التقارير

بيت الله الحرام خالي من الحجاج..الأسباب والأهداف!!


 

✍️عبدالجبار الغراب ||

 

سكان العالم أجمع وفي كل عموم المعمورة وبمختلف الديانات هم على حدث سنوي كبير يترقبونه ويشتاقون لمشاهدته لما يشكل من أهمية بالغه الأثر وحدث هام يجلب المساواة والإخاء, ويجتمع فيه كل الأجناس والألوان, لا فرق بينهم أبدا وبلباس واحد ابيض غير مختلفين, هذا الحدث الإسلامي الهام والكبير والمرتبط بالمسلمين والمحدد لهم بالذهاب الى بيت الله الحرام الكعبة المشرفة, هذا الحدث والمعلم الهام وضعه أعداء الإسلام ضمن أهدافهم ودراستهم لتفريق وتمزيق الدول الإسلامية والمسلمين وعدم تجمعهم في مكان واحد وهام في بيت الله الحرام, فكان لهم هذا من اهم الأسباب,  وعلى عدة مراحل للتنفيذ ومن خلال الاتفاق والإعداد للتطبيق:  كان لحكام السعودية التماشي مع أهداف وخطط قوى الشر والاستكبار لوضع العراقيل والأسباب لإبعاد المسلمين عن أداء فرضتهم في الحج, لان اجتماع المسلمين بهذا المنظر الكبير شكل عامل رعب متزايد عند الاعداء,  لان فرضيه ركن الحج يكونوا الناس على موعد وانتظار لمشاهدة الحجاج وهم يؤدون  مناسك الحج بلباس الإحرام يكبرون الله أكبر تكبيرا,  ملبين دعوته سبحانه وتعالى (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالآ وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق).

مشاهد ومناظر وحدث تعود عليه العالم أجمع والمسلمون خصوصا كل عام, لما يمثل لهم من ركن عظيم وفرض وجوب التنفيذ لمن استطاع اليه سبيلا, ومع كل الأحداث المتعمده من السلطات السعودية طيله عقود من الزمان من حوادث مفتعلة وقتل للحجاج بالآلاف وعلى سبيل المثال للذكر ليس للحصر ,فقد تعرض الحجاج اليمنيون لأكبر مجزرة تاريخيه مروعه قامت بها السلطات السعودية قبل حوالي أكثر من مائه عام عندما قامت بقتل أكثر من 3500 حاج يمني في وادي تنومه وهم في طريقهم الى مكة المكرمة لأداء شعيرة الحج, لتتوالي المجازر المتعمده داخل الحرم المكي نفسه وما حادثة عام 2015 ووفاه أكثر من 717 حاج وجرح أكثر من 823  في منى الا لسابق حوادث قامت بها السلطات السعودية لأجل عزوف الحجاج وخوفهم للذهاب الى السعودية ومع كل الإجراءات المدروسة والافاعيل المرتبطة باللوبي الصهيوني:  كان لتقليل اعداد الحجاج أسلوب لقادم إغلاق ومنع الحج بصورة نهائيه وما ان سنحت الفرصة في إيجاد الذرائع والأسباب في وجود وانتشار فيروسات كان للتطبيق فعله في الصدور لمنع الذهاب وغلق الأجواء الجويه والمداخل البريه والبحريه في السعودية لمنع الدخول الى المملكة ومنع الحج العام الماضي,  انه كان للركن تنفيذه حتى مع تقليل الاعداد وتوزيعهم على البلدان من قبل السلطات السعودية كبادرة نوايا خبيثة سعت ورسمت له اللوبيات الصهيونية  أولية  وتدريجيه لمنعه بصورة  نهائيه.

فخلق الأسباب والذرائع لأجل إبعاد المسلمين عن أداء شعائرهم الإسلامية كانت محل دراسات وإستراتيجيات متفقه سعوديآ مع الكيان الصهيوني حسب كل ما يؤدي الى النجاح في إغلاق بيت الله الحرام, ليتم ترتيب الخطط الموضوعه وتطبيقها عبر مراحل عديدة, فلا اكتفت  أسرة آل سعود برفعها  لتكاليف الحج الجنونيه والتى فاقت الخيال , مما أدى الى عزوف وعدم قدرة أغلب المسلمين من جميع الدول الذهاب لأداء فرضيه الحج, فاليمنيون وهم بجوار المقدسات لا يستطيعون الذهاب الى الحج بسب ارتفاع تكاليف الذهاب الى السعودية,  حتى ان الواحد في اليمن يحتاج الى أكثر من اثنين مليون ريال, فما بالكم من كان ابعد بالكثير من السعودية من الدول الإسلامية او المسلمين الراغبين في أداء فرضيه الحج المنتشرين في جميع دول العالم,  بالإضافة الى الإجراءات التعسفية التى تقوم بها السلطات السعودية على الحجاج داخل أراضيها , وأيضا وجود الكثير من المخاوف التى خاف منها الحجاج من الذهاب الى السعودية بسبب الأفاعيل والإهمال وأيضا التعمد في إرتكاب القتل لأجل تحقيق المخاوف للأعوام القادم اذا ما فكر الناس في الذهاب الى الحج.

وبالتدريج كان لسيناريو الاقتصاد المعلن سعوديا والترويج له دوره الهام في التطبيق وعبر رؤية المملكة 2020 2030 والتى أطلقها ولي عهدها محمد بن سعود منطلق تعزيز لدور التقليص والإبعاد لكل ما يمثل مظاهر الاعتناق والارتباط بالمقدسات وأداء المسلمين للشعائر الإسلامية, فبرز ذلكم الملامح في إيجاد عمليات الحداثة المرتبة صهيونيا في إنشاء المدن الترفيهية والكازينوهات والبارات والسماح للوافدين من كل انحاء العالم من السياحة والترفيه في أراضي المملكة , والمسموح فيها كل المطالب والاشياء التى يردها السايح من أمريكا وفرنسا وايطاليا وروسيا وإسرائيل, ومن كل انحاء الأرض,محرمات تم السماح بها من التى حرمها الدين الإسلامي وللاحتياج للترفيه والسماح لمن جاء للسعوديه بالحرية وعدم مضايقته :كان لابد من منع مكبرات الجوامع اثناء الأذان, وفتح البقالات والمعارض والمطاعم حتى اثناء الصلاة, وإصدار القانون بذلك بدلا من المعمول به سابقا بالإغلاق وقت الصلاة, لتكون لرؤيه المملكه 20/ 30 اتخاذ التدابير اللازمة ,وافتعال الأفاعيل والأسباب لمنع المسلمين من القدوم الى أداء مناسك الحج, هذه الرؤية المعدة أمريكيا وصهيونيا هدفت في محاربه الإسلام والمسلمين وإشغالهم بحاجات تبعدهم عن الارتباط بمقدساتهم الإسلامية, ومن رؤية  التطبيق تم المشي قدما نحو التنفيذ,  ومن ذريعة فيروس كورونا كان السبب لهذا القرار منذ العام السابق وهذا العام ومع وجود لقاح الفيروس والتى تتظاهر المملكة بتلقيحها للشعب السعودي وحتى كل من دخل الى أراضيها, ها هي تسير في منوال التنفيذ الصهيوني لإغلاق الحرم المكي والمدني امام ركن عظيم على كافه المسلمين, فالملاهي والبارات والفنانين والمغنيات ودور السينما في ازدحام شديد وملاعب المملكة والعالم في مشاهدتهم للمباريات لا مشكله في فيروس كورونا ابدأ, لكن على المسلمين الانتظار وهم في قريب اقرب من اي وقت مضى ليتمكن المقاومين المسلمين  للغطرسه والاستغلاء من استرداد المقدسات ووضعها ضمن هيئة اسلاميه عليا تدير شؤون الحج وفق نظام عادل  رباني محكم , لا وفق هيمنة وغطرسه أسرة آل سعود وأمريكا وإسرائيل.

وأن غدا لناظره لقريب

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