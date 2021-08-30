بعد تخلي أمريكا وانسحابها من افغانستان.. اسرائيل تستغيث..!

متابعة ـ سلام الطيار ||

🌐 أوصى مركز JISS الإسرائيلي في تقرير اعده الجنرال في جيش العدو الصهيوني “يعقوب عميدور” بوجوب أن تتحد دول الخليج مع إسرائيل لضمان استقرارها، وأن تفهم أن العلاقة المفتوحة مع إسرائيل سوف تساعدهم في الدفاع عن أنفسهم عن طريق التعاون الاستخباراتي وكذلك المساعدة الأمنية العلنية والسرية.

إن الشرق الأوسط محكوم عليه بأن يظل صعباً ووحشياً وعنيفاً وقمعيًا وإسلامياً ثقافياً. يجب أن تتحد القوى الإقليمية ، بما في ذلك إسرائيل ، لضمان الاستقرار… هكذ بدأ يعقوب عميدور الجنرال في جيش العدو الأسرائيلي تقريره لما بعد الإنسحاب الأمريكي من أفغانستان.

يقول عميدور في تقريره : في وقت سابق من هذا الأسبوع ، تحدثت مع صحفي أمريكي محترم سأل عن تأثير انسحاب الولايات المتحدة وسقوط أفغانستان في أيدي طالبان على إسرائيل. إنه ليس أول من يسأل عن هذا ، رغم أن أفغانستان بعيدة جدًا عن إسرائيل ولم تكن أبدًا عدوًا لإسرائيل في ساحة المعركة. البعض يطرح السؤال ويربط بين الانسحاب السريع من أفغانستان وقرار وقف القتال في العراق وترك القوات الأمريكية وحدها هي التي ستدرب الجيش العراقي.

أول من حدد العملية المتوقعة كان الرئيس أوباما الذي تحدث عن محور للشرق ، أي تحويل جهود الولايات المتحدة من الشرق الأوسط نحو الشرق ، في إشارة إلى الصين. وحذا الرئيس ترامب حذوه وقرر سحب جميع القوات الأمريكية من سوريا والعراق (على الرغم من عدم تنفيذ ذلك بشكل كامل).

واصل الرئيس بايدن هذه العملية ووضعها في نهاية صعبة بأفغانستان ، واتخذ خطوة أخرى نحو الانسحاب الكامل من العراق. بعبارة أخرى ، هذه الخطوة ليست خصوصية شخصية بل عملية تاريخية حتمية تعكس المشاعر الأمريكية العميقة الجذور. الاستثمار الأمريكي الهائل في الحروب في الشرق الأوسط ، وتريليونات الدولارات التي أنفقت ، وعشرات الآلاف من القتلى والجرحى ، لم تسفر عن النتيجة المرجوة للولايات المتحدة.

السؤال لا يقتصر على إسرائيل. السؤال هو كيف سيؤثر قرار الولايات المتحدة بتقليص التدخل العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط ، واستيلاء طالبان السريع على أفغانستان ، على النظام الدولي والإقليمي الذي تعمل إسرائيل من خلاله. وبالتالي ، هناك ثلاثة مجالات تحتاج إلى المعالجة: المجالات العالمية ، والشرق أوسطية ، والإسرائيلية.

من منظور عالمي ، يعتبر فشل بناء الدولة الأمريكية في بلد أخذت أمريكا مسؤوليته عام 2000 فشلاً ذريعاً ، خاصة بالنظر إلى السرعة الخاطفة لانهيار النظام العسكري والسياسي في أفغانستان الذي حاولت الولايات المتحدة بناءه.

هل سيؤثر هذا الفشل على مكانة أمريكا الدولية ، وعلى رأسها السباق بين الولايات المتحدة والصين؟ على الأرجح ، سوف يؤثر ذلك على مكانة الولايات المتحدة قليلاً جدًا. منافسة الولايات المتحدة مع الصين لا علاقة لها بأي حدث واحد.

إن الصين مدفوعة بإيمانها وتقييمها الواسع النطاق بمرور الوقت لتراجع أمريكا. أن النظام الديمقراطي قد سلك مساره وأن الصين ظهرت على المسرح العالمي لتغيير العالم وليس الاندماج فيه ، وبالتأكيد ليس وفقًا للقواعد التي وضعها الغرب.

ليس من المؤكد على الإطلاق ما إذا كانت الصين مهتمة بأن تصبح أفغانستان دولة إرهابية – لكن الوضع في أفغانستان ليس حدثاً رئيسياً من شأنه أن يملي تصرفات الصين.

كما أن أوروبا لن تغير موقفها الحذر من الصراع بين الصين والولايات المتحدة بسبب نجاح أمريكا أو فشلها في أفغانستان أو العراق. ستستمر أوروبا في التحدث بجدية عن حماية حقوق الإنسان في الصين وفي نفس الوقت توسيع تجارتها مع الصين.

من المؤكد أن الأوروبيين سيكونون سعداء إذا نجحت الولايات المتحدة في عزل طالبان ، وحتى أنهم كانوا على استعداد لتقديم بعض المساعدة خلال المراحل المختلفة من الحرب ضد طالبان والقاعدة – لكن معظم الأوروبيين يعتقدون أن التجارة أفضل من الحرب ، وعندما تكون الصين الشريك التجاري الأكبر ، لا يمكنك محاربتها حقاً ، حتى لو كانت هناك أسباب أخلاقية واضحة للقيام بذلك.

إن الدرس الحقيقي الذي يتعلمه العالم من فشل الولايات المتحدة يتعلق بالشرق الأوسط بأكمله. يظهر الفشل للعالم أن التاريخ لا يمكن تقليده ، وأن ما نجح بعد الحرب العالمية الثانية في ألمانيا واليابان لا ينجح بالضرورة في الشرق الأوسط. فشلت الولايات المتحدة في تغيير الثقافة المحلية في العراق ، وبالتأكيد ليس في أفغانستان. من الواضح أن الشرق الأوسط والدول الإسلامية المختلفة التي تتكون منها هذه المنطقة ليست ناضجة للتغيير.

لذلك يجب أن يكون واضحاً تماماً أن الشرق الأوسط ، بين المحيط الأطلسي وحدود الهند ، لن يتغير بشكل كبير قريباً ، تماماً كما لم يتبع اتفاقيات أوسلو ولم يتبع “الربيع العربي” الذي تم تسميته بشكل خاطئ.

هذه المنطقة محكوم عليها أن تظل صعبة ووحشية وعنيفة وقمعية وإسلامية ثقافيا. ويظهر هذا الفشل المزدوج للولايات المتحدة مرة أخرى. يجب أن يصاحب كل إعلان أو تقييم حول التغيير إلى الأفضل شك سليم ، لأنه من الصعب تحقيق مثل هذا التغيير في المنطقة. يجب على العالم أن يدرك هذا وأن ينظر إلى العمليات الإقليمية وفقاً لذلك.

في الوقت نفسه ، يجب أن نأخذ في الاعتبار أنه بعد مغادرة الولايات المتحدة جزئياً أو كلياً ، لن يكون هناك فراغ. لا يوجد فراغ في العالم الحقيقي ، والعقبة التي تحول دون تدخل القوى الأخرى التي شكلتها الولايات المتحدة من خلال وجودها ذاته – ستكون قد أزيلت. سيمكن هذا الصين وروسيا من توسيع نفوذهما في المنطقة. ستكون هناك مؤشرات اقتصادية على ذلك. سوف يشاركون في إعادة بناء سوريا وكذلك في إعادة بناء العراق ولبنان ، وربما أفغانستان أيضاً (بشكل رئيسي من قبل الصين) ، وسوف يوسعون نفوذهم من خلال بناء قواعد عسكرية في المنطقة وبيع الأسلحة. المصلحة الصينية ، إلى جانب المنافسة مع الولايات المتحدة ، تنبع من احتياجات الصين من الطاقة. المصلحة الروسية جيو-استراتيجية. فهي ترى الشرق الأوسط على أنه “المنطقة المجاورة” التي يمكن أن تمتد المشاكل منها إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق وحتى إلى روسيا نفسها.

ستسعد الصين وروسيا بالمشاركة في وجودهما وتوسيع نفوذهما ، حتى بشكل رمزي ، في أي مكان تنسحب منه الولايات المتحدة – إن لم يكن لسبب آخر سوى الإشارة إلى تغيير لصالحهما. من المرجح أن يؤدي وجودهم الأكثر بروزاً في المنطقة إلى تغيير في سلوك دول الشرق الأوسط ، لأنه لن يكون من الممكن تجاهل المصالح الروسية والصينية. يبدو العالم مختلفاً عندما تكون هناك قاعدة عسكرية صينية أو روسية قريبة ، بدلاً من قاعدة أمريكية.