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تحذيرات سياسية من استمرار التواجد والانتهاك الاجنبي لسيادة العراق


انتقدت اطراف سياسية، الاثنين، تجاهل حكومة الكاظمي للانتهاكات الاجنبية داخل العراق وعدم التطرق اليها في لقاء الفرقاء، محذرين من استمرار التواجد الاجنبي واحتلاله لجزء من اراضي البلاد من دون اتخاذ اي اجراءات رادعة لاخراج الاحتلال.

وقال النائب عن تحالف الفتح محمد الشبكي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “هناك مخاوف كبيرة في سنجار وسهل نينوى من تمدد تركيا ومواصلة قصفها لاراضي نينوى، في محاولة للسيطرة الادارية عليها وسط تجاهل وعدم وجود اي رد فعل حكومي ازاء استمرار الانتهاكات التركية”.

من جهة اخرى، استهجن النائب جاسم البخاتي في تصريح لـ/المعلومة/، “استمرار الانتهاك الاجنبي لسيادة العراق وخصوصا التركي”، لافتا الى ان “الاستمرار بقصف الاراضي العراقية من دون اي رادع يوحي بقبول الحكومة لما تفعله تركيا باراضي العراق”.

إلى ذلك، حذر النائب  بدر صائغ في تصريح لـ/المعلومة/، من “محاولات ابقاء القوات الاجنبية داخل العراق من دون تنفيذ قرار اخراجها الذي صوت عليه مجلس النواب في العام الماضي بهدف تحقيق السيادة الكاملة للعراق”.

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تحذيرات سياسية من استمرار التواجد والانتهاك الاجنبي لسيادة العراق
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