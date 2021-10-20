التقارير

رفضا لنتائج الانتخابات.. متظاهرون ينصبون الخيم أمام المنطقة الخضراء


تظاهر انصار الاطار التنسيقي لليوم الثالث على التوالي قرب المنطقة الخضراء للمطالبة باعادة العد والفرز اليدوي او اعادة الانتخابات

بعد اتهام المفوضية بالتزوير يواصل انصار والاحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات احتجاجاتهم في بغداد للمطالبة باعادة العد والفرز اليدوي او اللجوء الى خيار اعادة الانتخابات.

من امام احدى بوابات المنطقة الخضراء يتظاهر المئات من انصار الاحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات للمطالبة باعادة عملية الاقتراع التي يصفونها بالمزورة او اللجوء لخيار اعادة العد والفرز اليدوي في جميع المحطات

التظاهرة بدأت تتجه نحو الاعتصام المفتوح بعد ان اقدم المحتجون على نصب السراداق امام المنطقة الحكومية المحصنة لحين تحقيق مطالبهم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الانتخابات العراقيّة..جدل النّتائج والمخرجات
رفضا لنتائج الانتخابات.. متظاهرون ينصبون الخيم أمام المنطقة الخضراء
خطاب السيد نصر الله و اللقاء المُرتقب بين بينيت و الرئيس الروسي .
وفاة كولن باول في نظر الصحافة الأمريكية..
مابين التوافقية والاغلبية السياسية.. شكل الحكومة المقبلة ما زال ضبابياً
النفط الإيراني هو الذي اغضب الامريكاني فاشتعل الشارع اللبناني
هل تعرف شيئاً عن الحصار الداخلي على ايران؟!
الانتخابات العراقيّة..جدل النّتائج والمخرجات
دعوات الى المفوضية لحسم الجدل الإنتخابي.. العد والفرز اليدوي هو الحل
متهمون والمتضررون و الدلالات من التلاعب بنتائج الانتخابات في العراق .
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : في مثل هذه الحاله يتوجب على التيار الصدري التحالف مع الشيعه لكي لايضيعوا مكونهم بين باقي الكتل ...
الموضوع :
مصدر مطلع : التيار الصدري غص بما فعل اكثر ما انشرح به من نتائج الانتخابات التي جرت قبل ستة ايام
رسول حسن نجم : هذا هو ديدن البعثيين والوهابيين فهم يعولون على امريكا في القضاء على الشيعه وتنامي قدراتهم العسكريه لانهم ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يفكر به اعدائنا لحل الحشد الشعبي
رسول حسن نجم : عندما صدق الجاهل انه اصبح عالما من خلال عمليه تسمى سياسيه وهي لاتمت للسياسه بصله ارتقى المنبر ...
الموضوع :
من هو الحارس ومن هو الوزير ؟!
ابو حسن : احسنت وصدقت بكل حرف والله لولا الحشد المقدس لما بقي العراق ...
الموضوع :
لهذا يبغضون الحشد..!
زين الدين : هل يجوز التعامل بما يسمى بالهامش او الرافعة المالية في اسواق العملات الرقمية بحيث تقرضك شركة التعاملات ...
الموضوع :
إستفتاءات... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول شراء وبيع الاسهم
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
اليمن/ عذرا ً ثورة اكتوبر..!
محمد ابو علي عساکره الكعبي : مادور الكعبيين في نصرة الإمام الحسين ع شكرا ...
الموضوع :
ابناء العشائر الذين نصروا الإمام الحسين عليه السلام
رسول حسن نجم : بلى والله ليس الى بعض الكتل بل الى كلهم فتبا لهم الى ماقدمت ايديهم... واليوم يتباكون على ...
الموضوع :
الى بعض الكتل الشيعية!
رسول حسن نجم : كاننا كنا نعيش في رفاهية من العيش وليس لدينا عاطلين منذ٢٠٠٣ وليس لدينا ارامل وايتام ولايوجد في ...
الموضوع :
أيها الشعب..!
رسول حسن نجم : اولا بيان المرجعيه صدر بناءا على سؤال توجه للمكتب ولو لم يوجه هذا السؤال لم يصدر البيان!..... ...
الموضوع :
قال لهم مرجعهم اذبحوا بقرة..قالو إن البقر تشابه علينا..!
فيسبوك