التقارير

كربلاء تشكو اهمال المدارس


طالب أهالي محافظة كربلاء، اليوم الاربعاء، الحكومة المركزية بالتدخل لأكمال المدارس المتلكئة في المحافظة.

وقال جمع من المواطنين للسومرية نيوز، ان "مدارس كربلاء تعاني من أهمال واضح وتلكؤ واندثار للمواد الأنشائية"، "مطالبين الحكومة المركزية بالتدخل لأكمال المدارس المتلكئة التي أثرت بشكل سلبي على الطالب".

وأضافوا، إن "المدرسة الواحدة في المحافظة باتت تحتضن دوام ثلاثي ورباعي بسبب عدم وجود مدارس كافية واهمال البنى التحتية بشكل واضح".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كربلاء تشكو اهمال المدارس
المستحيلات العراقية العشرة
منصب رئيس الجمهورية يعيد الصراع بين أحزاب كردستان
ماذا لو تَحَوَّلَت فنزويلا إلى إيران ثانية؟!
ذكرى قصف قاعدة عين الأسد؛حقائق خطيرة عن الباليستي الإيراني أخفتها أمريكا عن الرأي العام (3)
هل انسحبت اميركا فعلا من العراق ؟!
ذكرى قصف قاعدة عين الأسد؛حقائق خطيرة عن الباليستي الإيراني أخفتها أمريكا عن الرأي العام (2)
التفصيلات الفنية لسفينة نوح كما وردت في القرآن الكريم..!
السيرة الذاتية للفقيد الراحل البرفيسور سنان الشبيبي ولماذا اصدر المالكي قرارا باعتقاله !!!
ذكرى قصف قاعدة عين الأسد؛حقائق خطيرة عن الباليستي الإيراني أخفتها أمريكا عن الرأي العام (1)
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك