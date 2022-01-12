كربلاء تشكو اهمال المدارس

طالب أهالي محافظة كربلاء، اليوم الاربعاء، الحكومة المركزية بالتدخل لأكمال المدارس المتلكئة في المحافظة.

وقال جمع من المواطنين للسومرية نيوز، ان "مدارس كربلاء تعاني من أهمال واضح وتلكؤ واندثار للمواد الأنشائية"، "مطالبين الحكومة المركزية بالتدخل لأكمال المدارس المتلكئة التي أثرت بشكل سلبي على الطالب".

وأضافوا، إن "المدرسة الواحدة في المحافظة باتت تحتضن دوام ثلاثي ورباعي بسبب عدم وجود مدارس كافية واهمال البنى التحتية بشكل واضح".