من يدير الصراع في الشرق الاوسط

نجيبة مطهر ||

نماذج الصراعات في الشرق الاوسط متعددة ومتشابهة في اوجه ومختلفة في اوجه اخرى

فمنذُ عام 2010م والشرق الاوسط تشويه حروب ومآسي لم يسبق ان ذكرت في التاريخ ,والسؤال لماذا اندلعت هذه الحروب في هذه الفترة الزمنية بالذات .الاجابة أن النظرية الرآسمالية كسبت الرهان على النظرية الماركسية أو الاشتراكية واندثرت اللينية الماركسية وتصدعت المنظومة بكاملها ,ولم يبق منها الا الأطلال ,فتم ترويض من كانوا حماة الماركسية وادخال الرأسمالية ثم تصفية الحسابات بدء من الدولة التي كانت تعتنق الماركسية داخل اروبا وشهدنا في نهاية القرن السابق مثل يوغسلافيا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا,وتم استهداف المسلمين في هذه البلدان بصورة بشعة ,وتحولوا الى اقليات ,وفرض على هذه البلدان عملية سلام حسب الطريقة الغربية بامتياز ,وتحقق السلام بعد ذلك وشهدت اروبا وامريكا انهيارات اقتصادية كبرى ,وبدأ العقل الرأسمالي يفكر في انعاش الاقتصاد خصوصاً بعد النهضة الصينية والروسية ,فأختير الشرق الاوسط كساحة للصراع وبيع السلاح التقليدي وقد قالها الرئيس الامريكي بوش (أنه سيجعل العراق انموذج للشرق الاوسط ) ولم يفهم العرب المغزى الحقيقي لبوش ,فأين كان العراق العظيم واين اصبح بعد العام 2011م بمايسمى الربيع العربي ودخلت ليبيا وتونس ومصر والجزائر واليمن وسوريا والسودان )في صراعات لازالت حتى الأن,لم تنعم هذه البلدان في استقرار اما بقية الدول التي تحمل النظام الملكي او الأسري والتي كان من المفترض ان يكون الربيع فيها لانها انظمة ملكية,لكن والحكمة من عدم ادخال هذه الدول الملكية في صراعات هو ان هذه الدول مازالت مستعمرة للغرب ومسلوبة القرار وبالتالي تحولت هذه البلدان وخاصة الخليجية الى ممول لتدمير الدول العربية التي فيها نظام جمهوري

وبعد مرور 10سنوات ,حدثت تصفيات للدول الاقليمية والتي هي بدورها ليست بمنآى عن احداث صراعات داخلية وعلى رأس هذه الدول السعودية وايران وتركيا

فالسعودية غرقت بالوحل اليمني

وايران فرض عليها حصار خانق وتهديدات

تركيا الدولة المحايدة الى اروبا والتي تطمح أن تعيد ماضيها كما كانت الدولة العثمانية ,وقد هىء لها في المجال الاقتصادي ,مايجعلها تخوض مغامرات في محاولة العودة الى ماكانت عليه الامبراطورية العثمانية ,فنجدها الان قد توسعت في الجمهوريات الاسلامية التي كانت بكنف الاتحاد السوفيتي

عربان الخليج مثل (الامارات وقطر ) نجد أن قطر مشروعها الاخوان ,اما الامارات ماهي الا اداة لتنفيذ المخطط الصهيوني ,وقد ارتمت في احضان الصهاينة

السعودية قلنا انها غرقت بالوحل اليمني ,والأن تعصف بها امواج جرائم الحرب وحاولت السعودية ان ترتمي بأحضان الصهاينة ,لكنها خجلت من وجود الحرمين الشريفين فيها ,لكنها اضطرت الى دعم المشروع الاخواني بعد ان ضمت اليها قطر ,لان النظام السعودي تعود انه يُقاد ولا يقود ,فالسعودية تُقاد من قبل الامارات في عدوانهما على اليمن وهاهي اليوم تحاول ان تتخلص من الامارات لتعود للحضن التركي وقطر والسؤال اليمن هل ستشهد في الاشهر القادمة تدخل تركي

اليمن ستشهد في الاشهر القادمة تدخل تركي ,هذا غير مستبعد ,ولكن سيكون في المناطق الجنوبية مثل شبوة وحضرموت ويمكن ان تصل الى مآرب ,اما في الشمال ,فالاتراك يعلمون كيف مرغوا في اليمن ولكن اذا ارادت تركيا أن تنتحر يمكن ان تجرب .

لكن عند سقوط مآرب بيد الجيش واللجان الشعبية ستتدخل تركيا وبضوء اخضر من امريكا والشواهد على ذلك كثيرة منها :

1. الأن عادت السعودية الى تقوية الحلف القطري والتركي

2. السعودية ارادت قبل شهر ونصف من تحقيق السلام في اليمن حسب منظورها ولاحظنا الوساطة العُمانية

3. سؤال للسياسيين, لماذا تصر الامم المتحدة وامريكا وقف الزحف على مأرب ,بالرغم من أن مأرب لاتمثل موقعاً استراتيجياً هاماً ,الا انها تمثل الثروة ,وامريكا لاتريد أن تعجل بالتدخل التركي في اليمن لسبب بسيط وهو امريكا وجهت تركيا الى ليبيا ,والأن وجهت تركيا الى افغانستان لماذا؟ لأن امريكا تريد محاصرة ايران ولذلك قلنا في منشور سابق أن السعودية ستنظم للحلف التركي لمواجهة المد الايراني كما يقولون ,والسؤال؟لماذا امريكا حركت تركيا لافغانستان ويمكن ان تحركها لليمن ,

الاجابة ,من غزة ,عندما استجد العالم الفصائل الفلسطينية من قبول الهدنة ,وهذا من الخطاء الكبير للفصائل في قبولهم الهدنة ,لان اسرائيل كانت على وشك ان تغرق لكنهم انقذوها ,مصر انقذت اسرائيل من الغرق طالما أن من يدعم الفصائل هي ايران ,وستوجه كل الاسهم الى ايران واذرعها في المنطقة وهي (اليمن وافغانستان وسوريا )وفي الحقيقة أن اذرع ايران تكون في داخل دول الخليج نفسها ,وسوف تحركها في الوقت المناسب محافظة البيضاء اليمنية وتحرك القاعدة الامريكية

لماذا احتدمت المعارك في البيضاء ,ومحافظة البيضاء كانت مركز القاعدة في الجزيرة العربية ,وبإشارة من امريكا للسعودية وقطر وتركيا أن تحرك هذه الاذرع واعلنوا مايسمى بتحرير البيضاء لماذا ؟

• محافظة البيضاء موقع استراتيجي مهم لليمن

• البيضاء كانت غرفة عمليات امريكية للقاعدة التي انتشرت في كل محافظات الجمهورية ,والاستراتيجية التي يريدو ان ينفذوها الان هي ان امريكا حركة ورقة القاعدة

• من البيضاء يمكن بسهولة الاستيلاء على ابين ومأرب وشبوه ويمكن الاتجاه شمالاً لذمار ولحج والضالع واب وتعز

• البيضاء المركز الدائري لليمن

• العمليات الأن جارية فيها وقد حركت ورقة القاعدة في البيضاء من اجل انصار الله ان يسحبوا بعض من قواتهم من مأرب ليذهبوا لمحاربة القاعدة في البيضاء , هذا بالنسبة للسيناريو الذي اعد والأن ينفذالارتباط بين الحرب في اليمن والملف الايراني

ايران تستخدم تفوق انصار الله في اليمن ,للضغط على السعودية وامريكا ,وبالتالي فإن:

1. امريكا تريد أن تخفف الضغوط الايرانية من خلال دعم الشرعية ودعم حزب الاصلاح ودعم القاعدة من اجل ان يحققوا مكاسب ميدانية

2. امريكا قامت بسحب 3قواعد عسكرية من قطر الى الاردن وغيرها من الدول العربية الاخرى,حتى تخفف من الضغوط الايرانية

3. السعودية اتجهت للمحور التركي ,ولعلى ماحدث من تفجير سفينة في ميناء دبي هو مؤشر على أن المنهج التركي والسعودي سيكون داعشي وقاعدي ,ليضع الامارات امام خيارين افضلهما مُــر:

الخيار الأول: خسارة الامارات في عملية التطبيع الصهيوني برحيل نتنياهو ورحيل ترامب

الخيار الثاني :اصبحت الامارات معزولة وستعمل السعودية وقطر على حصارها ,ولن تجد الامارات ملاذاً سوى ايران , والامارات كانت على رأس التحالف في ضرب انصار الله في اليمن .

هذا الصراع الذي يدار بالريمونت كنترول من قبل عبدة الشيطان الذين يقومون بتجهيز العالم لقيام الحكومة العالمية الكبرى

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