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ضجة في مصر بسبب ظهور ألوان ’علم المثليين’ بتصميم العملة الجديدة


ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد نشر البنك المركزي المصري عينات من العملات الجديدة من خامات البوليمار والبولي بوبلين والمعروفة بـ العملات البلاستيكية، والمقرر طرحها في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، صورا من العملات الجديدة وهي من فئة 10 و20 جنيها، حيث شنوا هجوما واسعا على تصميم العملة وشكلها، حيث انتشر شكل تلك العملات بين الجمهور نقلا عن وسائل إعلام محلية.

وأحدثت ”العملة البلاستيكية“ ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهور ما قال ناشطون إنه ”علم المثليين“ (الرينبو) عليها، وهو ما خلق حالة من الغضب بين النشطاء رافضين شكلها بتلك الهيئة، مطالبين بمقاطعة التعامل بها.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن البنك المركزي المصري، يعتزم إصدار أوراق ”البنكنوت“ الجديدة فئة 10 و20 جنيها والتي يطلق عليها شعبيا ”العملة البلاستيكية“، المصنوعة من مادة البوليمر، مطلع شهر نوفمبر المقبل، وظهرت ألوان قوس قزح على فئة الـ20 جنيها في العملة البلاستيكية المتداولة، ما أثار حالة من الجدل.

وكتب "Abd Elazez Abo Elanen" في تغريدة على حسابه الخاص "وصل بينا الحال لكده حسبى الله ونعم الوكيل علم المثليين وعاوزين ربنا يكرمنا".

ضجة في مصر بسبب ظهور ألوان ’علم المثليين’ بتصميم العملة الجديدة

وطالب "مُسْلِـــــــــــم" " بمقاطعة العملات الجديدية قائلا في تغريدة له "#مقاطعة_العمله_البلاستيكيه_الجديده #علم_المثليين علي العشرين جنيه".

ضجة في مصر بسبب ظهور ألوان ’علم المثليين’ بتصميم العملة الجديدة

وقال "عَبْدُاللَّهِ الصَّعيِديّ "في تغريدته "المعرض اللى هيعرضها في دي، هيكون شكله ايه قدام الناس وخصوصاً مراته، ضاقت ألوان الدنيا ملقتوش غير ألوان علم المثليين #العلامة_المائية".

 

ضجة في مصر بسبب ظهور ألوان ’علم المثليين’ بتصميم العملة الجديدة

ونشر حساب "تونس 365" تغريدة جاء فيها "فضيحة جديدة تهز مصر: وضع علم المثليين على رسم مسجد محمد على في عملة جديدة من فئة عذرين جنيه.. ومازال يستفز مشاعر المسلمين الى ياتي وعد الله فيه #منقول".

ضجة في مصر بسبب ظهور ألوان ’علم المثليين’ بتصميم العملة الجديدة

"Amr Hucien" كان لها رأى آخر وكتبت في تغريدة على حسابها الخاص ردا على من يقول بان علم المثليين على العملة "بالنسبة للعملات المصرية الجديدة و اللى بيقولوا عليها ان فيها قوس قزح علم المثليين " علم الرينبو " ف مبدئيا كده ديه العلامة المائية اللى بتبقى فى اى عملة عادى و هنا هو بيوريك هيبقى شكلها عامل ازاى لما تشوفها ملهاش علاقة بشواذ ولا مثليين ده أولا عشان احنا شعب بضان بصراحة".

ضجة في مصر بسبب ظهور ألوان ’علم المثليين’ بتصميم العملة الجديدة

 

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ضجة في مصر بسبب ظهور ألوان ’علم المثليين’ بتصميم العملة الجديدة
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