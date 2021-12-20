بري قال الحقيقة



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

نعيم الهاشمي الخفاجي || قبل عدة أيام وبسبب قيام دول الرجعية العربية صنيعة الاستعمار بتنفيذ أوامر أسيادهم الذين نصبوهم ومكنوهم من السيطرة على رقاب شعوب الجزيرة العربية بقوة السيف والسلاح في محاصرة عامة الشعب اللبناني لأسباب تتعلق في ارغام لبنان عن التخلي بدعم قضية شعب فلسطين، السيد رئيس مجلس النواب السيد نبيه بري انتقد تعسف سلطات الخليج بالتعامل الفج مع العمال اللبنانيين بالخليج ومحاصرة الشركات اللبنانية قال السيد نبيه بري(هل يعقل التصديق أن إسرائيل العدو انفتح على العرب على النحو الذي يحصل اليوم، والعرب يقفلون أبوابهم على لبنان) وايضا قال (لبنان الذي دفع أثماناً باهظة من أجل تثبيت عروبته وهويته، نعم لبنان يتعرض لحصار). إن أنظمة الحكم العربية من صنيعة الاستعمار بل وقع عبدالعزيز سعود في وثيقة إلى وعد بلفور في إعطاء كل فلسطين حسب قوله لليهود المساكين، والعلاقات ما بين دول الرجعية العربية وإسرائيل كانت موجودة من اول يوم لكن بفضل الحلاب ترامب وهو مشكورا ارغمهم على الإعلان رسميا في وجود علاقات حميمية وصداقة مع اسرائيل وشيء طبيعي الذي يساعد الفلسطينيين يقفل العرب أبوابهم عنه سواء كانت لبنان أو أي دولة عربية اخرى. أحد المستكتبين من الحمقى كتب رد على السيد نبيه بري يقول( يا دولة الرئيس إسرائيل لم ترسل جنودها إلى العراق واليمن لقتل أبنائهما). شر البلية مايضحك لا تعمى العيون ولكن تعمى القلوب، حيث قال الله تعالى في سورة الحج { أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور}. يقول الإمام علي بن أبي طالب ع { فقد البصر أهون من فقدان البصيرة}. عندما ينتقد السيد بري أو ماتبقى منالإمام الكتاب والصحفيين الشرفاء الموقف البدوي الخليجي بسبب وقوفهم في معسكر دول الاستعمار والاحتلال ويشيدون بمن حمل السلاح وحرر الأرض وارغم بني صهيون على ترسيم حدود لبنان يكون رد العملاء بالقول انتم تابعين لإيران والفرس، الحمد لله أنهم يقرون على أنفسهم بالباطل ويشعرون بعقدة الخيانة والانحطاط وللأسف يحاولون إلباس المقاومين وانصارهم نفس الثوب الذي هم قبلوا في لبسه ثوب الخيانة والإنبطاح والذل، نعم اما لم أتفاجأ من ذلك لأن هذا هو منطق أهل الباطل مع اهل الحق يقول الله سبحانه وتعالى يلبسون الحق بالباطل ولم يقل يلبسون الباطل بالحق لأن تلميع الباطل مستحيل وتشويه الحق ممكن بظل وجود المليارات وفيالق أعلامية مرتزقة جاهزة لتزيف الحقائق مقابل الأموال. من ارسل آلاف الانتحاريين للعراق ليست إسرائيل وإنما النظام السعودي الوهابي وحسب إحصائية نشرتها الصحف الأمريكية عن الداخلية العراقية هلك ١٥٠٠انتحاري سعودي في وسط مدن ومساجد وأسواق المحافظات الشيعية بالعراق، ومن أعلن الحرب على اليمن سفير السعودية السابق بن جبير في أمريكا وقرأ بيان رقم واحد الذي أعلن بداية الحرب ضد اليمن السفير السعودي في واشنطن وكل محطات التلفزة قامت بنقل بيان السفير الجبير، من سرق ثورات الشعوب العربية هم التيارات الوهابية التكفيرية التي شوهت نضال المعارضات العربية وحولتهم إلى وحوش تقتل وتسبي وتغتصب، من دعم الجنرالات بعمل الثورات المضادة دول الخليج مولت هؤلاء بمليارات الدولارات وجندت لهم ضباط يساندون الانقلابيين، محاولة تشويه سمعة المقاومة اللبنانية في إرسال مخدرات إلى دول الخليج كذبة كبرى قبل ٣١ سنة أتى بي الحظ البائس لقوات التحالف بالسعودية عندما نقلت الى مستشفى قاعدة تبوك الجوية قرأت قطع مكتوب عليها احذر المخدرات انها سلاح فتاك، أينما تذهب بالأسواق بالشوارع في أبواب المساجد تجد احذر المخدرات، سألت ضابط سعودي من العائلة المالكة ضابط طيار من عائلة سعود الكبير نسيت اسمه وربما اسمه ملازم أول عبدالعزيز آل سعود عن وجود القطع التي تحذر من تعاطي المخدرات، قال لي يا رجل بلدنا مملوء ناس تتاجر بالمخدرات، قضية تعاطي دول الخليج مخدرات ليست وليدة اليوم، سبب استشراء المخدرات في السعودية بسبب قيام المطاوعة في منع بيع الخمر حسب قول جماعة متخصصين بهذا المجال يحتسون الخمر بل صنعوا خمر محلي من خلال طرق محلية لا اريد ان اذكرها لربما البعض يعمل ذلك. وحتى قضية صمود الدولة السورية الإعلام الوهابي يقول ايران دعمت الأسد وفي الحقيقة لولا تدخل روسيا بشكل مباشر لما تم هزيمة جيوش العصابات الوهابية وقتل آلاف الإرهابيين السعوديين في الأراضي السورية. المستكتب يقول للسيد بري انتم ممن سعى إلى مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وما الضير من ذلك لولا سلاح المقاومة لما حصل لبنان على حقول الغاز في مياهه الإقليمية، على الشعب اللبناني أن يشكر من حفظ حقول النفط والغاز وهم رجال المقاومة. الساحة اللبنانية مكان صراع دولي كالعادة في نفس الأدوات اللبنانية التي قاتلت عرفات ومنظمة التحرير بالحرب التي فرضت على شعب لبنان وكان الهدف طرد منظمة التحرير من بيروت إلى تونس في أقصى شمال أفريقيا، صراعات اليوم تتم من خلال خلق الاضطرابات واستهداف تجمعات مواطنين لأسباب مذهبية لاشعال فتيل حرب أهلية لبنانية جديدة، عملوا بكل وسعهم على الانهيار الكبير في سعر صرف العملة الوطنية اللبنانية لتحويل حياة الناس إلى جحيم الغاية خلق حقبة جديدة من الفوضى والنزاعات الداخلية، العمل على تدمير ممنهج، وتهجير منظم لأبناء الشعب اللبناني في مختلف القطاعات إلى كل أصقاع الأرض، كذلك محاولة خلق فجوة ما بين الشعب والمقاومة. هناك استهداف إلى كل الدول والفئات التي ترفض التطبيع المجاني لذلك اشعلوا كل أنواع الحروب والنزاعات المسلحة ذات الطابع الطائفي والمذهبي، دعم العصابات الإرهابية الوهابية الغاية التنكيل في الشعوب المستهدفة لكي تعيش قهراً وذلاً وفقراً وتفتقر إلى أبسط المقومات الحياتية وحقوق الإنسان للعيش بكرامة، وحرمانهم من نعمة الأمن والأمان والاستقرار والعيش بسلام، في اسم كذبة إيران قتلوا عشرات آلاف الشعب اليمني وفرضوا حصارا ظالما منذ سبع سنوات لتجويع الأطفال والنساء، حدود السعودية والخليج واسعة مع إيران فليذهبوا يجربوا حظهم في إشعال حرب مع إيران إن كانوا فعلا هم يريدون محاربة إيران، علينا ان نقول الحقيقة هؤلاء يحاربون المواطنين الشيعة أينما وجدوا في اسم شماعة إيران. لبنان دولة يحكمها دستور ضامن بمشاركة كل المكونات في القرار السياسي دون تهميش احد وهذا الفضل يعود إلى فرنسا هي التي عملت دستور ضمن مشاركة الجميع وياليت أنظمة البداوة بالخليج تحترم مواطنيها مثل مايحترم الدستور اللبناني المواطنين اللبنانيين. نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي كاتب وصحفي عراقي مستقل. 20/12/2021