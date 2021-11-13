الخليج يقاطع لبنان و يواصل سوريا..!

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د.جواد الهنداوي *|| وضعنا العربي ،سياسياً و عسكرياً و اقتصادياً محدود بثلاثة أبعاد : ايران ،حزب الله ،اسرائيل . هذه الابعاد تسبقُ ألأمن القومي او القطري العربي ،وتسبقُ التنمية ، وتسبقُ السيادة و الروابط العربية او الاسلامية . مقاطعة بعض دول الخليج للبنان ، و انفتاح بعضها على سوريا ، هي مواقف و سياسات محكومة ايضاً بهذه الابعاد . فُرضِتْ المقاطعة على لبنان بعد فشل سياسة اضعاف حزب الله و انهاء نفوذ ايران ، و انفتحت دول الخليج على سوريا بعد فشل محاولات اسقاط النظام و الدولة السورية . ولكن ، الفشل في اضعاف حزب الله ، وتقليص نفوذ ايران و اسقاط سورياً دولةً ونظاماً، قابله ترسيخ و توسيع سياسة التطبيع مع اسرائيل . هل المنطقة تعيش معادلة سياسيّة مفادها " الفشل في اضعاف حزب الله و تقليص نفوذ ايران يقود بعض الدول الى علاقات اعمق و اوسع مع اسرائيل ؟ ما فشلت في بلوغه امريكا و اسرائيل عن طريق الحرب و الارهاب و العقوبات و الحصار ، تأملُ نيلهُ بواسطة القوى الناعمة و اثارة الفتن في لبنان و الانفتاح نحو سوريا . التواصل الرسمي الامارات -السوري خطوة ايجابية ،ونأمل ،من اجل امن واستقرار المنطقة و رفع معاناة الشعب السوري ، تلاوتها بخطوات اخرى و من قِبلْ دولٌ اخرى ،ونتمنى ان لا يكون هدفها محصوراً بالابعاد الثلاثة " ايران ،حزب الله ،اسرائيل ). ما يقلقُ اسرائيل في سوريا هو تواجد حزب الله و مستشاري الحرس الثوري الايراني ،و الذين جاءوا بسبب داعش و الجماعات المسلحة المدعومة امريكياً و اسرائلياً وغيرهما ، اي اسرائيل تحصدُ ما زرعته في سوريا . قُضيَّ على داعش، وتبعثرّت الجماعات المسلحة وفشلت في مشروعها " الديمقراطي " و عادت الى فنادقها و اسيادها ، ولكن بقيَّ مقاتلي حزب الله و مستشاري الحرس الثوري . و هؤلاء باقون طالما بقيت هضبة الجولان مُحتّلة . اسرائيل الآن مُطالبة بالانسحاب من الجولان المحتلة بموجب قرارات مجلس الامن و الامم المتحدة ، اي ،اسرائيل مُطالبة بالانسحاب من الجولان قانونياً و دولياً و اممياً ، ولسوريا كل الحق بأستخدام القوة من اجل التحرير ، وهذه مناسبة مواتيّة لسوريا من اجل تحرير اراضيها المُحتلة بالتفاوض او بقوة السلاح . هل ستتولى الامارات ، وبحكم ما لها الآن من علاقات سياسية و اقتصادية مع اسرائيل ، مهمّة اقناع اسرائيل بالانسحاب ؟ ام ستتولى مهمة اقناع سوريا بأنهاء أقامة مقاتلي حزب الله و مستشاري الحرس الثوري من سوريا ، وتسهيل عودتهم الى قواعدهم ؟ ظّنَ ، على ما يبدو ، المحور الامريكي الاسرائيلي ، بأنَّ فشل الجماعات الارهابية و المسلحة في سوريا و مغادرتها ،سيقابله مغادرة مقاتلي حزب الله ومستشاري الحرس الثوري الاراضي السورية . يأملُ ذات المحور ايضاً الاستفراد بسوريا و اقناعها على اتخاذ قرار استراتيجي تجاه اسرائيل بمعزل عن حزب الله و ايران و الفصائل الفلسطينية . ما يميّز محور المقاومة ، و الموّلَفْ من دول و فصائل ، هو تماسكه و وحدة سياسته و قراراته ، هذا ما يفتقر اليه المحور الآخر، المرتبط حصراً بمصلحة اسرائيل وضمان أمنها و هيمنتها ، و الساعي الى توظيف قُدرات اطراف المحور الامريكي لأمن و مصلحة اسرائيل . سوريا خرجت من الحرب الكونيّة اقوى سياسياً و عسكرياً من ذي قبل، و بفضل صمودها و دعم حلفائها، وكذلك بسبب تعثّر و فوضوية مسارات الديمقراطية في المنطقة . تجربة صمود دول و حركات وفصائل محور المقاومة امام تحديات الحصار و العقوبات و الحروب أغنتْ المشهد السياسي بدروس و بعِبر ،مؤلمة في المعاناة ،بكل تأكيد ،ولكنها اكثر وضوحاً و اشعاءاً في القيم والمبادئ و الكرامة ، مقارنة بالمسارات و القوالب الديمقراطية ، ذات الصناعة او المسحة الامريكية ، و التي تلوّثت بالفساد وبالفوضى وبالصمت عن انتهاك السيادة وهوان الدولة . لنْ تبقْ لبنان دون التعاطي مع نتائج نجاح صمود سوريا ،ستنتقل مناعة الصمود و الصبر ليعّم المشهد السياسي في لبنان، من اجل سيادة و كرامة لبنان ، تتجّه الجهود و الاصوات التي لا تكترث بمصلحة لبنان الاستراتيجية و بسيادة و بكرامة لبنان نحو الفشل و الانحسار ، وقد تكون مواقف جعجع و دوران جنبلاط خاتمة الظواهر . *سفير سابق / رئيس المركز العربي الاوربي للسياسات و تعزيز القدرات . بروكسل في ٢٠٢١/١١/١٢.