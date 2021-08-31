قريباً..السعودية تنظم أكبر حفل للموسيقى الراقصة في الشرق الأوسط..

متابعة ـ جدل فاضل الصحاف ||

· ماذا عن متحور “دلتا” هل اختفى من المملكة؟؟

تستضيف السعودية مهرجان MDLBeast كأكبر حدث للموسيقى الراقصة في الشرق الأوسط بعد دورته الافتتاحية لعام 2019، منتصف سبتمبر المقبل دون الإلتفات إلى مخاوف انتشار فيروس كورونا مجدداً في المملكة.

وبحسب وسائل إعلام سعودية فإن المهرجان سيعقد في الرياض بين 16 إلى 19 ديسمبر، وأشارت إلى تغيير العلامة التجارية لحفل الموسيقى الراقصة في السعودية Soundstorm بعد الألبوم الأول للعلامة التجارية الترفيهية.

وتضمنت نسخة 2019 بعروض ديفيد جوتا، وتيستو، ومارتن غاريكس، وستيف أوكي، وأفروجاك، وجي بالفين، ما اجتذب 400 ألف شخص، وذكرت أنه لم يتم الكشف عن قائمة منسقي الأغاني والفنانين لعام 2021 بعد.

وبحسب المؤسسة: “سيكون أكبر وأفضل من حيث عدد الفنانين وبه نجوماً بارزين عالميين، وعروض رقص عالمية، وفنانين محليين وإقليميين”.

من جهته، يقول طلال البهيتي، الرئيس التنفيذي للعمليات رئيس حجز المواهب والفعاليات في MDLBeast: “كان مهرجاننا الافتتاحي عام 2019 محورياً”.

وقال إن “مشهد الموسيقى والترفيه في السعودية وضعنا على خريطة العالم وكشف مدى ثراء الموسيقى.. الثقافة في المملكة والمنطقة”.

وبين البهيتي أن السعودية تشهد تحولًا، ومعها تزداد شعبية الموسيقى وثقافة المهرجانات بشكل كبير.

ونبه إلى أنه سيشحن الصناعة الإبداعية بشكل فائق، مضيفاً: “نحن متحمسون لمواصلة عرضه على العالم”.

وقال: “الاحتفال بالحاضر والمستقبل معاً مهرجان MDL Beast في السعودية ليس أقل من مذهل”.

ووفق المؤسسة، ستكون تذاكر الإصدار الأول لحفل الموسيقى الراقصة لـ Soundstorm متوفرة اعتباراً من الخميس، 2 سبتمبر، وذكرت أن الحاضرين سيختارون بين تصاريح يومية وتذكرة لجميع الأيام الأربعة.

وبينت أن أسعار التذاكر ستبدأ من 135 ريالاً سعودياً (36 دولاراً) تشمل النقل على متن “حافلة الحفلة” من مواقع محددة في الرياض للمكان، وتصل إلى 2999 ريالاً سعودياً لبطاقات VIB (الأشخاص المهمين جداً).

ويقع مكان عام 2019 على بعد 45 دقيقة من المدينة الرئيسية، رغم عدم تأكيد مكان إقامة المهرجان هذا العام.

ويخشى العديد من السعوديين ان تتسبب حفلات هيئة الترفيه المرتقبة بإحداث انفجار جديد في إصابات فيروس كورونا في المملكة وخاصة بعد اعلان وزارة الصحة السعودية وصول متحور دلتا إلى البلاد.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية “محمد العبدالعالي”، قد صرّح الأسبوع الماضي إن المتحور الفيروسي “دلتا”، الذي تم التعرف عليه لأول مرة في الهند، بات الآن موجودا ومنتشرا في المملكة، مؤكداً تسجيل حالات إصابة بمتحور “دلتا” في مختلف المناطق.

وأشار “العبدالعالي” إلى أن سرعة انتشار متحور “دلتا” بلغت ثلاثة أضعاف سرعة الفيروس الأساسي الذي تم تسجيله في بداية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر أن “هذا المتحور هو أكثر متحورات الفيروس إثارة للقلق، خاصة وأنه الأكثر انتشارا في العالم”.

وأوضح أن “جرعة واحدة لا تكفي للوقاية من المتحور، ويجب تلقي جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، واستكمال التحصين بجرعتين للحماية من هذا المتحور”.