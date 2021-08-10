التقارير

مؤتمر للمرجعيات الدينية السعودية في العراق..!

76 2021-08-10

 

متابعة ـ عمار الجادر

 

على اثر المؤتمر الأخير الذي اقامته السلطات السعودي في مكة المكرمة تحت عنوان مؤتمر المرجعيات الغراقية، دعا الباحث العراقي الأستاذ الدكتور على المؤمن اى أن يقوم الوقف الشيعي العراقي بدعوة الى مؤتمر مماثل في العراق للمرجعيات الدينية في المملكة السعودية، يقام في النجف ويخرج بوثيقة أسماها وثيقة النجف، فتدعو الىالتقريب بين وجهات نظر المسلمين في السعودية، وحقن دماء أتباع أهل البيت، والتخفيف من وطأة الظلم والسياسات التكفيرية والإقصائية التي يتعرضون لها.

   فضلاً عن أن هذا العمل سيحقق للعراق وللنجف وللشيعة كسباً إعلامياً كبيراً، وخاصة في ظل الظروف المعقدة التي تعيشها المنطقة.

 

وفيما يلي نص دعوته

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ السيد رئيس ديوان الوقف الشيعي المحترم

السلام عليكم 

   انطلاقاً من ضرورة استشعاركم مسؤولية إحلال السلام المذهبي في المملكة السعودية الشقيقة، وحماية أتباع المذاهب الإسلامية من فتاوى التكفير التي لاتزال تصدرها المؤسسة الدينية الوهابية السعودية الرسمية، منذ ثلاثة قرون وحتى الآن، ولا سيما ضد المذهب الشيعي؛ نقترح أن تبادروا الى عقد مؤتمر للمرجعيات السعودية، في النجف، ويكون برئاستكم، وتدعون إليه مشايخ وعلماء المذاهب الأربعة الكبيرة في السعودية: المذهب الوهابي والمذهب المالكي والمذهب الشيعي الإثنا عشري والمذهب الاسماعيلي.

   ومن المهم جداً أن تكون الدعوات شخصية، ولا يترك اختيار الشخصيات المشاركة للحكومة السعودية.

   ومن المهم أيضاً الإعداد لوثيقة تحت اسم (وثيقة النجف)، يوقع عليها المشايخ والعلماء السعوديون المشاركون، ويكون شاهداً عليها علماء العراق، سنة وشيعة؛ ليكون المشاركون ملزمين بتنفيذها على أرض الواقع السعودي، فضلاً عن الإعداد لبيان ختامي يتضمن ما يحقق للعراق وشعبه ودولته وحكومته ومؤسساته الدينية؛ فضل إحلال السلام والتعايش في السعودية.

   وبذلك ستساهمون في التقريب بين وجهات نظر المسلمين في السعودية، وحقن دماء أتباع أهل البيت، والتخفيف من وطأة الظلم والسياسات التكفيرية والإقصائية التي يتعرضون لها.

   فضلاً عن أن هذا العمل سيحقق للعراق وللنجف وللشيعة كسباً إعلامياً كبيراً، وخاصة في ظل الظروف المعقدة التي تعيشها المنطقة.

والله من وراء القصد.

 

          علي المؤمن الغريفي

    النجف الأشرف - ٩ / ٨ / ٢٠٢١

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