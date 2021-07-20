حشد جوي اميركي في جزيرة غوام، في موسم الهجرة الى الصين

محمد صادق الحسيني ||

لازالت التقارير تتوالى عن انسحاب وخروج القوات الاميركية دون ضجيج وتحت جنح الظلام، من غرب آسيا الى الصين ومحيطها البحري، ضمن سياسة الحشد الاستراتيجي المستمر غرب الصين وجنوب روسيا.

وفي هذا الاطار فقد نشر الموقع الالكتروني ، لصحيفة " ذي وور زون " / the Warzone / ، الاميركيه المختصه بالشؤون العسكريه ، موضوعاً بقلم الكاتب جوزيف تريڤيثيك Joseph Trevithick بتاريخ ١٦/٧/٢٠٢١ ، أهم ما جاء فيه :

١) ان الولايات المتحده الاميركيه ستقوم بنقل خمس اسطولها ، من مقاتلات F 22 الشبحية التابعه لسلاح الجو الاميركي ، الى جزيرة غوام ، في غرب المحيط الهادئ ، قبل نهاية شهر تموز الحالي . وهذه النسبه تساوي ٢٥ مقاتله من هذا النوع ، كون اجمالي ما يملكه سلاح الجو الاميركي ، من هذا الطراز ، هو ١٨٦ طائره .

٢) ويقول الكاتب ان الهدف من هذه العمليه ، حسب ما يقوله سلاح الجو ، هو اظهار المرونة الاستراتيجيه والقدره على نشر عدد مهم ( بمعنى كبير ) من الطائرات في تلك المنطقه ، لتكون قادرة على تنفيذ مهمات قتاليه ، من مواقع متقدمة ، في منطقة عملياتها( هناك في الهادئ ) .

وهذا ا يعني ان الولايات المتحده ستنفذ حشداً مشابهاً لهذه العمليه ، في حال حصول اي ازمة مع الصين مستقبلاً .

تعليق : هذا يؤكد ان الولايات المتحده تستعد لسحب مقاتلاتها ، من منطقة الشرق الاوسط وحشدها في قواعد جوية اميركيه ، قريبه من مسرح العمليات الجويه المستقبليه ، اي قريبةً من الصين الشعبيه وجنوب شرق روسيا .

٣) حسب ما اعلنته قيادة المحيط الهندي والهادئ في الجيش الاميركي Indo / Pacific Command ،بتاريخ ١٣ /٧ /٢٠٢١ ، فان عشر مقاتلات من طراز F 15 E وطائرتي نقل من طراز C 130 ، بالاضافة الى ٨٠٠ عسكري من سلاح الجو الاميركي ، ستشارك في هذه التدريبات ، التي اطلق عليها اسم : باسيفيك آيرون / Pacific Iron / ، على ان تستخدم ثلاثة قواعد جويه اميركيه في هذه المناورات ، وهي جميعها مقامة على جزر تخضع للسيادة الاميركيه .

٤) ويختم الكاتب باقتباس تصريح لقائد القوات الجويه الاميركيه ، في المحيط الهادئ / الهندي ، الجنرال ڤيلسباخ Wilsbach ، ادلى به لمحطة CNN الاميركيه ، وقال فيه ان هذا الحشد هو من اعقد عمليات الحشد التي نفذناها على وجه الاطلاق .

اما المحلل العسكري الاسترالي ، لايتون Layton ، فقال لموقع وور زون ، ان هذه التدريبات تشكل رسالة ردع واضحة للصين ، خاصة وان عملية الحشد الجوي هذه توضح للمخططين الاستراتيجيين الصينيين ان عمليات حشد مماثله ، في حال الازمه ، ممكنة ليس فقط في غوام وانما في اليابان وكوريا الجنوبيه وكل المناطق القريبه من الصين / المحيطه بالصين .

تعليق : وفي هذا الكلام تأكيد جديد ، من قبل القاده العسكريين الاميركيين ، ان هذه التدريبات هي حزء من عمليات الحشد الاستراتيجي ، الذي تنفذه الولايات المتحده ، ضد الصين وروسيا ، من سنوات . وهو الامر الذي لطالما أكدنا عليه منذ سنوات ايضاً .

هي الهزيمة والتقهقر عن بلادنا والجلاء الذي لابد منه طال الزمن او قصر، بعد ان تهشمت صورتها على بوابات الشام وبغداد وصنعاء ومضائق العرب والعجم في غرب آسيا.

ومن جديد هو موسم الهجرة الاستراتيجية الى الصين وجوارها خوفاً من هزائم اكبر واكثر عمقاً واتساعاً .

بعدنا طيبين قولوا الله