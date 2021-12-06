التقارير

تقرير يكشف مفاجأة عن أول بؤرة لـ"أوميكرون"


كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مفاجأة، تتعلق بمكان أول ظهور لمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" الذي أثار قلق العالم.

وقال تقرير الصحيفة إن أول ظهور لـ"أوميكرون" كان في حفل خاص بالرسوم المتحركة اليابانية المعروفة باسم "إنيمي"، أقيم في مانهاتن بنيويورك، حضره قرابة 53 ألف شخص، لا في جنوب إفريقيا كما أشيع.

وأضاف التقرير، أن الحدث الذي أقيم بين 19 و21 نوفمبر الماضي، شهد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد، ومن بينها بيتر ماكجين العامل في ميدان الرعاية الصحية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فحص ماكجين في مينيسوتا أظهر وجود طفرات "أوميكرون" في الفيروس، أي أن المتحور ظهر في أميركا قبل أن يبلغ عنه علماء في جنوب إفريقيا، حتى إن منظمة الصحة العالمية لم تكن قد أطلقت عليه اسمه الحالي.

وهكذا أعلنت السلطات الصحية الأميركية تسجيل أول إصابة بـ"أوميكرون" بالولايات المتحدة في الثاني من ديسمبر، أي بعد أكثر من 10 أيام على فعالية "الإنيمي".

ونقلت "نيويورك تايمز" عن ماكجين قوله، إنه تواصل مع 30 شخصا كان معهم في نيويورك، وقد ثبتت إصابة نصفهم على الأقل بالفيروس التاجي، لكن لم تعلن السلطات فيما إذا كانوا التقطوا "أوميكرون".

وأرسل مسؤولو الصحة في مدينة نيويورك عشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية إلى الحاضرين في الفعالية، لحثهم على الخضوع للاختبار، لكن حتى الآن لم تؤكد السلطات أي عدوى بـ"أوميكرون" في الحدث.

وإلى جانب حالة ماكجين، فقد أفاد مسؤولون في ولاية كنيتيكت بأن رجلا في الستينيات من عمره أصيب بمتحور "أوميكرون" في أواخر نوفمبر، بعد أيام من عودة أحد أفراد الأسرة من حضور فعالية "الإنيمي" ذاتها.

وكانت نيويورك قد أعلنت السبت عن 3 حالات إصابة أخرى بالمتحور "أوميكرون"، ليصل عدد الحالات المرتبطة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الولاية إلى 8.

وقالت مفوضة الصحة في الولاية ماري باسيت في إيجاز صحفي، إن "المتحور أوميكرون موجود هنا، وكما هو متوقع نرى بداية تفش مجتمعي".

ويأتي وصول "أوميكرون" بينما يتواصل الضغط على المستشفيات على مستوى الولاية في ظل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومعظمها يعود إلى المتحور "دلتا"، إلى جانب نقص الموظفين.

وفوضت حاكمة الولاية كاثي هوكول إدارة الصحة بالحد من الإجراءات غير الضرورية وغير العاجلة في المشافي التي توشك أسرتها الخاوية على النفاد، ونشرت فرق الحرس الوطني لمساندة العاملين في منشآت الرعاية الصحية التي تتعامل مع مشكلات التكدس وأعباء حالات الإصابة المتزايدة، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وبحسب السلطات الأميركية فقد رصد المتحور الجديد في عدد قليل من الولايات حتى الآن، بما فيها نبراسكا ومينيسوتا وكاليفورنيا وهاواي وماريلاند وبنسلفانيا وكولورادو ويوتاه وميزوري ونيوجيرسي وجورجيا.

حذرت عالمة بريطانية ساهمت في تطوير لقاح "أسترازينيكا"، من أن الوباء القادم الذي يمكن أن يظهر سيكون أكثر فتكا من "كوفيد 19".

وقالت عالمة اللقاحات في جامعة "أكسفورد" سارة غلبيرت: "لن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يهدد فيها فيروس حياتنا".

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن غلبيرت قولها: "الوباء التالي قد يكون أسوأ من (كوفيد 19). يمكن أن يكون أكثر عدوى أو أكثر فتكا، أو الاثنين معا".

وأضافت: "لا يوجد حتى الآن تمويل كاف للتأهب للأوبئة. يجب ألا تضيع الإنجازات التي حققناها والمعرفة التي اكتسبناها من محنة كورونا".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تقرير يكشف مفاجأة عن أول بؤرة لـ"أوميكرون"
دوة فكرية: تحت عنوان: ادوات المشروع الامريكي في العراق والاستهداف الممنهج لاعلام المقاومة
بالتفصيل.. طبيب مصاب بـ"أميكرون" يشرح أعراض المرض
"أوميكرون" يربك الوضع الصحي والوزارة تستنفر استعدادا لمواجهة الخطر
هل تمت سرقة مصفى بيجي من قبل فصيل مقاوم ؟ كذبة عمرها 6 اعوام
انتصر قرداحی وزیر الاعلام اللبنانی وهزم آل سعود..!
بحثا عن هبة الله أخوند زاده "القائد الأعلى" الغامض لحركة طالبان
التعليم خارج التصنيف والامتعاض 
إلصاق تُهمَة هَدر الدَّم في الإسلام فكرة صهيونية تَبَنَّتها الحرَكَة الوهابية
المفوضية تشعل الفتيل بالساحة السياسية … الامال معقودة بالمحكمة الاتحادية
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
صوة العتره : بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال البعاج ذرية ...
الموضوع :
29 جمادي الثانية 252هـ وفاة السيد محمد سبع الدجيل السيد محمد ابن الإمام الهادي (ع)
رسول حسن نجم : كلام جنابك في صميم (الجاهليه العربيه وجماهيرهم من الصنف الثالث حسب تصنيف الامام علي عليه السلام) وكذلك ...
الموضوع :
لا يمكن أن تقع الحرب ما بين الدول الكبرى..
الدكتور فاضل حسن شريف : استدلال منطقي ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : نحن في زمن انقلاب المقاييس وكما قال امير المؤمنين عليه السلام يعد المحسن مسيء هذا في زمنه ...
الموضوع :
المثليون والبعثيون ربما هم الأخيار..!
أقبال احمد حسين : اني زوجة الشهيد نجم عبدالله صالح كان برتبه نقيبمن استشهد ب2007 اقدم اعتراظي لسيادتكم بان الراتب لايكفي ...
الموضوع :
الأمن والدفاع تحدد رواتب منتسبي الداخلية وتؤكد قراءتها الأولى بالبرلمان
رسول حسن نجم : ان التعمق في الكتب المختصه وعمل البحوث النظريه من خلال نصوصها ومن ثم استخلاص النتائج وفقا لتلك ...
الموضوع :
شيعة العراق: فاضل طينة آل محمد 
ابو حسنين : للاسف الشديد والمؤلم انك تمجد وتعظم شخصيه وضيعه وانتهازيه مفرطه ومنحرفه غالب الشابندر راكب الامواج ومتقلب المواقف ...
الموضوع :
بماذا نفسر ما قام به غالب الشابندر في القناة الرابعة؟!
زيد مغير : اللهم العن من قتله ومن شارك بقتله ومن فرح لمقتله ...
الموضوع :
أنا رأيت قاسم سليماني..!
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
فيسبوك