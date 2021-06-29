غياهب الجب غوانتنامو الإمارات..!

✍🏻رجاء اليمني ||

منهم سُجناء غوانتنامو المتواجدون بسجون الإمارات ..!!

إنهم سجناء من الذين عارضوا النظام الإماراتي المتصهين والنظام الأمريكي الطاغي؛ وفي هذا السجن مايقارب من 60بالمئه من إيران واليمن وسوريا وأفغانستان وغيرها من الدول التي تعارض سياسة الإمارات والولايات المتحدة.

يقبع 13 من الناشطين وسجناء الرأي في السجن بينهم ناشطتيْن في السجن بالرغم من إكمالهم لمدد محكومياتهم وعبورهم للتاريخ الفعلي لإطلاق سراحهم. وترفض السلطات الإماراتية الإفراج عنهم، مدعيةً أنهم يشكلون خطراً على الأمن القومي وبحاجة إلى إعادة تأهيل وقد جرى نقلهم إلى قاطع المناصحة في السجن. أن هذا لا يتعارض فقط مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وإنما يناقض أيضاً قانون العقوبات الإماراتي نفسه الذي يلزم السلطات إطلاق سراح المحكومين حال انتهاء مدة حكمهم. ولا يمكن تطبيق قانون الإرهاب عليهم لأن من المعروف للجميع أنهم ليسوا بإرهابيين بل سجناء رأي مسالمين. وعادة ما يتم إطلاق سراح السجناء المدانين بعد قضاء ثلثي المدة من خلال قرارات العفو الآنفة الذكر.

ومنهم السُجناء الـ18 اليمنيين المتواجدين في الإمارات ..!!

من أصل 18 سجينًا يمنيًا كانوا محتجزين في سجن غوانتانامو منذ أكثر من عقد ونقلتهم الولايات المتحدة قبل سنوات إلى الإمارات.

تتذكر والدة معتقل سابق في سجن غوانتانامو إبنها عندما كان صغيرا قبل سجنه منذ سنوات في السجن الأمريكي المشدد الحراسة في كوبا.

وحاليا هو محتجز في الإمارات العربية المتحدة، دون تهمة واضحة بعد نقله إلى هناك بموجب قرار إغلاق معتقل غوانتانامو الذي اتخذه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

تتابع الأم المحروقة على فلذة كبدها قولها: "قبل نقله إلى الإمارات، كانت تصلنا رسائل مكتوبة منه بصفة دورية، أما الآن الوضع تغير، فقط مكالمة هاتفية واحدة في الأسبوع".

معتقلو غوانتانامو وُعدوا بأنهم سيرسلون إلى دولة مسلمة لإعادة تأهيلهم مما سيساعد على دمجهم في المجتمع، وفتح الطريق أمامهم للعمل والزواج، كما لفت محاموهم وعائلاتهم. لكن هذه الوعود لم تكن سوى كذبة للتخلص منهم وترحيلهم من المعتقل الأمريكي المثير للجدل وفق نفس المتحدثين.

منذ خمس سنوات، ظل 18 محتجزًا يمنيًا رهن الاعتقال في سجون الإمارات مما جعل عائلاتهم تتساءل عن مصيرهم. ولم ترغب هذه العائلات في استخدام أسماء أقاربهم خوفًا من الإنتقام منهم حيث يتواجدون.

☚كم مدة سِجنهـم وماهي إدانتهم!!!

مدة الإدانة إلى أجل غير مسمى هذا هو القرار الأخير لدى الإدارة الأمريكية.

☚ماهي مُعاناتهـم وحقيقتهِم..!!

يقاسون الأمرين من التعذيب الوحشي والنفسي والجسدي بدعوى باطلة؛ واهم شئ سلبهم الحرية، والأهم الإحتجاز بدون دعوى موجودة وتهم باطلة مرتبطة فقط بعقلية تفتقر الإنسانية وحقوقها.

☚ما سر تواجدهُم المُسبق في أفغانستان وباكستان ..!!

قد كان تواجدهم في أفغانستان وباكستان بدعوى باطلة بسبب تغذيه فكرة أن هذه الدول تعاني من الإرهاب وهي دول تعاني من النزاعات ومن الحروب الطائفية. وان هؤلاء السجناء يشكلون خطراً على الأمن القومي بتخطيط أمريكي صهيوني تم تواجدهم في هذه الدول؛ وبهذا التخطيط أمريكي يتم تلفيق تهماً باطلة.

☚ما العلاقة بين الولايات المتحدة والإمارات بهذا السجن ..!!

الرابط بين الإمارات والولايات المتحدة هي إسرائيل فكل من يعارض الإمارات يعارض الولايات المتحدة وبالتالي إسرائيل والعكس صحيح وبالتالي فان العلاقة بين كل من الإمارات والولايات المتحدة هي حلقة إتصال مباشر بالسياسة الصهيونية فكل من يخالف الصهاينة فهو يخالف كل من الإمارات اليد الفعلية والغير مباشرة للإمارات والولايات المتحدة. فهي الأم الغير شرعية للإسرائيليين

وبالتالي لهم علاقة وثيقة بهذا السجن فمن يخالف سياسة دول مثلث الشر فلا بد له من دخول هذا السجن وتعذيبه جسدياً ونفسياً وتقيد حريته إلى أجل غير مسمى. وبعضهم قد لقى حتفه بسبب التعذيب الموجود في هذا السجن الذي يعد سجنا يتحكم به إرهابيون وعصابات المافيا لقتل كل الأبرياء الأحرار.