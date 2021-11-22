رفض استخدام البرلمان لا يعني عدم وجود اضطهاد بالسعودية

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

في أوروبا الغربية وفي بريطانيا توجد قوانين تنظم الأمور للمواطن ماله وماعليه، مواطن يسوق دراجة هوائية اذا تجاوز إشارة مرور يوجد نص فقرة من قانون العقوبات وليس من اجتهاد الشرطي، كذلك الحال توجد قوانين تعاقب حتى الزوج اذا اكره زوجته على المعاشرة الجنسية، في البرلمان توجد قوانين ملزمة لكل نائب تحدد ماله وما عليه، النائبة نادية عضو في الحزب الديمقراطي السويدي استخدمت كارت مخصص الكافتيريا في شراء شوكلاته مرابو من محطة تعبئة وقود تم نشر الفضيحة في الصحف وخرجت المظاهرات انتهت بطردها ومنعها من العمل السياسي طيلة حياتها بسبب سرقتها شوكلاته مرابو واحدة من قوت الشعب السويدي.

هناك خلافات كانت ما بين السعودية وقطر وكلا الطرفين يدفعون الرشا والهدايا لشراء ذمم الآخرين، قبل أيام تم كشف قضية عن تورط نواب بريطانيين في أنشطة ترويج لمجموعات ضغط ولمصالح مرتبطة بشركات أو دول أخرى، وتقاضي أجور مقابل ذلك، وتم الدفع في مكاتب النواب داخل البرلمان وبغض النظر يعتبر ذلك عمل مرفوض في أخلاقيات البرلمان البريطاني، تم عقد جلسة نقاش حول مقتل خاشقجي ومهاجم السعودية، الصحف نقلت عن وجود دفع مبالغ وهذا ينافي القيم البريطانية لذلك صدرت مطالبات ببريطانيا للتحقيق في ذلك، بسبب والفضيحة ليست في استخدام أروقة البرلمان لأعمال لا تخص البرلمان، الذي تنص قواعد مجلس العموم فيه على عدم استخدام النواب المرافق البرلمانية في عمل غير برلماني.

المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي نشر حول أقوال مستشار أمن قومي سابق يقول نستغل ملفات حقوق الإنسان ضد الصين وروسيا، طبعا الدول الكبرى الفاقدة للإنسانية إذا أردت استهداف دولة فتستعمل ملفات حقوق الإنسان.

لذلك الدول الكبرى من فصيلة ‏ضباع العالم يعرفون ماذا يأكل وماذا يشرب كل طاغية لكنهم يغضون الطرف عن كل جرائمه وفظائعه لأنه يحقق لهم كل ما يريدون. وعندما ينتهي دوره يتذكرون جرائمه بعد فوات الأوان و يذرفون دموع التماسيح على حقوق الإنسان.

لايوجد شيء اسمه حقوق إنسان في المفهوم البدوي الوهابي ومن فكرهم انتشرت العصابات الارهابية الوهابية التي تفتك بالبشرية في آسيا وأفريقيا بشكل يومي و يظهر لنا جيداً الآن أن الحديث من قبل الدول الكبرى للدفاع عن حقوق الإنسان ما هو إلا عملية انتقائية لاستهداف وشيطنة دول بعينها، اين ما وصل المال الخليجي وجد الفساد والفضائح.

المتابع لتصرفات العالم تجاه دول الخليج الوهابية الناشرة الكراهية والقتل ويعتبرها دول اعتدال يفهم النظرة العوراء للدول الكبرى التي تغض النظر عن الجرائم التي تقع بحق البشرية بسبب الفكر الوهابي من العراق إلى أفغانستان، ويكشف كذب نشر الديمقراطية ولنا في قضية القرار الأميركي الكارثي بالانسحاب من أفغانستان وتسليمها لطالبان التي لا علاقة لها بحقوق الإنسان، لا من قريب ولا من بعيد.

عرفنا كل ذلك لأن الدفاع عن حقوق الإنسان يستغل لخدمة مصالح الدول الكبرى الدكتور بهيج سكاكين قال(

هناك حقيقة اعتاد النظام السعودي ومنذ عهد جمال عبد الناصر ومن خلال أموال الثروة البترولية الهائلة تريليونات المليارات من أموال البترودولار فقد استخدموا أموال البترول بعدة اتجاهات منها تمويل حروب أمريكا الباردة والساخنة وأعطي لها الضوء الأخضر في مد نفوذها في المنطقة والعالم الإسلامي للتحكم به لصالح المشاريع الاستعمارية).

المال الخليجي أشترى العديد من الأنظمة ليس فقط على مستوى المنطقة، بل في دول العالم الإسلامي وعلى نطاق واسع وشراء ذمم النخب السياسية على سبيل المثال صحيفة الشرق الأوسط السعودية يكتب بها عتاة الأصنام ممن يدعون أنهم مثقفون ومفكروا اليساريين العرب، حتى أن المتصفح لهذه الصحيفة يخجل عندما يجد الأصنام التي كنا نعدها تمثل صفوة كتاب اليسار الديمقراطي العربي أمثال رشيد الخيون وصاغية وهدى الحسيني التي أصبحت بوق نتن فج يلمع وجوه التيار الوهابي التكفيري مقابل حفنة من الدولارات…..الخ.

السعودية نشرت الفكر الوهابي الإرهابي من خلال إقامة المدارس الدينية في الدول العربية والإسلامية وكذلك من خلال الجوامع والمراكز الثقافية في الدول الأوروبية وأكبر دليل على ذلك ذهاب الآلاف من الإرهابيين للعراق وسوريا لقتل الشعبين المظلومين قدموا من كل دول العالم بما فيهم من دول أوروبا الغربية، بل بحكومة طالبان الأولى تم اغتيال أحمد مسعود شاه من خلال انتحاري يحمل الجنسية الألمانية ذهب بحجة صحفي يرغب في لقاء احمد مسعود شاه وقام بتفجير نفسه على احمد مسعود شاه، والارهابي محمد عطا كان مقيم في ألمانيا منفذ غزوة ١١ سبتمبر عام ٢٠٠١ السيدة الصيت.

مضاف لذلك دول الخليج خصصت جزء كبير من أموال البترول لشراء صحف ووكالات أنباء مثل وكالة أنباء رويترز لتحسين الوجه القبيح للقوى الوهابية الظلامية، المال السعودي وصل إلى فيس بوك بعد لقاء ابن سلمان مع مارك في اليوم الثاني بدأت عمليات الحظر وتكميم الأفواه انا شخصيا غلقوا لي ثلاثة حسابات بدون أي ذنب، كذلك استخدم المال السعودي حتى في بعض الجامعات الغربية التي استحدثت أقسام لعمل أبحاث ودراسات على الفكر الوهابي ورفع شأن المملكة العربية السعودية وكذلك دفع الأموال بسخاء لمراكز أبحاث ومكاتب العلاقات العامة في الغرب لتحسين الوجه القبيح للمملكة وللعائلة الحاكمة على وجه التحديد.

العقلية لحكام السعودية في التعامل مع الدول والأفراد والمجموعات وخاصة في الدول العربية والدول الفقيرة ان لكل فئة (ثمن) إذا ما قامت بدفعه فإن هذا يمكنها من شرائهم وبالجملة، في وثائق ويكيليكس وضعوا تسعيرات لشخصيات عربية وعراقية منهم عون الخشلوك مالك قناة البغدادية كان ثمنة رخيص السعر المحدد له خمسين ألف دولار فقط لكونه شيعي، الهبات المالية طال مداها ووصلت إلى الأمناء العامين للأمم المتحدة ولنا بقضية آخرهم السيد أنطونيو غوتيريش الذي قام بشطب السعودية من قائمة الدول التي تقتل الأطفال مقابل 500 مليون دولار قامت السعودية بدفعها للأمم المتحدة وكذلك قامت بشراء ذمم بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان مؤخرا حتى تسقط مشروع ادانتها في الحرب العدوانية التي شنتها على اليمن واستطاعت أن تسقط مشروع التمديد لبعثة المجلس لتقصي الحقائق وجرائم الحرب التي ارتكبت في اليمن وحتى عندما تضمن هذا المشروع التحقيق في الجرائم التي ارتكبت من قبل السعودية والإمارات والحوثيين.

أما الجامعة العربية فحدث بلا حرج السعودية اشترت عمرو موسى وقبلهم اشتراه صدام الجرذ الهالك، تصوروا يتم شراء الأمين العام لجامعة الدول العربية بالأموال وحاليا الأمين الحالي أبو الغيط ايضا وصلته الهدايا والعطايا.

أما في لبنان فحدث ولا حرج فقد كانت تدفع بسخاء الى تيار المستقبل برئاسة سعد الحريري الذي تسلم في فترة مليار دولار من السعودية لتتمكن حكومته من الوقوف ضد حزب ... اللبناني، ولكنهم بالطبع ذهبوا الى جيوب المتنفذين في تيار المستقبل أما فؤاد السنيورة صرف مبلغ عشرة مليارات دولار وكتبت الصحف أرقام هائلة عن ثروته المالية، أما سمير جعجع المال السعودي بات واضحا على وجه القبيح، قضية عدم تنصيب مرشح السعودية لرئاسة اليونسكو اليماني عام ١٩٩٨ وتم تنصيب المرشح الياباني كانت بسبب رشاوي وحتى الصحف بوقتها كتبت لايمكن شراء الثقافة بالريال والدولار،

حرب اليمن العبثية لم تبقي موبقة إلا وفعلتها وكل هذا لم يتم إلزام السعودية على وقف الحرب رغم كل الانتهاكات وتجويع أطفال ونساء شعب اليمن منذ أكثر من سبع سنوات.

أما دفع الأموال لفلول البعث في اعتراف السيد حسن العلوي ذهب مع وفد فلول البعث المسمى العراقية بزعامة ابو صابرين طارق الهاشمي بعد انتخابات عام ٢٠١٠ للسعودية والاجتماع مع الملك عبدالله، الملك عبدالله قال لهم طلبتم منا ملياري دولار واعطيناكم المبلغ وكل هذا والشيعة فازوا، عادها ثلاث مرات اضطر طارق ابو صابرين يقول للملك عبدالله معنا في هذا الوفد نواب شيعة، لو تم الكشف عن هوية من دفع أموال لشن حملة على السعودية حول خاشقجي تجد مصدر الأموال من قطر بشكل خاص، دول الخليج هم الذين يستعملون الرشا قبل غيرهم حتى في مباريات كرة القدم اتذكر المعلق الرياضي مؤيد البدري عندما يلعب الفريق العراقي مع الفريق السعودي يقول نحن نلعب ضد فريق خصم ومعهم الحكم.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

22/11/2021