الإخوان المسلمين أيديولوجيا خطيرة وعمالَة حتى الثمالَة

✍️ * د .إسماعيل النجار ||

🔰 الإخوان المسلمين كما يُسَمَون أنفسهم (والشياطين المجرمون) كما يحلو للبعض تسميتهم في كِلا الحالتين الأمر ليسَ مهماََ،

المهم أننا نقف اليوم أما حركة تَدَّعي أنها إسلامية اصولية دستورها القرآن؟

لكن في الواقع أننا أمام حركة شيطانية تتغطى بالدين والشعارات الإسلامية وتتلطى خلف اللِحَىَ الطويلة والشوارب المحفوفة كمظهر من مظاهر التعفف والايمان والزهد ولكن في الحقيقة هذه كلها ليست سوى ادوات الكذب والنفاق التي يستخدمونها لخداع البسطاء من الناس المؤمنين اللذين لا حول لهم ولا قوة.

**تأسست حركة الإخوان المسلمين في مصر سنة ١٩٢٣ على يَد شخص اسمه حسن البنَّا مصري الجنسية،

لكن معلومات اخرى وردت من بعض المصادر تؤكد أنه بهودي مغربي تم نفي والده الى مصر وكان يلقب بالساعاتي نسبةََ الى مهنته التي كان يمتهنها واوكِلَ الى البنا من اللوبي الصهيوني والمخابرات البريطانية (M16) مهمة تأسيس هذه الحركة بهدف استخدامها سياسياََ للسيطرة على الأنظمة وتخريب الدوَل التي لا تنسجم سياساتها مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والغرب عموماََ.

[ إجتاحت حركة الإخوان مصر وانتشرت كما تنتشر النار بالهشيم وبعد سنوات على حكم عبدالناصر اصطدمت الحركة معه ووقعَ بينهما الطلاق رسمياََ حيث قام باعتقال كبار قادتها وزجهم في السجون.

[تم تصدير فكر الحركة الى خارج القطر المصري حيث فرضت نفسها في كامل المنطقة العربية بمساعدة بريطانية وفرنسية وبعد خروج المستعمرين من بلادنا مارس الإخوان حياتهم السياسية بشكلٍ طبيعي في بعض البلدان إلَّا أنهم دائماََ ما كانوا يصطدمون مع انظمتها لإختلاف الايديولوجيا بتوجهات الفريقين الاخونجي المتعصب والانظمة العلمانية.

[ لَعِبَ الاخوان المسلمين أدواراً هدَّامة في كلٍ من مصر وسوريا والعراق واليمن والجزائر وتونس والمغرب وباقي الدول العربية المترامية الاطراف، فأنكشفت ارتباطاتهم الخارجية مع جهاز المخابرات البريطاني والاسرائيلي الى حَد انهم وصلوا الى مرحلة مخاطبة الرئيس الاسرائيلي من قِبَل الرئيس المصري السابق محمد مرسي بعبارة الأخ العزيز.

وفي سوريا انتفضوا في ثمانينات القرن الماضي وارتكبوا مجازر في كلية المدفعية العسكرية في حلب وتم قمعهم والسيطرة عليهم بالقوة ثم عاودوا الكَرَّة عام ٢٠١١ من خلال حملهم السلاح ضد الدولة في محافظات درعا وحمص وحما وادلب وحلب،

[ انكشف زيف الاخوان علناََ وتوثقت علاقتهم بالكيان الصهيوني واصبح القاصي والداني يعلم ماهية العلاقة التي تربطهم بتل أبيب التي عالجت جرحاهم خلال فترة الحرب السورية في مناطق الجولان السوري المحررة.

**قدَّمَت الحركة نفسها للأميركيين والغرب كبديل اسلامي معتدل عن السلفية الوهابية كما تصنف نفسها!

لكن بقيَت الكثير من الدول الغربية على حذر شديد منهم باستثناء بريطانيا التي تَرَبوا على يدها وتتلمذوا بين أَكُف ضباط استخباراتها.

وبعد انفجار الوضع بين الامارات العبرية المتحدة من جهة والسعودية من جهة اخرىَ وبين تركيا ومصر والسعودية فضحَت الخلافات اوراق كثيرة تخص هذا التنظيم الارهابي المجرم الذي علَّمَ الارهابيين في كل دول العالم خصائص الذبح والحرق والاغتصاب، واصبحت ورقة الاخوان السياسية بيد انقرة التي اصبحت تقرر مصيرها وتحركها سياسياََ وامنياََ في كل بقعة ارض لهم تواجد فوقها.

[ حركة الاخوان المسلمين واحدة من العديد من المنظمات الارهابية التي اسستها بريطانيا واميركا بهدف تشويه صورة الاسلام ولإستخدامهم بتدمير الدوَل العربية كونها المنظمة الأعتق والاعرق بحكم عمرها الذي ناهز ال ٩٨ عام.

ولكن بفضل نهضة الكثير من القوى القومية والاسلامية الاخرى في عالمنا العربي والاسلامي انكشف زيف الحركة واخواتها وانكشفوا انهم من صنع امريكا وبريطانيا وحركاتهم لن تمر على احد.

الإخوان المتأسلمين المجرمين يحاولون تقديم انفسهم أنهم أصحاب الدين المحمدي الحنيف والمعتدل، لكن مشاركاتهم في سوريا والعراق وليبيا ومصر عَرَّتهم وجَرَّدتهم من قناعهم وتبينَ زيفهم لذلك لن يطول بقاؤهم لأنهم نخبة المنافقون وصفوة المجرمون.

✍️ * د إسماعيل النجار / لبنان ـ بيروت

3/8/2021