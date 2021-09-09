قوة مهمات خاصه من المسيرات تطلقها البحريه الاميركيه في "الشرق الاوسط"

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متابعة ـ محمد صادق الحسيني || نشر موقع ديفينس نيوز ( Defense News ) الاميركي ، المتخصص في الشؤون العسكريه ، موضوعاً بقلم الكاتب جون غامبريل John Gambrell ، يوم امس ٨/٩/٢٠٢١ ، حول انشاء قوة من المسيرات الاميركيه في الشرق الاوسط ، واهم ما جاء فيه : ١) اعلن الاسطول الخامس الاميركي ، المتمركز في الشرق الاوسط ، انه سينشئ قوة مهمات خاصه جديده ، تضم مسيرات جويه واخرى تبحر فوق سطح المياه وثالثة تبحر تحت سطح الماء ، وذلك بعد سنوات من التوتر مع ايران . ٢) رفض ضباط البحريه الاميركيون ، من مقر قيادتهم في البحرين ، تحديد انواع المسيرات ، التي سيدخلونها الى الخدمة في القوة الحديده ، الا انهم أكدوا ان المسيرات ستوسع نشاطها في المنطقه ، خلال الاشهر القادمه ، وخاصة في مناطق المضائق ( باب المندب وهرمز ) الحيويه للتجارة والامدادات الدوليه . ٣) تصريح نائب الادميرال ( اي ان رتبته نائب ادميرال وليس ادميرال Vice Admeral ) ، قائد الاسطول الخامس الاميركي في البحرين ، براد كوبر Brad Cooper ، يوم امس ٨/٩/٢٠٢١ ، حيث قال : نريد نشر المزيد من المنظومات ، في منطقة عملياتنا البحريه ، فوق البحر وعلى سطحه وتحت سطحه . نريد نشر المزيد من العيون لنرى ما الذي يحصل في المنطقه . ٤) الانظمه التي ستستخدم في قوة المهمات الخاصه ٥٩ ( يبدو انهم اطلقوا على هذه القوه اسم : القوه / ٥٩ / ) سوف تضم بعضاً من المنظومات ، التي شاركت في التدريبات ، التي اجراها اسطول المحيط الهادئ ، والتي شاركت فيها مسيرات جويه عاليةً القدره ( الطيران لمدة طويله ) ، الى جانب مسيرات سطح ( تبحر فوق سطح البحر ) من طراز : سي هوك / Sea Hawk / وطراز : سي هانتر / Sea Hunter / ومسيرات صغيره تحت سطح الماء ، تشبه التوربيدات .