التقارير

الأهداف الأمريكية والدور الروسي،وأين تحصل المقايضات؟


 

د. إسماعيل النجار ||

 

إنَّ إرتفاع منسوب حرارة الِاشتباك السياسي الأمريكي_ الصيني_والروسي، حَول القضايا الإستراتيجية التي تخص المِحوَرَين، تجاوزَت منطق الحوار إلى الترجمة على الأرض، وبدأَت تأخذُ شكلاً عسكرياً متباعِداً بالوكالةِ، وبالمباشرة أحياناً في أماكن عِدَّة من العالم،إذتأخذُ طابع العراضات العسكرية.

لكنّ صفيح الأرض ترتفع حرارته بشكلٍ تدريجي وملحوظ في العالم أجمَع، ولا أحد يستطيع التَكَهُّن بما سيحصل، لو أُفلِتَت الأمور من عِقالها في مكانٍ ما؛

وخصوصاً في أوكرانيا أو بحر الصين الجنوبي،  جَرَّاء الحركشَة الأمريكية واللعب بالنار، في الخاصرة الشرقية للدب الروسي وفي بحر الصين على تخوم تايوان.

إنَ إستنفار موسكو،وإعلان حالة التأهب القصوَىَ في أسلحتها الإستراتيجية النووية غير التقليدية، والإعلان عنها،

وحشد ما يقارب المِئَة ألف جندي على حدود أوكرانيا، إنما يَدُل على جدِّيَة القيصر بإشعال نار الحرب وإحتلال أوكرانيا، في حال صَمَّمَ الناتو على الِاقتراب من حدودهِ، محذراً الناتو من تجاهل تحذيراته.

الصين هيَ الدولة الوحيدة التي لَم تَتَّبِع أُسلوب المقايضات مع الولايات المتحدة الأمريكية،وهيَ تخوضُ حرباً اقتصادية شَرِسَة مع واشنطن، لاتهاوُن ولا مهادنَة فيها، وتُتَرجَمُ على الأرض من خلال محاولات واشنطن المستَمِيتَة لقطع الطريق أمام بكين، حتى لا تنجح في إنجاز خطوط سِكَك الحديد لطريق الحرير، الذي يربط بلادها بأكثر من مئَة دولة في العالم بشكلٍ آمِن جداً،بهدف الِاستغناء عن حركةالملاحة البحرية المُهَدَّدَة أمريكياً، والتي تبلغ تَكلفَة الشحن عبرها،أضعاف سعرالنقل على سِكَك الحديدالحريرية.

أما مع روسيا،فالأمر مختلف تماماً،حيث يشعُر بوتين أنه لا بُد من المقايضة مع واشنطن، من أجل الِاستمرار بحَد أدنىَ من العلاقة الجيدَة بين البلدين، وتخفيض منسوب التوتر على كل الجبهات.

في أوكرانيا روسيا لن تقدم تنازلات ولَن تسمح للناتو بتجاوز الخطوط الحُمر، حتَّى لَو وصَل الأمر إلى إشعال فتيل الحرب واحتلال أوكرانيا بالكامل.

إنما في ليبيا وفي سوريا، فإنّ الأمر مختلف كثيراً،إذ أنَ هناك لا يوجد أي مانع لدىَ موسكو، للأخذ والعطاء مع واشنطن، بشرط ضمان مصلحتها الإستراتيجية؟

فواشنطن هيَ التي ساهمَت مساهمَة فعّالة في دخول تركيا إلى سوريا، بعد دخولها هيَ رسمياً للمشاركة،كما زعمت في الحرب على الإرهاب، وهيَ التي تُنَسِق مع القوات الأمريكية في شرق الفرات عبر الخط الساخن، مما يَدُل على الِاعتراف الروسي بتواجد القوات الأمريكية على الأرض السورية، رغم التصريحات التي تصدُر عن روسيا، وتطالبها بالجلاء عن الأرض السورية،

وهيَ التي لَم تمنع إسرائيل من قصف أهداف عسكرية ولوجستية لحلفائها ضمن الأراضي السورية!وهيَ الدولَة العُظمَىَ المؤثرَة التي تمتلك النفط والغاز، ولا يستطيع أحدٌ أن يمنعها من مساعدة حليفتها سوريا، ولَم تُحَرِك ساكناً في هذا الأمر، ولَم تقُم بتقديم هذه المساعدة للشعب السوري المُحاصر، والذي يعاني من فقدان مادَّتَي الغاز والبنزين والمازوت،حتى

قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكسر الحصار،وبِمَد يَد العون لسوريا، وجلب النفط والغاز، رغم أنف قانون قيصر وأصحابه.

وبينما تخوض الحكومة السورية حرباً ضروساً ضد الإرهاب، وعينها فقط على ما تَبَقَّىَ من أرض مُحتَلَّة تسعى لتحريرها،تواجهُ على المقلب الآخر، احتلالاً أمريكياً وتركياً لأرضها،تسعى لإنهائه بمساعدة حلفائها بكل الإمكانيات المُتآحَة، سلماً أو حرباً.

دِمَشق تُدرِك جيداً أن أمريكا ستحاول جَر موسكو للمقايضة على انسحابها من سوريا، لذلك كانت قرارت دمشق حاسمة،أبلغتها لجميع الأفرقاء،مؤكِّدةً  أنها جادَّة بإتخاذ كافة الإجراءآت العملياتية لتحرير أراضيها، وأنها لن تسمح بالمساومة أو المقايضة عليها، وأن سيادتها ليست للبيع أو الإيجار، وأنها مصممة على السير في معركة التحرير والقضاء على الإرهاب، حتى لو بلغت التَكلُفَة عشرة أضعاف ما دفعته خلال سنوات الحرب العشرة الماضية.

 

بيروت في....

           19/12/202

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأهداف الأمريكية والدور الروسي،وأين تحصل المقايضات؟
ثلاث ظواهر تدّلُ على خطورة الوضع في منطقة الشرق الاوسط 
الوجه الآخر لـ"أوميكرون".. اقتصادات دول عدة على المحك
تقرير أميركي مفاجئ: النظام السعودي وصل إلى طريق مسدود ويعيش محطاته الأخيرة
ما هي قصة غياب الملك السعودي ؟!
وزارة المالية وتكريس ظلم المحاسبين
من هو الارهابي المجرم الهارب رافع مشحن الجميلي
تقرير "سيبري”
بيت العنكبوت..!
سر التصلب الايراني في فيينا..ابحثوا عن السلاح السري!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 93.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 392.16
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.87
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك