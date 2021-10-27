سياسيون: تشكيل الحكومة المقبلة سيكون بالتوافق بين جميع الأطراف

اجمع سياسيون من مختلف الأحزاب على ان تشكيل الحكومة الجديدة، سيكون بالتوافق بين جميع الأطراف المشاركة بالعملية السياسية، مشددين على ضرورة مراعاة الحكومة لجميع المكونات.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي لـ /المعلومة/، ان “تشكيل الحكومة الجديدة لن يمرر من دون إيجاد توافق بين مختلف الكتل الشيعية، حيث من المرجح ان يسبق ذلك تحركات لتوحيد وجهات النظر بين الأطراف السياسية”.

من جانب اخر، بينت النائبة السابقة ضمن تحالف الفتح نهلة الهبابي لـ /المعلومة/، ان “الوضع السياسي الراهن يشهد صراعا على تشكيل الحكومة الجديدة، خصوصا ان مفوضية الانتخابات أعلنت موقفها من الطعون بالنتائج، لافتة الى ان “جميع المعطيات تشير الى التوجه نحو الحكومة التوافقية بين جميع الأطراف”.

من جانب اخر، اكد النائب المستقل في البرلمان المنحل باسم خشان لـ /المعلومة/، ان “مايحدث اليوم من حراك ورفض لنتائج الانتخابات فضلا عن الانقسام الحاصل بين الأطراف السياسية سيقود في نهاية المطاف الى ولادة حكومة توافقية كسابقاتها”.