محاصرون انتم ومهزومون باذن الله...اينما تولون وجوهكم...!

محمد صادق الحسيني ||

انصار الله يحيطون بكم من كل جانب فانصتوا لهم او فروا زرافات ووحدنا...!

رغم شراءه منظومات دفاع جوي حديثة من الاميركان غرقت منشآته الاقتصادية وقواعده العسكرية ليلة امس بالصواريخ " الحوثية" الدقيقة...!

وهو اليوم في عرين العمانيين لا يدري باي حال سيكلم سلطانهم..!

هكذا هو حال بن سلمان الان وهو يحاول تطويب نفسه بكيمياء ماكرون وخزعبلاته التي سماها مباردة...!

لن ينفع معكم يا حكام الرياض شئ ما دمتم على باطلن وما دمنا نحن على حق، ولو اجتمع "المجتمع الدولي" كله لصالحكم وليس حفنة من السماسرة والمكارين الدوليين فقط...!

لقد اصبحتم من الماضي

ونحن اليمنيون ومن معنا من الانصار عين المستقبل الواعد...

هذه لم تعد شعارات ولا امنيات ايها الاذناب الصغار وخدم الاستعمار من طنجة الى مالاقا...!

اساطيل اسيادكم باتت عاجزة امامنا فكيف بمراكبكم التي تبحث عن ملاذات آمنة خوفاً من مسيراتنا ...!

استيقظوا قبل فوات الاوان...!

بمن تستقوون ..!؟

بمن قصفوا المراكب التجارية المدنية فجر اليوم باللاذقية..!؟

هؤلاء اجبن من ان يواجهوننا بالميدان، من المحيط الاطلسي الى الخليج الفارسي...!

اسمعوا زعمائهم السابقين وجنرالاتهم المتهالكين ماذا يقولون..!؟

رئيس وزرائهم السابق مسح الارض بعثابة تل ابييب هذه يوم امس عندما قال لهم بالحرف الواحد:

لا تكذبوا اكثر، فانتم عاجزون وفاشلون وقد تخطتكم ايران وحلفائها ولم يعد بامكانكم ان توقفوهمن نعم هذا كلام باراك الذي سخر من بينت ووزيره وزعيم موسادهم الجديد...!

تطلبون العون من واشنطن ...!؟

واشنطن العاجزة امام شبه جزيرة روسية واحدة اسمها كالينين غراد المزروعة بصواريخ اسكندرن والتي لو فكر حلف الاطلسي ان يتقدم خطوة اضافية اخرى باتجاه اوكرانيا سيتم ابادة قواته من البلطيق حتى برلين...!

هذه تقديرات يعرفها جنرالات حلف الاطلسي جيدا..!

اسمعوا نصيحتي يا اعراب الجزيرة العربية ومدن اللح وهي اليوم مجانية قبل ان تصبح غداً غالية جداً..!

العرب النبلاء الشرفاء والاحرار من جزائر بومدين حتى دمشق الاسد قد حزموا امرهم جيداً هذه المرةن ومعهم سلمان الفارسي المحمدي الاصيل الجديد وسيد الشام ورفيقه والي الجزرة العربيةن ليس لبناء "خنادق" فقط لحفظ مدن المقاومة فقد انتهوا من هذه المهمة...

وانما لاخراجكم من قلاعنا ومدننا الطاهرة ورميكم خارج التاريخ والجغرافيا العربية الاصيلة...

فتعلموا السباحة مثل يهود بني صهيون فقط بحدود الوصول الى اول مركب اميركي ينقلكم الى:

بلاد اميركا اولاً...، العاجزة عن حماية اساطيلها، والتي تفكر جدياً في العودة الى ارض المستعمرات البريطانية...!

او تجندوا معهم في آخرغزوة لهم في موسم الهجرة

الى مالاقا...!

هناك حيث التنين الصيني الذي ينتظر فريسته ( النمر الورقي) ليقلب عاليها سافلها.. !

الفرصة المتاحة محدودة..

فنحن في جغرافيا اخر الزمان..

والقائم ينتظر بطشتنا...٥

يوم نبطش البطشة الكبرى

بعدنا طيبين قولوا الله

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