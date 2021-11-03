التقارير

مشروع خمط..!


 

متابعة ـ جدل فاضل الصحاف ||

 

مقارنة فضّاحة: أنبوب الغاز الروسي المحمي بطبقة إسمنت ضخمة تحت البحر أرخص تكلفةً من أنبوب النفط العراقي الأردني عديم الجدوى في الصحراء! نشر الأستاذ الجامعي عباس ناجي منشورا مهما ألخصه في هذه المقارنة وبشيء طفيف من التصرف والإضافات بهدف التوضيح وتجدون رابط منشور الأستاذ ناجي في نهاية هذا المنشور.

*أنبوب الغاز الروسي مشروع نورد ستريم 2 او (السيل الشمالي 2) يمتد على طول 1200 كيلومتر، أكثرها تحت البحر، ويحتاج إلى محطات ضخ وتكثيف كثيرة وإلى بناء طبقة ضخمة من الإسمنت حوله وسيكلف 9.5 مليار يورو اي قرابة الـ11 مليار دولار، اي بمعدل 9 مليون دولار للكيلومتر.

*أنبوب النفط العراقي الأردني يمتد على طول 1700 كيلومتر، كلها في صحارى مكشوفة وسهلية، لا يحتاج إلى طبقة من الإسمنت حوله و لا إلى محطات تكثيف (ربما يحتاج إلى محطة أو محطتي تقوية ضخ) وسيكلف 18 مليار دولار أي بمعدل 10.5 مليون دولار للكيلومتر!

*الجدوى الاقتصادية للأنبوب الروسي الألماني: ينقل الغاز الروسي الى أوروبا الغربية، حيث الأسواق الكبيرة، من دون اجتياز دول اوكرانيا وأوروبا الشرقية ودفع رسوم مرور، فتحصل المانيا على غازٍ وفيرٍ ورخيص، لا يخضع للتجاذبات السياسية والمشاكل في الشرق.

*الجدوى الاقتصادية للأنبوب العراقي الأردني: أنبوب عبثي ولا جدوى فيه. فإذا كان الهدف منه هو تصدير النفط الى دول آسيا، فالبصرة أقرب الى آسيا من العقبة الأردنية، وإن كان الهدف منه هو التصدير الى دول أوروبا وأمريكا، فالأجدى اقتصاديا (توفيرا للوقت ورسوم المرور) أن يقع منفذ التصدير في شمال قناة السويس (أي على سواحل تركيا أو سوريا أو لبنان)، وليس في العقبة جنوب قناة السويس.

*يختم الأستاذ عباس ناجي منشوره بالتساؤل التالي: فهل هو مشروع (خمط) جديد؟ أم هو مشروع مفروض سياسيا على العراق لفائدة الأردن على حساب الشعب العراقي ؟! أم الاثنان معا !؟

*وليسمح لي الأستاذ بإضافة التساؤل التالي: أم هو واحد من المشاريع المفيدة لدولة العدو "إسرائيل" والتي وضعتها لجنة كروكر التي شكلها الاحتلال الأميركي وما تزال تعمل وتضع الخطط والمشاريع لحكومات المنطقة الخضراء التي يجب عليها التنفيذ حتى يومنا هذا؟

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مشروع خمط..!
لبنان بين كذبة " هيمنة حزب الله " وحقيقة أنحسار نفوذ المملكة .
تمزيق مندوب العدو  الصهيوني في الأمم المتحدة تقريرًا يدين كيانه
 دوافع الرياض لإرسال إشارات تدعم التطبيع
بغداد وبيروت..ما هو أبعد من المال والاقتصاد
بين الاغلبية السياسية والتوافق.. اراء متضاربة بشأن شكل الحكومة الجديدة
الكيان الصهيوني وإيران..الهجوم السيبراني والرد..!
حّلْ الازمة : استقالة قرداحي ام صمود لبنان ام توجيه امريكي 
 هجوم التحالف على قرداحي ودخول الحوثيين مآرب .                    
ما هو سر توقيت الهجوم على الوزير قرداحي؟!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 383.14
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
مواطنة : مع كل صخب الاطاريح التي تملأ المواقع لتحلل وتنقد ماوصل له الانسان يأتي طرحكم في هذه السلسلة ...
الموضوع :
آداب الطعام الجزء (9) آداب ما بعد الطعام...
صباح جبر برهان عبود الزبيدي : شكوتي ضد وزارة الدفاع العراقية. خدمت في الجيش العراقي الباسل الجديد في بداية 2007 وحتى نهاية 2017 ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رسول حسن نجم : نستغرب من الشعب في المملكه السكوت على الذل والهوان الذي الحقه بهم ال سعود.. فهل ياترى فضلوا ...
الموضوع :
الإعتذار في غير مكانه إذلال ومهانة وتنازل عن الكرامة
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا. مأرب ستحرر ومعها كل محافظات اليمن، لن يبقى على ظهر الارض اليمنية اي غاز او ...
الموضوع :
تحرير مأرب ومبادرات الحل في اليمن
رسول حسن نجم : فيما وعيناه من الدستور العراقي ان لايسن قانون يتعارض مع احكام الدين الاسلامي ومارأيناه في مايسمى بمهرجان ...
الموضوع :
عندما يحل البعض محل الله تعالى..!
رسول حسن نجم : الرجل من أساطين القاده المجاهدين والمنكر لجهاده كالذي يغطي الشمس بغربال... ولكن! في السياسه والاداره للدوله تكمن ...
الموضوع :
تحية لشيبة الحشد الحاج هادي العامري..
هادي محمد حسبن : عبارات الحشد الشعبي.. والمهندس و سليماني والعصائب ووو كل رموز الشيعة. وعبارات ضد أمريكا وضد السعودية والإمارات ...
الموضوع :
بعد العمل الاستفزازي التي تقوم به ضد الحشد الشعبي ادارة الفيسبوك توضح سبب حظر من ينشر عبارة الحشد الشعبي
محمد علي : احسنتم سيدنا العزيز ابو جعفر وفقك الله لكل خير وصلاح بحق الحسين 🙏 ...
الموضوع :
جنة الدنيا..وجنة الآخرة..!
رسول حسن نجم : في الاربعين سنه الاخيره التي حكم بها البعث (١٩٦٣-٢٠٠٣) كانت الدوائر الاستكباريه هي من يدير دفة الحكم ...
الموضوع :
الثورة الفرنسية وليس لوثر من أصلح أوروبا..!
امل هادي علي : ارجو ايجاد حل جذري المشكلتان نحن المدارسين للي هاجروا العراق وتركوا الخدمة دون الحصول على اي مستحاقات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك