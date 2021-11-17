التقارير

عصا موسى والوحدة 8200...!


  محمد صادق الحسيني ||   "عصا موسى" تزيد من قوة ضرباتها السيبرانية: وحدة 8200 وخرائط عالية الدقة تلقى كيان الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً، *صفعة سايبرية قاسية من خلال ما كشفته مجموعة الهاكرز "عصا موسى"(المشكوك بأنها إيرانية)، عبر عرضها للمعلومات الشخصية لأفراد وعناصر في أهم وأخطر وحدة في جهاز أمان (استخبارات الجيش)، وهي وحدة 8200. إضافة لتوزيع هذه المجموعة، خرائط وصور جوية وتصميمات هندسية، عن منشآت حيوية تابعة لوزارة الحرب بدقة تبلغ 5 سم، وبحجم معلومات قدر بـ 22 تيرابايت. هذا الهجوم يعد حلقة مهمة في سلسلة الكشف عن اختراقات سابقة، لم يسلم منها أيضاً وزير الحرب "بني غانتس" والعديد من شركات الكيان وتطبيقات تعارف المثليين الجنسيين. حيث نشرت هذه المجموعة خلال الهجوم السابق صورًا تعرض للمرة الأولى لبني غانتس حينما تولى رئاسة الأركان، منها ما يظهره برفقة جنود إسرائيليين، إضافة للكشف عن رسائله التي توجه بها إلى مساعد هيئة الأركان المشتركة ورئيس المخابرات في القوات المسلحة الأردنية في العام 2010. كما احتوت الملفات المسربة أيضًا على ملفات Excel، تضم فيها المعلومات الشخصية التفصيلية للجنود والطلاب قبل دخولهم الى الجيش وللأشخاص المرتبطين بوزارة الحرب. الوحدة 8200 _ هي وحدة استخبارات الجيش المسؤولة عن التجسس الإلكتروني، عن طريق جمع إشارة (SIGINT) وفك الشفرات. كما أنها الوحدة المسؤولة عن قيادة الحرب الإلكترونية. _ تم الكشف عن هوية 16 عنصر في هذه الوحدة مع تفاصيلهم الشخصية، ما يعني أن هؤلاء العناصر والجنود قد انكشفوا امنياً واستخباراتيا، وبالتالي ضربة قوية لهذه الوحدة ليس من السهل تعويضها بوقت قصير. والعناصر هم: 1)يوشاي جيسكي. 2)أليسا الترثوم. 3)زيف البرازيل. 4)يفتاح شافيت. 5)نعمة لانج. 6)دانيال شتاينبرغ. 7)نعمة دانا. 8)ايتمار كادوش. 9)تل خاي. 10)نيكول نيجبي. 11)روني فريدفيرتيج. 12)شيللي كيدار. 13)ميان سرنات. 14)أميت توليان. 15)تومر لاهاني. 16)إيلاد إسرائيل. الصور والخرائط أما الخرائط والصور، فهي معلومات تابعة لحكومة الإحتلال، تتضمن صوراً ثلاثية الابعاد لسائر المناطق الفلسطينية المحتلة، ما يشكل نجاحاً في الالتفاف على "الحظر الدولي" الذي يمنع الوصول الى صور جوية دقيقة للمناطق في الكيان. كما نشرت المجموعة أيضاً، مقطع فيديو يظهر صوراً وخرائط لمنشآت حيوية، يشكل عينة من الصور الدقيقة التي تمكنت هذه المجموعة من الوصول اليها والحصول عليها بعد اختراق البنية التحتية السيبرانية لحكومة الاحتلال. لذلك فإن حصول فصائل المقاومة عليها، في فلسطين او لبنان، سيشكل رعبا للكيان لما قد يزيده من عوامل دقة الصواريخ التي تطلق على الأهداف فيه. حيث ستتيح هذه الخرائط والصور في الوصول الى احداثياتها بدقة.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عصا موسى والوحدة 8200...!
انصار الله يربحون الحرب ويقلبون الطاولة على الجميع
زيارة دمشق مَهرَها الحُدَيدَة والآتي أعظم
طغيان العائلة البارزانية يدفع الشباب نحو الهجرة والقانون يحمل الحكومة مسؤولية حمايتهم
انكسار القَرن الأميركي وبزوغ الثُّرَيّا (آسيا)
ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا.. جدل قانوني "محسوم"
العملاء من العسكر يقودون السودان
"الكتب الممزقة" والمناهج غير الكاملة تخيب آمال الطلبة و"تحرج" التربية
الخليج يقاطع لبنان و يواصل سوريا..!
بريطانيا تعمل بتكتم لطي ملف انتهاكات جنودها في العراق وأفغانستان
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
راح يشلني م ع م : اخاف طيارة ورقية !!!!!!!!!! مصطفى عبد اللطيف مشتت ( م ع م ) رجاءا اختار سيناريو متعوب ...
الموضوع :
مصدر امني يفند رواية عدد الطائرات ويؤكد: اصابة الكاظمي مفبركة
مواطن : المتأمل لعقدة الحقد عند اليهود يعتصر قلبه اكثر لامام زمانه فلا من امة ناصره وواعية تعينه ولامن ...
الموضوع :
صحفي مقرب من المخابرات الاسرائيلية ينشر على تويتر صور العامري والخزعلي والولائي وملمحا الى اغتيالهم
رسول حسن نجم : لقد قطعت ايران شوطا طويلا في طريق التقدم والازدهار وفق ماتمليه الشريعه الاسلاميه.. والذي نطلبه من سماحة ...
الموضوع :
مادة دراسية في الجامعات الإيرانية تختص بتحكيم الروابط الأسرية
سرور داود محمد داود : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... تحية طيبة .... م/ مناشدة اناشد معاليكم لرفع الظلم عنا نحن فئة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
بغداد : الله يديم عليكم الطافه ويبعد عنكم السوء المؤلم ان الناس لم تعد تلتفت الى ان دائرة الخير ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
ابو مهدي العباسي : السلام عليكم أصبتم اخي البياني جزء من الحقيقة وكبدها ولكن الواقعية الدولية اليوم تقوم على مرتكزات ستراتيجية ...
الموضوع :
لماذا لا ندمج الحشد بالقوات الأمنية؟!
بغداد : العنوان ينطي انطباع موجع .... سامح الله محرر الخبر العراق ليس لديه كهرباء نحن نعيش على اضواء ...
الموضوع :
مصدر يوضح حقيقة وفاة امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير
طالبة في العراق فقط : شكوتي هي عن التدريس في العراق و حالة المدارس الرحلات اللي نكعد عليها مكسرة لذا يرجى اتخاذ ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رياض البغدادي : الحمد لله على سلامتكم شيخنا الفاضل ربي يحفظكم ويدفع عنكم كل سوء بحق محمد وال محمد ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
الجابري الجابري : اسال الله ان يحفظك ويمد بعمرك الشريف ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
فيسبوك