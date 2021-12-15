بيت العنكبوت..!

متابعة ـ مازن الشيخ ||

بينيت في ابو ظبي لاستعراض العربدة الاسرائيلية

تفيد مصادر غربية امنية بان رئيس وزراء تل ابيب "بينيت" انما توجه الى الامارات على عجل بهدف الطلب من حاكمها بن زايد الموافقة على استقبال طائرات عسكرية اسرائيلية وقوات خاصة للقيام بمهمة حربية ضد ايران في حال فشلت مباحثات فيبنا.

المصادر المطلعة في طهران بالمقابل تفيد بان مثل هذه التحركات والتسريبات ليست سوى حرب نفسية يتناوب عليها البريطانيون والاسرائيليون للضغط على الفريق الايراني المفاوض بهدف ابتزازه .

مصادر متابعة تفيد بانعدام اي افق لمثل هذه العملية لسببين رئيسيين:

١- ان رد ايران سيكون صاعقاً في حال ارتكبت تل ابيب مثل هكذا حماقة.

٢- ان واشنطن ليس بمقدورها تغطية مثل هكذا حرب في الوقت الذي تعاني فيه من توتر عال جدا على المستوى الدولي.

من طهران يضيف مصدر واكب زيارة بن طحنون الاخيرة لطهران بالقول:

ان المسؤول الاماراتي قطع للايرانيين تعهداً بعدم السماح لاي طرف استخدام بلده لضرب ايران، بالمقابل فقد سمع بن طحنون تحذيراً شديد اللهجة بانه لو سمحت ابو ظبي بمثل هكذا خطوة فانه يستطيع ان يتوقع خريطة جديدة للخليج الفارسي من دون الامارات..!

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