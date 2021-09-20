العالم يتحول..اميركا تتقهقر واوروبا تتفكك وآسيا هي المحور  ..

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محمد صادق الحسيني || كل ما تقرأونه من اخبار وتقارير عن مجريات الاحداث العالمية المتسارعة خلال الاشهر الاخيرة انما هي نتاج وحصيلة انكسار الآلة الحربية الاميركية امام ارادة الشعوب التواقة للحرية لاسيما الارادة العربية والاسلامية المقاومة لهيمنة الاستعمار الاجنبي على مقدرات بلداننا واوطاننا. منذ بداية هذا القرن وهم( الاميركيون) يحاولون بشتى الطرق تجنب الهزائم التي ظلت تلاحقهم منذ اواسط القرن الماضي. ان اي قارئ عميق لمسار السياسات الاميركية يستنتج بدون شك او ترديد بان واشنطن لم تربح اياً من حروبها التي شنتها على شعوب العالم من كوريا الى فيتنام وصولاً الى العراق وافغانستان . لكن الحرب التي كسرت ظهرها بامتياز والتي كانت اشبه بالقشة التي قصمت ظهر البعير هي الحرب الكونية التي شنتها على كل من سورية والعراق بواسطة عصابات داعش والنصرة . لقد توقفت حركة جيوش الغزو الاجنبي عند بوابات الشام وتخوم الرافدين واسوار بعلبك الهرمل والبقاع. وهكذا قررت واشنطن التخلي عن عقيدتها العسكرية مرة والى الابد ، وقررت الانسحاب من كل غرب اسيا والتوجه الى الشرق الادنى لمواجهة التنين الصيني. هذا القرار اتخذ في زمن ترامب واليوم ينفذه بايدن "مثل الشاطر" كما يقال..! هذا هو ثمن الفشل والانهزام وتكلفة انكسار الجيوش التي توقفت عند عواصم المقاومة بلا سلطة ولاقرار. ان اولى تداعيات هذا القرار الاميركي الاستراتيجي هو تدهور العلاقات التاريخية بين اوروبا واميركا التي قامت منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية بناء على تحالف ضفتي الاطلسي ضد الاتحاد السوفياتي في اطار ما عرف بحلف الاطلسي او الناتو. اما اليوم ومن الان فصاعداً ولمدة قد تطول لعقد من الزمان فان اوروبا ( الاتحاد الاوروبي) تتفكك وتكاد تفقد وزنها بسبب قرار الاميركي بالهجرة الى معادلة المواجهة مع الصين بدلا من روسيا. المانيا رتبت امورها مع الشرق الجديد مبكرا في صفقة الغاز الروسي في اطار مشروع السيل الشمالي. وكذلك فرنسا التي تخطط جدياً في تأمين طاقتها من الغاز النيجيري عبر خطوط الغاز الجزائري ، وهو المشروع الذي يكلف نحو ١٣ مليار دولار. لهذا ولغيره ومنها الموقف من القرار الاميركي المستعجل والمرتبك للهروب المذل من افغانستان . تُطرد فرنسا اليوم من الشراكة مع الاميركان ، من خلال حركة رمزية هامة وهي الغاء صفقة الغواصات التي سميت بصفقة القرن مع استراليا لتستبدل بصفقة نووية اميركية ومواكبة بريطانية ليحل "ناتو اسيوي" لمواجهة الصين بديلا عن الناتو ذي الوجه الاوروبي المعروف. على الجانب الاخر من التحولات العالمية تقوم قيامة الشرق والقارة الاسيوية من "وسط اسيا" ليتشكل تحالف رباعي عملاق بين روسيا والصين وايران وشبه القارة الهندية ( الهند والباكستان) في اطار منتدى شانغهاي للتعاون ، ما يبلور عملياً شبه حلف آسيوي قوي ومقتدر يبلغ تعداد سكانه ثلاث مليارات ونحو ٨٠٠ الف من سكان العالم اي ٤٢ في المائة من سكان العالم والذي يملك ما يزيد على ثلث الطاقة العالمية غاز ونفط وسائر المعادن الثمينة الاخرى. منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية الحديثة في العام ١٩٦٥ ونحن نكتب تحت عناوين مختلفة بان ثمة عالم ينهار وثمة عالم ينهض ..! عالم جديد يعبر عن ارادة الشعوب المعادية للامبريالية والاستعمار والتبعية ، مقابل عالم ناهب لثروات الامم الاخرى طفيلي يعتاش على مقدرات الاخرين..! نقترب اليوم بقوة من تبلور واضح لهذه المعادلة ، لتكون هي سمة التحولات التي تنتظر عقد العشرينات من قرننا الحالي. ما يشجعنا للقول بان القرن الواحد والعشرين يستأهل ان نطلق عليه بالقرن الاسيوي بامتياز...! انها السنن الكونية التي لا تقبل التغيير ، ترسم معادلات التحول والانتقال من جيل الى جيل. يهلك ملوكاً ويستخلف آخرين. بعدنا طيبين قولوا الله