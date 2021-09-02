سياسة الاحتواء و العلاقات الدولية في المنظور الايراني و الامريكي .

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د.جواد الهنداوي * || يكاد يكون استحضار منظور الثنائي المتخاصم ( ايران و امريكا ) فرضاً عندما نتناول بالشرح وبالتحليل ملفات منطقتنا ، بل و حتى عند تناولنا مواقف و نزاعات دولية اخرى . عندما نتكّلم عن العراق او عن اليمن او عن سوريا او عن لبنان ، نجدُ لزاماً علينا دراسة الحالات والمواقف وفقاً للرؤية الامريكية و الايرانية ، كذلك الحال عندما نتناول ونستشرف الشأن الافغاني ، وغيرهِ . صاغ و عرّف مفهوم " الاحتواء" نظرياً ، السياسي الامريكي جورج كينيان ،عام ١٩٤٧، اي بعد الحرب العالمية الثانية ، ودخول العالم في فترة الحرب الباردة ؛ حرب باردة بين القوتيّن الدوليتيّن : الولايات المتحدة الاميركية و الاتحاد السوفيتي . تمثلّت سياسة الاحتواء الامريكية حينها بانشاء قواعد عسكرية و تحالفات دولية ،من اجل حصار و تطويق الاتحاد السوفيتي . لم يعُدْ وجود لا للحرب الباردة ، و لا للاتحاد السوفيتي ، و لا لذات آليات و تطبيقات مفهوم " الاحتواء " التي سادتْ في القرن الماضي . حتى أمريكا ، التي صاغت وطبّقت مفهوم وسياسية الاحتواء خلال نصف قرن ( ١٩٤٧ - ٢٠٠١)، تخّلت عنه ،حين اختارت العصا و الحروب في فرض سياستها و تحقيق اهدافها . بتقديري ، تُريد امريكا الآن الاستعانة ،من جديد ، بسياسة الاحتواء ، بعد أنْ فشلت في سياسة الحروب ، وفي سياسة توظيف الجماعات المسلحّة و الارهابية،و بعد ما ادركت بُعد و عُمق التغييرات السياسية و الاقتصاديَة و الاجتماعية التي شهدها العالم . الادارة الامريكية الحالية تؤمن في الدبلوماسية وتتبناها كحل وكمخرج للازمات ، و الدبلوماسية اداة اساسية و فعّالة لتنفيذ ، وبنجاح ، سياسة الاحتواء . والاحتواء هو إمّا أحتواء فاعل ( دولة او حركة ) و إمّا احتواء أزمة . الاتفاق بين امريكا و حركة طالبان ،والذي تّمَ بوساطة و بدور لدولة قطر ، شاهد و تطبيق عملي على سياسة الاحتواء ( احتواء لفاعل )، احتواء لحركة طالبان ؛احتواءها بشروط الاتفاق ، و بأدوار لحلفاء امريكا و بالاخص فرنسا وبريطانيا ،واللتان دخلتا ، وبقوة مع المعارضة الافغانية بقيادة احمد شاه مسعود ( الابن ) . شاهد آخر على التوجهّ الامريكي في سياسة الاحتواء ، و هو سعيّها لاحتواء ازمة جلب الوقود من ايران ، او أزمة سفن المساعدات الايرانية للبنان ، تتجلى سياسة الاحتواء في اعلان امريكا لموافقتها على تزويد لبنان بوقود من مصر عبر الاردن وبكهرباء من الاردن عبر سوريا . نعتقدُ اذاً ،وعلى ضوء الموقف الاحتوائي الامريكي لازمة الوقود الايرانية القادمة الى لبنان ، بمرور سالم وسلس للسفن الايرانية القادمة الى لبنان ؛ إما من خلال مرفأ بيروت او من خلال مرفأ بانياس السوري . و اقصد بالموقف الاحتوائي للأزمة هو منع تفاقمها وتطوّرها ،حتى و إن كان ذلك على حساب مصلحة الدولة او هيبة الدولة التي تمارس سياسة الاحتواء . في سياسة الاحتواء الامريكية ، تستبدل امريكا الحرب العسكرية بأدوات قسرية اخرى ، وبحصار وبعقوبات اقتصادية ،وذلك من اجل اخضاع الدولة المعنيّة و انصياعها للأملاءات والمصالح الامريكية ، و حالة سوريا ولبنان تشهد على ذلك . ماذا عن سياسة الاحتواء الايرانيّة ؟ مارست ايران وبنجاح سياسة الاحتواء في المنطقة ، و اعتبرتها وسيلة فعّالة في الحفاظ على نفوذها وحماية أمنها القومي . اعتمدت الجمهورية الاسلامية الايرانية على وسيلتيّن اساسيتّن في ممارسة سياسة الاحتواء : على الدبلوماسيّة وعلى حركات التحرر والمقاومة والفصائل المسلّحة ، والحركات الاشتراكية او اليسارية المناهضة للأمبريالية ،كما هو الحال مع دول امريكا اللاتينية . تصبحُ الدولة ( ايَّ دولة ) في مساحة الاحتواء الايراني عن طريق العلاقات الدبلوماسية و العلاقات المتشعّبة وعن طريق دعمها لحركات المقاومة الفاعلة و الرافضة للاحتلال والوجود الامريكي و الاسرائيلي ؛مثال على ذلك ، دعم ايران لحركات المقاومة ضّدْ الاحتلال الاسرائيلي ( الجهاد الاسلامي و حركة حماس ) ، وهذا الدعم اعطى لايران دور مهم في شأن القضية الفلسطينية؛ دعم ايران لحركة الحوثيين وللجان الشعبيّة سيمكّن ايران من الاحتفاظ بدور احتوائي في اليمن . كذلك الحال في سوريا و في العراق وسيكون الدور الاحتوائي حاضر و فاعل كذلك في افغانستان ،لما كان لايران من علاقات و مواقف مع حركة طالبان الافغانية ،التي اصبحت الآن هي الدولة ، كما انَّ لايران حدود مشتركة تزيد على ١٣٠٠ كغم مربّع ، وعلاقات اجتماعية وثقافية . أقصدُ بالدور الاحتوائي الدور الذي يمنع ويحول دون التمدد الامبريالي الصهيوني ، والذي تراه ايران خطراً على امنها القومي وخطراً على امن واستقرار المنطقة ، و وسيلة لنهب ثروات وخيرات البلد و تعطيل قدراته ، و بطبيعة الحال ،تسعى ايران ، من ممارسة سياسة الاحتواء الحفاظ على مصالحها و نفوذها . و لطالما رفضت ايران مناقشة نفوذها في المنطقة مع الطرف الامريكي والدولي خلال محادثات الملف النووي ، و رفضت كذلك عروض امريكية بتخفيف الحصار او برفعهِ شرط موافقة ايران على مناقشة دورها ونفوذها في المنطقة . سفير سابق /رئيس المركز العربي الاوربي للسياسات و تعزيز القدرات .