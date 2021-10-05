الإنتخابات النيابية القطرية: الأبعاد المحلية والإقليمية/2

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د. رعد هادي جبارة || •••في كل الاحوال؛ تمثل هذه الانتخابات نقلة نوعية و محطة مهمة و انعطافة كبيرة في الاسهام الشعبي و المشاركة العامة لشرائح المجتمع القطري في تسيير دفة الحكم في بلادهم حيث يقوم نوابهم باقتراح مشاريع القوانين اللازمة للحياة العامة وتطوير البلاد بشكل أفضل، و دفع عجلة التنمية المستدامة، وإقرار الموازنة العامة وسحب الثقة من الوزير غير الكفوء. والملفت للنظر أن التلفزيون الرسمي تولى _ ولأسبوعين أو أكثر _ إجراء اللقاءات التلفزيونية على الهواء مباشرة مع كل المرشحين تقريباً، مجاناً ،فضلاً عن عرض مقاطع مسجلة سلفاً، تتضمن سيرة موجزة وبرنامجاً انتخابياً لكل مرشح على حدة ، يتحدث فيها الشخص عن نفسه وبرنامجه. والجدير ذكره أنه و خلال ثلاثة ايام من انتهاء التصويت ينبغي على المرشحين الفائزين وغير الفائزين ان يقوموا بجمع كل اليافطات و الاعلانات الورقية و الضوئية و البيلبوردات والسرادق في الشوارع و في الساحات ، وهي خطوة جيدة بحيث لايكون منظر المدينة مشوهاً بل تعود نظافة البلد الى حالها السابق. ولا شك ان للانتخابات القطرية ابعاداً اقليمية تتجاوز الشأن المحلي بحيث جعلت البحرين (مثلاً) تعلن هي الأخرى عن عزمها تنظيم انتخابات نيابية قريباً ،فيما ستكون الرياض وابوظبي محرجتين امام شعبيهما. طبعا خلال فترة عملي الدبلوماسي في الدوحة أتيحت لي عدة مرات فرصة زيارة مجلس الشورى والمجلس البلدي و اللقاء مراراً برئيس مجلس الشورى السابق محمد بن مبارك الخليفي الذي تولى رئاسة المجلس من عام 1995 حتى 2017 قبل ان يتولى رئاسته احمد بن عبد الله بن زيد ال محمود من عام 2017 حتى 2021 . فضلا عن ذلك فان الدوحة تملك مجلساً بلدياً منتخباً حيث تم تشكيله في اوائل الخمسينات من القرن الماضي و جرت اول انتخابات في 8آذار -- مارس 1999 وكان المجلس البلدي يضم 29 عضوا من 242 منطقة (فريج) من مناطق الدولة في 29 دائرة انتخابية بموجب قانون 1998. و لدولة قطر دستور دائم صدر في العام 2004 من قبل امير الدولة آنذاك حمد بن خليفه آل ثاني وأجري عليه استفتاء عام ثم صادق عليه الامير المذكور. وتأتي هذه الانتخابات البرلمانية القطرية قبل استضافة الدوحة لبطولة كاس العالم 2022 وللتأكيد على أن مواطني هذه الدولة الحديثة و النامية والغنية يتمتعون ايضا بديمقراطية نسبية و برلمان منتخب ودستور دائم، يعبر عن مستوى اعلى من المشاركة السياسية المتنامية بمواكبة النهضة الإقتصادية الصاعدة في هذه الدولة. شخصيا؛ سبق وأن تعرفت على كثير من المرشحين و الفائزين في الانتخابات، سواء من خلال العلاقات الاجتماعية ، والجوار ، و الزيارات والمجالس العامة و المآتم و الحسينيات، و مشاركتي في صلاة الجمعة و الجماعة ومناسبات أهل البيت ع و حفلات الزواج و الصالون الثقافي و المعارض و مجالس التأبين و المنتديات و المؤتمرات و صفحات الصحف و اللقاءات الرسمية و العمل الدبلوماسي و الإقامة لمدة عشر سنوات. ومن بين المرشحين العديد من رجال الأعمال والعسكريين والوزراء كحسن بن عبدالله الغانم، وزير العدل السابق، و سلطان بن حسن الضابت الدوسري، وزير العمل السابق، إضافة إلى علي بن سعيد الخيارين وزير البلدية والصحة السابق، و د. علي بن فطيس المري النائب العام السابق، والعديد من ضباط الداخلية والدفاع و رجال الأعمال. و بهذه المظلة القانونية و الانتخابات البرلمانية، تستكمل قطر أبرز الخطوات والترتيبات الداخلية، استعداداً لتنظيم أكبر حدث رياضي عالمي في العام المقبل 2022. ☆باحث و دبلوماسي سابق