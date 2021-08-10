أولويات العراق في مؤتمر دول الجوار القادم

د. جواد الهنداوي *||

سينعقد المؤتمر في بغداد ،بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٨ ، و برعاية فرنسيّة -عراقية ، وبحضور الرئيس الفرنسي ،ماكرون ،و اتوقع حضور الرئيس التركي ،

و جلالة ملك الاردن ، و وزير خارجية ايران ، و وزير خارجية المملكة العربية السعودية .

رعاية فرنسا لهذا التجمّع السياسي الدبلوماسي لا تدّلُ فقط على اهتمام الغرب ( امريكا و اوربا ) بشأن العراق ، وانما تؤكّد هذا الاهتمام ، و تُعرِبْ عن ما هو جديد في هذا الاهتمام ،الا وهو الدور الفرنسي او الدور الاوربي من اجل العراق و من اجل المنطقة، و من اجل مصالح الغرب الاستراتيجية ، ( دور مساعد او بديل للدور الامريكي و متناغم معه ) . لم تعُدْ امريكا قادرة ، لمفردها ، على ادارة ملفات المنطقة ، وهي ( اي امريكا ) تتصدى للتحديات السياسية والاقتصادية الاسيويّة و محورها الصين . كما أنَّ فرنسا موعودة او مُكلّفة بدور اكبر في المنطقة ، ومن بوابّة لبنان و سوريا ،و تحظى بمقبولية وبثقة ، حتى من لدن حزب الله .

اعتقدُ برغبة العراق في مشاركة سوريا ،بأعتبارها دولة من دول الجوار ، لاسيما والبلدان ( العراق وسوريا ) يتعاونان في محاربة الارهاب ، و تجمعهما وروسيا و ايران لجنة تنسيقية مشتركة في محاربة الارهاب ، ولكن مُعطيات وعوامل سياسية تحول ،كما اعتقدُ ،دون دعوة سوريا للمشاركة ، منها الرعاية الفرنسية للمؤتمر ، ومنها ايضاً صعوبة تجمّع او لقاء الاضداد في الوقت الحاضر ، حتى و إنْ كانت هناك اتصالات و لقاءات أمنية و عسكرية وحتى سياسية قد تمّتْ بين سوريا وهولاء الاضداد .

يعزّز هذا التجمع ، وبغض النظر عن نتائجه ، والتي نتمنى و نتوقع أيجابياتها ، دور الدولة ومكانتها وهيبتها، ولا سيما ، ينعقد التجمّع قبيل الاستحقاق الانتخابي ، وسيُحسبْ ، بدون شك ، نجاحاً آخر للدبلوماسية العراقية ، وللسياسة الخارجية التي ينتهجها العراق ، والقائمة اساساً على الصبر الاستراتيجي تجاه الجميع ، وعلى التوازن وحسن الجوار وتعزيز عوامل الامن والاستقرار في المنطقة .

انعقاد المؤتمر او التجمّع الاقليمي و الدولي قبيل الانتخابات ، يعزّز اجراء الانتخابات في موعدها المُحددْ ،

و يدحض الادعاءات او التصريحات التي تشكّك في الوضع الامني و السياسي في العراق ، والتي ،حسب هذه الادعاءات و التصريحات ، لا تسمح باجراء الانتخابات في موعدها المحدّدْ . الاجواء الايجابية التي سيشهدها العراق قبيل واثناء و بعد هذا المؤتمر ونتائجه الايجابية ،ستعززّ ارادة و رغبة المواطن وكذلك ارادة و رغبة الاحزاب والتيارات السياسية بالاقبال على صناديق الاقتراع ، والتحرّر من نزعة المقاطعة .

بالتأكيد للعراق اولويات و أهداف مرجّوة من هذا المؤتمر . أولويات و اهداف ،رُسمتْ و وُضِعتْ ، في ضوء رؤية رئاسة الحكومة و وزارة الخارجية، المبنيّة اساساً على المشهد و الواقع السياسي وتطلعات و حاجات الشعب . فما هي اذاً الاولويات و الاهداف ؟

أولوية العراق على الصعيد السياسي هو تعزيز سيادة الدولة الداخلية و الخارجية ، وكلا السيادتيّن مترابطتين .

لن تُهابْ و تُحترمْ الدولة من الخارج اذا لم تكْ مُحصّنة و مُحترمة من قبل شعبها و كُتلها و احزابها السياسيّة .

وستكون نتائج الاتفاق او الحوار الاستراتيجي ، الذي جرى في شهر تموز المنصرم من هذا العام ، بين العراق وامريكا مناسبة للتأكيد على سيادة العراق ، وعلى ضرورة خلو ارض العراق من ايّة قوات قتالية اجنبيّة .

التأكيد على ضرورة تعزيز قدرات العراق الامنية لقواته المسلحّة وللشرطة الاتحادية وكافة التشكيلات الاخرى ،من اجل استتاب الامن الداخلي و التخلص من الانفلات الامني و الاغتيالات والنزاعات العشائرية المسّلحة و المتخلفة ، والتي تتعارض مع السيادة الداخلية للدولة .

مِنْ اولويات العراق ايضاً أمنْ واستقرار المنطقة ، والتي تعيش ( اي المنطقة ) على اثر نزاع وخصام وعداوة بين محورّين : امريكا و حلفاءها و ايران وحلفاءها .

وقد بذل العراق صبراً وجهداً من اجل أحاطة التوتّر ومنع تفاقمه ومحاولة لتفكيك بعض عقدهِ و معالجة بعض اثاره الاقتصادية و المعيشية ، وضحاياه الشعوب .

لذا سيكون الحضور الايراني و الحضور السعودي هدفاً مرجواً من دولة استضافة المؤتمر ( واقصد العراق ) ، سيعززّ العراق جهوده من اجل المضي في خطواته السابقة والهادفة الى تقارب وجهات نظر الدولتيّن ( ايران والمملكة العربية السعودية ) . في خطاب التنصيب للرئيس الايراني الجديد ،تأكيد على ان امن المنطقة و تعزيز علاقات ايران مع دول الخليج اولوية لايران . يستطيع العراق ان يرتكز على هذا الخطاب ، من اجل المزيد من المرونة والتنازلات المتبادلة بين جاريّن مهمّين للعراق وهما المملكة و ايران ولمصالحهما المشتركة ولمصلحة العراق ولمصلحة امن و استقرار المنطقة و شعوبها المتضررّة .

على ضوء هذا الخطاب ،تستطيع ايران ان تبادر و تقترح على المملكة بالتشاور وبتبادل وجهات النظر في شأن ملفها النووي ، او تقترح حضور المملكة و مندوب من مجلس التعاون الخليجي في الاجتماعات الاممية واجتماعات النمسا الخاصة بالملف النووي . و استشهد هنا بمقال للسيد محمد صالح صدقيان ، بعنوان " تحديات الادارة الايرانية الجديدة في سياستها الخارجية " ، بتاريخ ٢٠٢١/٨/٨ ، والذي يقترح فيه مبادرة ايرانية تجاه حضور للمملكة في المفاوضات النووية .

اولويات العراق ،بعد السيادة و الامن، هي توفير الخدمات وتحسين الاقتصاد وتنميته و جلب الاستثمار .

و اعتقد بانَّ فرصة حضور الرئيس الفرنسي و التركي ، مناسبة جداً كي يبادرون بدورهم في مساعدة العراق في تحقيق ما يصبوا اليه الشعب . وعلينا ان نبيّن ما قامت به الدولة من خطوات في محاربة الفساد ، وما قامت به من اجراءات لتشجيع وتأمين الاستثمارات و طمآنة المستثمر .

علينا ( الدولة و المشهد السياسي ب فواعله المتعددة ) ، استثمار انعقاد المؤتمر لتأكيد موقف العراق المتوازن و حرصه على ان تتحرر المنطقة من الارهاب و التطرف و الطائفية و الحروب و العقوبات ، و ان تنعم شعوب المنطقة بالامن و الاستقرار ، و اشباع حاجاتهم الاساسية .

*سفير سابق / رئيس المركز العربي الاوربي

للسياسات و تعزيز القدرات .

في ٢٠٢١/٨/١١.