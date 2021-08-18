التقارير

بايدن: انهيار شامل لم نتوقعه في افغانستان..مقبرة الامبراطوريات


 

متابعة ـ محمد صادق الحسيني ||

 

في مؤتمر صحفي  دفاعاً عن هروبه من افغانستان:

١- لم نذهب لافغانستان لبناء دولة ديمقراطية وانما لتعقب القاعدة وبن لادن..!

٢- القياد لدى القادة الافغان هو الذي سرع في الانهيار الحالي..!

٣- صرفنا ٢ تريليون دولار وجهزنا جيشاً افغانياً من ٣٠٠ الف جندي وسلحناهم باحدث الاسلحة ولم يقاتلوا فماذا تريدون مني ان افعل..!؟

٤- لقد تعلمنا الدرس بصعوبة والم بان ما من جيش اجنبي يستطيع ان يقاتل نيابة عن الجيوش الوطنية..!

٥- كل ما جرى مع الافغان كان ضمن اتفاق ، قادة الحكومة لم ينفذوه فوقع ما وقع..!

٦-كم جيل جديد تريدون مني ان ارسل ليموتوا في بلد لا يثق جنده بقادتهم ، ولا يريد قادتهم ان يضحوا من اجل بلدانهم..!انه النفاق الاميركي المعتاد والاحتيال والخداع  المعروف واحتقار العملاء والاذناب و الكذب على الراي العام الاميركي، الذي يسال الان:

امن المعقول انكم قضيتم ٢٠ عاماً وتنتم تتعقبون بن لادن والقاعدة فقط...!؟ وصرفتم ٢ تريليون دولار من اجل ذلك فقط ...!؟ واليوم تخرجون من افغانستان  من اجل الدفاع عن ارواح الجنود الاميركيين فعلاً...!؟ وانكم عقدتم التوافقات مع طالبان في الدوحة من اجل الشعب الافغاني فعلاً..!؟ ثم ماذا مان يفعل عشرات الالوف من الاميركيين في بلاد الافغان ...!؟ ايعقل انهم كانوا موكلون بمطاردة بن لادن وعدد من اتباعه من القاعدة فقط...!؟ اسئلة عديدة ستظل تلاحق كل القادة الاميركيين الذي كذبوا على شعبهم وشعوب العالم لعقود طويلة من الزمن بانهم انما يرسلون جيوشهم الى خارج اميركا دفاعاً عن الديمقراطية والنظام الحر وحقوق الانسان في العالم ..!؟  بالامس فضيحة فيتنام واليوم فضيحة افغانستان وغداً فضيحة العراق وبعد غد سورية وهكذا تسقط احجار الدومينو الاميركية حتى يسقط الحجر الاميركي الاخير الا وهو الاسرائيلي الجاثم على ارض ومياه فلسطين وصدر الفلسطينيين، ويومها ستغور الامبراطورية الاميركية وتختفي من خارطة الوجود...!

باي باي اميركا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بايدن: انهيار شامل لم نتوقعه في افغانستان..مقبرة الامبراطوريات
إفغانستان..سيناريوهات محتملة
طالبان اليوم ليست داعش ولا القاعدة ، ولكن...!
اسرائيل وتداعيات هزيمة اميركا في افغانستان 
الأرض لأهلها الأصليين والإحتلال إلى زوال
صفقة بين الجيش الإفغاني وطالبان وأثره على المنطقة ...
أهم دلالات الهروب والفشل الأميركي في أفغانستان
افغانستان اليوم و العراق في الامس
كيف أنشئت طالبان وما هو سر سيطرتها على أفغانستان؟!
بين واشنطن وطالبان خِطَط وضعت في الدوحة وليسَ إتفاقيات
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.84
التعليقات
رسول حسن نجم : بما ان المختصين في مجال اللقاح وعلماء الدين والعقلاء قد اجمعوا على اخذ اللقاح اذن على المؤسسه ...
الموضوع :
تصريح جديد من الصحة العراقية بشأن اعادة حظر التجوال
رسول حسن نجم : ال سعود وال الشيخ هم صنيعه ودميه اسسها البريطانيون والامريكيون بتخطيط صهيوني والامر ليس بيدهم وفي هذه ...
الموضوع :
مؤتمر للمرجعيات الدينية السعودية في العراق..!
سيد محمد الشهيلي : الرحمة والخلود إلى ابناء عمي ابناء السادة الشهيلات الموسوية ، اللذين استشهدوا في ذلك الحادث المحزن وهذا ...
الموضوع :
انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى وتهديد عشيرة الشهيلات بترك منازلهم
مواطن مظلوم : اريد أقدم شكوى ضد شركة الاسيا سيل لان عبيت رصيد 10 آلاف وسرقوا منه 7800 دون أي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : المستهل ( لو ان اشياعنا قد وفقهم الله على اجتماع من القلوب ..... ) هي من خطبة ...
الموضوع :
بالفيديو : من روائع القصائد ذات الدلالة بعنوان لو أن أشياعنا فلتكن لنا عبرة
ابو حسنين : التاريخ يعيد نقسه دهب جيش المختار لقتال ابن زياد وقلوب كثير من الكوفيين تدعوا لهم بالنصر على ...
الموضوع :
هراء لصعلوك إعلامي محبط..!
احمد حسن ابو وارث : احسنت استاذ ابو احمد ماذا جنينا من ال سعود غير التكفير وفتاوى القتل والارهاب والدمار وخير دليل ...
الموضوع :
المرجعيات العراقية في السعودية
رسول حسن نجم : اجرك الله على هذا الالم.. ...
الموضوع :
لأندبنّكَ صباحًا ومساءً ولأبكينّ عليكَ بدَلَ الدموع دمًا
رسول حسن نجم : في ايران التف الجميع تحت ظل عباءه حسينيه علويه.. وفي العراق مزقنا هذه العباءه واذقناها من المرارات ...
الموضوع :
إيران تقاوم العالم الظالم بالنيابة
رسول حسن نجم : مقارنه رائعه مع انها تؤلم كل عراقي غيور على شعبه ووطنه والذي اكثر مراره نجد الى الان ...
الموضوع :
حرب الثماني سنوات..
فيسبوك