عمل رئاسة البرلمان مؤقتا.. ماهو مصير ترشيحات رئاسة الجمهورية؟

اكد الخبير القانوني حيدر الصوفي، اليوم الخميس، انه بعد قرار المحكمة الاتحادية إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب مؤقتا الى حين البت بالدعاوى المقدمة لديها ، فإن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أصبح مجمداُ الى حين البت بالدعوى.

وقال الصوفي في حديث لـ السومرية نيوز، انه "وبعد قرار المحكمة الاتحادية إيقاف عمل رئاسة مجلس النواب مؤقتا الى حين البت بالدعاوى المقدمة لديها ، فإن جميع القرارات التي صدرت من رئاسة البرلمان وعمل مجلس النواب بشكل مطلق اصبحت مجمدة الى حين البت بالدعوى على اعتبار ان جميع المهام من عقد جلسات وإدارة لها هو من عمل هيئة الرئاسة".

وأضاف الصوفي، ان "من بين القرارات التي أصدرتها هيئة الرئاسة هو فتح باب الترشيح لمنصب رئيس جمهورية العراق، وبما ان جميع القرارات التي صدرت من الرئاسة أصبحت متوقفة فان باب الترشيح لشغل المنصب اصبحت هي الاخرى متوقفة الى حين البت بالدعاوى"، لافتا الى ان "استمرار مواعيد الترشيح او تغييرها ترتبط بالقرار الصادر من المحكمة".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، اصدرت، اليوم الخميس، امرا ولائيا في دعوى النائب باسم خشان، حيث تضمن الامر إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتا الى حين البت بالدعوى.