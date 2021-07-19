كوفيد اليوم..النقطة الحمراء..!

د. حيدر سلمان ||

الموقف الوبائي اليوم يعتبر الاعلى مع قربه من ال 10 الاف اصابة مسجلة ناهيك عن غير المسجل منها.

🔹عدد الفحوصات 40 الف والمصابين 10 الاف، اي ان ربع المفحوصين مصابين وبالتالي نحتاج مضاعفة الاختبارات كاقل تقدير.

🔹بغداد و البصرة و دهوك تتصدر قائمة الاصابات على ان باقي المحافظات تسجل ارتفاع كبير وما سيترتب عليه عدم قدرة المستشفيات بسعتها السريرية الحالية لاستيعاب المصابين وممكن جدا ان يستمر الحال لانهيار المؤسسات الصحية وعدم قدرتها لعلاج المرضى المحتاجين للعناية.

🔹مرضى العماية المركزة من 615 الى 657

🔹الوفيات كذلك شهدت اىتفاع بالتزامن مع ارتفاع الاصابات لتسجل 62 بينما امس كانت 41.

🔹عدد متلقي اللقاحات لازال بسيطا وقد عبر ال 33 الف مستفيد والتراكمي عبر المليون مستفيد وهو رقم بسيط برغم توفر اللقاحات منذ سنة اشهر تقريبا.

🔸كل الامم تحمي نفسها وشعبها مع انتشار جائحة COVID-19 والشعب العرافي خارج التغطية.

،🔸لا يقبل ياخذ لقاح، ويريد يروح للزيارات، ويريد يحضر مناسبات و فعاليات و ما يقبل يلبس كمامة و لا يقبل حتى اجراءات الوقاية.

🔸اي شعب هذا الذي لا يرى مصلحته في صحته، واي حكومة فاشلة فيه، وهي غير قادرة على فرض اي احراءات ملموسة ولا غرامات ولا فرض للكمامات ولا فرض للقاحات.

🔸مع استمرار هذا الوضع وتصاعد مستمر بالاصابات توقعوا الاسوء بين وفيات وبين عجز للمؤسسات الصحية.