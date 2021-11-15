التقارير

انكسار القَرن الأميركي وبزوغ الثُّرَيّا (آسيا)

86 2021-11-15

  حازم أحمد فضالة ||       إنَّ ملفات التراجع الأميركي على المستوى الجيوإستراتيجي ملفات كبيرة لا نستطيع اختصارها بمقال؛ ولأجل ذلك سنشير إلى عنواناتها، وربما غدًا نخصص لها المقالات، لنعرف كيف أنَّ العالم بدأ يتغيَّر، كيف بدأت إمبراطورية التفرُّد تنهار، وبدأ العالم المتعدد يظهر، إمبراطوريات الدولار والعنصرية (أميركا، أوروبا) تتصدَّع. 1- منظمة شانغهاي للتعاون (Shanghai Cooperation Organisation)، التي أسِّسَت في عام (2001) ودخل ميثاقها حيِّزَ التنفيذ في عام (2003)، منظمة دولية اقتصادية سياسية أمنية، تضم أكثر من نصف سكان الأرض. تسعى هذه المنظمة إلى إدارة الاقتصاد ورسم النظام المالي ومِنْ ثَمَّ النظام العالمي الجديد. إنها (الثُّريا آسيا). نُصِّبَت الجمهورية الإسلامية بصفتها عضوًا دائمًا في منظمة شانغهاي بتاريخ: 17-أيلول-2021، مِن هنا نقرأ بدء انهيار فكرة الجيوسياسي البريطاني (السير هالفي ماكندر) التي يقول بها (إنَّ أوروبا هي قلب العالم). 2- الهروب الأميركي من أفغانستان (قاعدة الأطلسي المتقدمة) بتاريخ: 31-آب-2021، الذي سوف يتبعه هروب أميركي من العراق بتاريخ: 31-كانون الأول-2021، ومن المؤكد هروب آخر من سورية… وهذه دلالات على بداية تصفير الوجود العسكري الأميركي في غرب آسيا، وفشل المشاريع الأميركية في غرب آسيا، وانطفاء الشعلة الأميركية الإستراتيجية في (منظومة البحار الخمسة)، واعتمادها على التكتيكات والمناورة في مسار (خفض سقوف الخسائر). 3- الفشل الذي مُنِيَت به فلسفة الحصار والعقوبات الأميركية، على يد الإمام القائد الولي الفقيه الخامنئي (دام ظله ووجوده)؛ إذ كسر الحصار على فنزويلا عام 2020 التي تمثل (الأبعد الأصعب)، ومِنْ ثَمَّ كسر الحصار على سورية ولبنان في هذا العام 2021 (وانتصرت الجمهورية الإسلامية في حرب البحار) الولي الفقيه مُنطلِقًا في ذلك من فلسفته الفَذَّة عندما قال: (إبطال مفعول العقوبات أفضل من رفْعِها) وهكذا صنع من آلية العقوبات الأميركية (آلة غير فاعلة)، حتى تجيء أميركا إلى أية مفاوضات سواءٌ أكانت حول الملف النووي أم غيره؛ وهي هادئة منزوعة المخالب والأنياب. 4- الاستدارة الأميركية عن أوروبا نحو (أستراليا)، مُعلنةً بذلك الحلف الإنجلوسكسوني من جديد، وهو يشمل: أميركا، بريطانيا، أستراليا (أوكوس - AUKUS)؛ إذ انسحبت أستراليا في أيلول 2021 من صفقة الغواصات التقليدية مع مجموعة (نافال) الفرنسية، لتتعاقد مع أميركا في صفقة غواصات نووية، وهنا نشير إلى خمس نقاط أساس: أولًا: أميركا تؤسس لمشروع وعلاقة أمنية جديدة تشمل الثلاثي (AUKUS)، وهي محاولة بِغَضَّ الطرف عن الجدوى منها. ثانيًا: أميركا تلتقط بريطانيا من قارة الثلج (أوروبا) وتهمل الآخرين بما فيهم فرنسا (العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي)! وفرنسا هنا بُطِشَ بها بطشةً كبرى. ثالثًا: الحركة الأميركية - البريطانية تُعَدُّ تشييدًا محكمًا لتابوت الثنائي: الاتحاد الأوروبي، حلف الشمال الأطلسي (النيتو - NATO)؛ إذ لا قدرة لحلف النيتو (تحديدًا) على البقاء بصفته قوة عسكرية وازنة، هنا انتهى عمر حلف الشمال الأطلسي. رابعًا: إنَّ حلف (AUKUS) أعلن خلْعَ الفرنسي والنيتو في 15-17/أيلول-2021 أي: اليوم نفسه الذي كانت به إيران تُتَوَّج في (طاجيكستان - دوشنبه) عضوًا دائما في منظمة شانغهاي للتعاون، بوفد إيراني برئاسة السيد إبراهيم رئيسي (رئيس الجمهورية الإسلامية)، وهذا يحمل دلالة محاولة الاستباق الأميركي لترتيب الملفات الكبرى. خامسًا: هل ينجح الحلف الإنجلوسكسوني (AUKUS) ليكون القاطرة التي تجرّ حلف (كواد - QUAD) الذي أُسِّسَ قبل عقد ونصف شاملًا: أميركا، الهند، أستراليا، اليابان ودخل في سبات!، الذي بدوره يوقظ حلفَ (يوكوزا - UKUSA) الذي أُسِّسَ عام (1947) شاملًا: أميركا، بريطانيا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا؛ أم هل يكون عامل ترهّل ارتدادي على المشكلات المالية والاقتصادية التي تعصف بداخل أميركا؟ 5- المؤرخ والمفكر البريطاني (إريك هوبسباوم - Eric Hobsbawm) (1917-2012)، صاحب النظرية المتكاملة عن القرون، إذ إنَّ القرن عنده لا يتكون من (مئة عام)، ولكنه يقيس القرن بطول الصراعات: الفكرية، السياسية، العسكرية الفاعلة الحاكمة في زمنها، فهو يرى قرونًا طويلة وقرونًا قصيرة. وعلى أصل نظرية المفكر إريك، والمعطيات التي ذكرناها في أعلاه، نجد الآتي: أولًا: كُسِرَ (القرن الأميركي)، وهو الآن يتدلّى من أصله، ومسألة صراعه مع الجاذبية مسألة وقت، وإلا فالوهن أخذه وأثقله للأرض. ثانيًا: فرنسا تسير بإيقاع ثابت نحو إخراجها من مجلس الأمن الدولي. ثالثًا: مجلس الأمن الدولي، سيشهد تغييرًا بنيويًا في التأسيس، وسينهض اتحادٌ جديد تُشيِّدهُ قارة آسيا (منظمة شانغهاي للتعاون) لقيادة العالم بأنظمته: السياسية، المالية، الاقتصادية الجديدة، وهنا ينتهي (القرن القصير لمجلس الأمن) مثلما ينتهي (القرن القصير لأميركا) بالملازَمَة.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
طغيان العائلة البارزانية يدفع الشباب نحو الهجرة والقانون يحمل الحكومة مسؤولية حمايتهم
انكسار القَرن الأميركي وبزوغ الثُّرَيّا (آسيا)
ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا.. جدل قانوني "محسوم"
العملاء من العسكر يقودون السودان
"الكتب الممزقة" والمناهج غير الكاملة تخيب آمال الطلبة و"تحرج" التربية
الخليج يقاطع لبنان و يواصل سوريا..!
بريطانيا تعمل بتكتم لطي ملف انتهاكات جنودها في العراق وأفغانستان
بعد اتهامه بقتل المتظاهرين … الكاظمي لن يكون رئيس وزراء مرة أخرى
الولايات المتحدة الأمريكية تحسم مع من تبدأ الحرب: روسيا أم الصين.
المقاومة الإسلامية نجاحات متصاعدة..وتحديات فرضتها  المرحلة القادمة!!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
راح يشلني م ع م : اخاف طيارة ورقية !!!!!!!!!! مصطفى عبد اللطيف مشتت ( م ع م ) رجاءا اختار سيناريو متعوب ...
الموضوع :
مصدر امني يفند رواية عدد الطائرات ويؤكد: اصابة الكاظمي مفبركة
مواطن : المتأمل لعقدة الحقد عند اليهود يعتصر قلبه اكثر لامام زمانه فلا من امة ناصره وواعية تعينه ولامن ...
الموضوع :
صحفي مقرب من المخابرات الاسرائيلية ينشر على تويتر صور العامري والخزعلي والولائي وملمحا الى اغتيالهم
رسول حسن نجم : لقد قطعت ايران شوطا طويلا في طريق التقدم والازدهار وفق ماتمليه الشريعه الاسلاميه.. والذي نطلبه من سماحة ...
الموضوع :
مادة دراسية في الجامعات الإيرانية تختص بتحكيم الروابط الأسرية
سرور داود محمد داود : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... تحية طيبة .... م/ مناشدة اناشد معاليكم لرفع الظلم عنا نحن فئة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
بغداد : الله يديم عليكم الطافه ويبعد عنكم السوء المؤلم ان الناس لم تعد تلتفت الى ان دائرة الخير ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
ابو مهدي العباسي : السلام عليكم أصبتم اخي البياني جزء من الحقيقة وكبدها ولكن الواقعية الدولية اليوم تقوم على مرتكزات ستراتيجية ...
الموضوع :
لماذا لا ندمج الحشد بالقوات الأمنية؟!
بغداد : العنوان ينطي انطباع موجع .... سامح الله محرر الخبر العراق ليس لديه كهرباء نحن نعيش على اضواء ...
الموضوع :
مصدر يوضح حقيقة وفاة امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير
طالبة في العراق فقط : شكوتي هي عن التدريس في العراق و حالة المدارس الرحلات اللي نكعد عليها مكسرة لذا يرجى اتخاذ ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رياض البغدادي : الحمد لله على سلامتكم شيخنا الفاضل ربي يحفظكم ويدفع عنكم كل سوء بحق محمد وال محمد ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
الجابري الجابري : اسال الله ان يحفظك ويمد بعمرك الشريف ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
فيسبوك