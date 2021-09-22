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سبوتنك: محور المقاومة يقتل قائدين امريكي واسرائيلي انتقاما لاغتيال سليماني والمهندس


كشف تقرير لوكالة سبوتنك الروسية ، الاربعاء، ان محور المقاومة نفذ هجمات ضد ضابطين رفيعين امريكي واسرائيلي في اعقاب اغتيال الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس حيث قتل الضابطان في عملية عسكرية فى اربيل شمال العراق، وفقا لما ذكره مصدر امنى كبير داخل تحالف الدولي في الشرق الاوسط .

وذكر التقرير ان ” الضابطين الذين تم قتلهما من قبل محور المقاومة هما اللفتانت كولونيل جيمس سي ويليس البالغ من العمر 55 عاما في اربيل شمال العراق ، على الرغم من ان البنتاغون اعلن انه توفي نتيجة عملية غير قتالية في قاعدة العيديد في قطر ، لكن المصدر قال ان هذا الشخص كان متورطا في عملية اغتيال سليماني والمهندس وكان قائد سرب ريد هورس 210 ، وهي وحدة قوامها 130 فردًا تزود الهندسة المدنية بقدرات استجابة سريعة لإجراء عمليات في بيئات بعيدة وعالية الخطورة”، وفقا لصحيفة ستار ان سترايبس الامريكية .

واضاف ان ” القائد الثاني هو الكولونيل شارون اسمان من لواء ناحال الذي قيل انه توفي بازمة قلبية نتيجة انهيارة  أثناء تدريب اللياقة البدنية في قاعدة عسكرية في وسط الكيان الاسرائيلي ، لكن الحقيقة انه قتل في اربيل حيث يعتبر الكولونيل من الاشخاص النشطين في لبنان وغزة ، من بين أماكن أخرى”.

ووفقا لتقريرموقع ( كريدل) الامريكي استهدف ما لا يقل عن هجومين منفصلين في العراق جهاز التجسس الإسرائيلي الموساد ، ومن غير المعروف من نفذ الهجمات. بعد محاولة إسرائيل التخريبية المزعومة لمنشأة نطنز النووية الإيرانية في وقت سابق من هذا العام ، ولم يكشف المصدر ن توقيت الهجمات التي يُزعم أنها قتلت ويليس وأسمان.

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