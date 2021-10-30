التقارير

 هجوم التحالف على قرداحي ودخول الحوثيين مآرب .                    


 د . جواد الهنداوي ||                                صنعتْ المملكة العربية السعودية من تصريح الاعلامي اللبناني جورج قرداحي ، والذي ادلى به ،في ٢٠٢١/٨/٥ ، اي قبل استئزارهِ ، قضيّة سياسية و دبلوماسية ، وعلى درجة عالية من الاهمية ، استدعت تضامن الامارات و البحرين و الكويت . و اصبحت القضية أزمة تُضاف الى أزمات لبنان ألمُفتعلة بتدبير صهيوني ( امريكي ،اسرائيلي ، رجعي ) . و الرابح الوحيد من هذه الازمة هو الوزير القرداحي ، لما حُظي به من تضامن شعبي و فكري وثقافي و انساني عربي ، وتفهّم حكومي وسياسي ، و لثباته على موقفه و رفضه الاعتذار .       ولماذا الاعتذار ؟         أولمْ تك الحرب على اليمن عبثيّة ، و اكثر من عبثية ؟ وكذلك الحرب على سوريا .         أولمْ تك هذه الحروب هدراً للاموال و قتلاً للنفوس و فتنةً بين العرب ، وبين المسلمين ؟         و وفقاً لقاعدة " تُقاس الامور في خواتمها " ، نتساءل : مَنْ الذي استفادَ و انتفع من الحرب على اليمن و منْ الحرب على سوريا ؟ مَنْ الذي انتصرَ ؟        لمْ تكْ مناسبة او ضرورة للعودة الى الوراء في الزمن ، ونبش ما قاله و صرّحَ به ، هذا او ذاك الوزير ، وقبل استئزاره ، و من ثُمّ ، بناء مواقف وسياسات ،الاّ اللهّمَ لهذه العودة الى الوراء اهداف سياسية تتعلق بالداخل اللبناني ،المشحون بأحداث البيطار والطيونة و الملاحقة القضائية لجعجع .         من الآن فصاعداً على مَنْ سيُكلف في تشكيل الحكومة في لبنان ،بعد الانتخابات التشريعية القادمة ، التدقيق في السّير الذاتية لمُرشحي الوزرات ، و التأكد من خلّوها من اي تصريح او ابداء رأي " قد يُزعج " المملكة العربية السعودية او دولة خليجية اخرى .       استدعاء سفراء لبنان المُعتمدين في الدول الخليجية ، المُعترضة على تصريح الاعلامي السيد قرداحي ، ومن ثُمَ طردهم ليس له تبرير دبلوماسي لسببيّن : الاول هو ان مصدر التصريح مواطن لبناني و لا يُمثّل الدولة ، اي خلو  الاستدعاء من موضوع ، والثاني هو خلو التصريح من ايّة اساءة الى المملكة . لم يكْ التصريح الاّ ابداء رأي .       اعلان رأي ضّدْ الحرب على اليمن لا يعني ابداً تبني موقف سياسي ضّدْ المملكة العربية السعودية ، بل العكس صحيح ، وقفْ الحرب و انهاء حصار اليمن هو في صالح المملكة وفي صالح العرب و المسلمين ، وضعْ المملكة عسكرياً واقتصادياً و سياسياً قبل حرب اليمن افضل من وضعها في الوقت الحاضر .       نكتبُ عن الموضوع و الحوثيين واللجان الشعبية في داخل احياء مآرب ، و بينهم وبين اعلان سيطرتهم على مركز المدينة اقل من ثلاثة ايام ، هذا ما نتوقعه ، وبناءً على معلومات صحفية غربية موثوقة ، وتقارير دولية .       سيطرة الحوثيين واللجان الشعبية على مآرب سيمكّنهم من السيطرة على محافظة غنيّة بالنفط و بالغاز وبموقعها الاستراتيجي ، ويسلب حكومة عبد ربه منصور هادي آخر معاقلها على الارض في شمال اليمن ،الذي يسيطر الحوثيون على محافظاته الثلاث عشر تقريباً ، بما في ذلك العاصمة صنعاء .       السيطرة على مآرب سيمنح الحوثيين مكاسب ميدانيّة تدعمُ مواقفهم في التفاوض ، وهذا ما يعززُ الرأي   الداعم لايقاف الحرب ، وبأنها كانت ولا تزال حرب عبثيّة .       نعتقدُ بان خسارة التحالف العربي ، الداعم لشرعية عبد ربه منصور هادي و قوّاته ، مدينة مآرب و معالجة التداعيات والتفكير بحلول ، اهم بكثير من اثارة ازمة في لبنان عن تعبير لرأي مواطن .

 

 سفير سابق / رئيس المركز العربي الاوربي                       للسياسات و تعزيز القدرات / بروكسل .

 

                     في ٢٠٢١/١٠/٢٩ . 
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
 هجوم التحالف على قرداحي ودخول الحوثيين مآرب .                    
ما هو سر توقيت الهجوم على الوزير قرداحي؟!
بين تلميح وتأييد ونفي.. هل ستكون عودة البيشمركة الى كركوك “مهر” الولاية الثانية؟!
آفاق العلاقة المستجدة بين إيران وباكستان وتأثيرها في المنطقة والعالم
سياسيون: تشكيل الحكومة المقبلة سيكون بالتوافق بين جميع الأطراف
الاجتماع الروسي الاسرائيلي..!
نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة و مصلحة العراق 
الفرق بين الرقابة والإشراف على الانتخابات لدى الأمم المتحدة
هكذا سيكون مصير العراق بعد نتائج الانتخابات الاخيرة !
ملف تزوير الانتخابات.. احتكار ملف الأمن السيبراني والمنظومة الرقمية ضاعفت إشارات الاتهام لحكومة الكاظمي
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطنة : مقال صياغته سلسة ومؤسف ماورد فيه ...
الموضوع :
وداعاً (كلية الزراعة /جامعة بغداد)
مواطن : والعبادي عنده وجه ويرشح .... ومشتت عنده وجه ويتأمر ..... وامريكا عدها وجه وتتقابح...... والابراهيمي عنده وجه ...
الموضوع :
فضيحة مدوية .... مصدر مطلع : تعيين مصطفى الكاظمي مديرا لجهاز المخابرات في زمن العبادي كان عبر وثيقة مزورة
رسول حسن نجم : اذا كان المقصود بالحشد هم متطوعي فتوى الجهاد التي اطلقها سماحة السيد السيستاني دام ظله الوارف فلم ...
الموضوع :
وجهة نظر..!
رسول حسن نجم : أحسنت ايها الاخ الكريم كيف لايكون كذلك وهو الامتداد الطبيعي للامامه في عصر الغيبه وهو المسدد من ...
الموضوع :
المرجعية..رصيد لن تنتهي صلاحيته مدى الأيام..!
قهر : وطبعا لولا العقلية الفذة للقائدلعام للقوات المسلحة لم يحصل الانجاز !!!! عليه ننتظر ٥ سنوات حتى نعرف ...
الموضوع :
الكشف عن تفاصيل تتعلق بالمسؤول عن تفجير الكرادة (صور)
رسول حسن نجم : اود توضيح النقاط التاليه: ١- لو قمنا باستطلاع للرأي لكل شيعي في العراق هل سمع بيان مكتب ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ما سبب ضعف الاقبال على الانتخابات على الرغم من الطاعة التي يبديها الناس لنصائح المرجعية الرشيدة؟
رسول حسن نجم : احسنت سيدنه فالمرجعيه اليوم والمتمثله بسماحة السيد السيستاني دام ظله هي قطب الرحى وهي الموجه لدفة السفينه ...
الموضوع :
لماذا الخوف من جند المرجعية
رسول حسن نجم : عندما عرض الاختلاف بين التأريخين في مولد نبي الرحمه صلى الله عليه واله امام السيد الخميني قدس ...
الموضوع :
الرسول محمد (ص) ولد يوم 12 ام 17 من ربيع الاول ؟!
رسول حسن نجم : في مثل هذه الحاله يتوجب على التيار الصدري التحالف مع الشيعه لكي لايضيعوا مكونهم بين باقي الكتل ...
الموضوع :
مصدر مطلع : التيار الصدري غص بما فعل اكثر ما انشرح به من نتائج الانتخابات التي جرت قبل ستة ايام
رسول حسن نجم : هذا هو ديدن البعثيين والوهابيين فهم يعولون على امريكا في القضاء على الشيعه وتنامي قدراتهم العسكريه لانهم ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يفكر به اعدائنا لحل الحشد الشعبي
فيسبوك