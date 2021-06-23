اسئلة شائعة حول لقاحات كوفيد 19 واجاباتها

د. حيدر سلمان ||

من ضمن الاسئلة التي نتعرض لها يوميا

1. هل اللقاحات فعالة في الحماية ضد كوفيد 19؟

ج/ نعم بالتاكيد وثبت ذلك والدول التي لقحت جزء كبير من شعبها الان بين انحسار بالمرض وشبه تصفير باعداد الوفيات بين متلقي اللقاحات.

2. هل اللقاحات ضد كوفيد 19 امنة؟

ج/ للان نعم وما ظهر من حالات كعوارض جانبية ذات قيمة رقمية صغيرة جدا تكاد تكون نادرة جدا ومع ذلك نذكرها كنوع من الامانة العلمية، كما ان العراق يستورد اللقاحات التي وافقت عليها منظمة الصحة العالمية حصرا.

3. هل اللقاحات في العراق نفس اللقاحات الموجودة عالميا؟

ج/ نعم، والعراق يقف في نفس طوابير الدول التي صنعت اللقاحات بنفسها خاصة وانه يتزود من نفس مرفق كوفاكس كما يتم تزويد جميع الدول.

4. هل توجد منظومات تبريد لحفضها من التلف علما ان العراق بلاد حارة جدا؟

ج/ نعم، والاكثر تركيزا كان حول لقاح فايزر كونه يحتاج -70 ⁰ وهنا طريقة الحفظ كانت بين الشركة المصنعة وبين تجهيز منظومات تمت معايرتها من الصحة العالمية لحفظ اللقاحات علما ان اللقاحات لا تفتأ الا وتنتهي بسرعة عالية مع تزايد الطلب الكبير عليها.

5. هل اللقاحات المستوردة قريبة الانتهاء؟

ج/ اللقاحات التي اتت للعراق جائت عبر مرفق كوفاكس والتزويد مباشر من الشركات وتواريخ الانتهاء من الشركة قريب لضمان استهلاكها السريع واقربها استرازينيكا والامر نفسه بكل الدول التي زودت باللقاحات المذكورة.

6. هل ما يتداول من وجود حالات تجلط تستدعي ايقاف حملات اللقاح بلقاح استرازينيكا؟

ج/ بالتاكيد لا، حيث تبين وحسب الهيئة الأوروبية للادوية وبعد مراجعة حثيثة لحالات تجلط في دول استخدمت استرازينيكا تبين ان اعدادها بسيط جدا لا يعدو 4 بالمليون متلقي للقاح وفي نساء تحت ال 60 عاما ولم يتضح السبب الرئيسي ويبدو انه يعزى الى قوة وسرعة ما يبنيه اللقاح من فاعلية حماية واوصت الهيئة بالاستمرار باستخدامه كون الارقام من العارض الجانبي المذكور يعد بسيطا جدا فيما مرض الكوفيد 19 لازال يحصد ارقام كبيرة وهائلة من الوفيات فلا مقارنة بين مستوى الحماية من الوفاة وما سجل من عارض.

7. هل ما ظهر من عارض التهاب عضل وشغاف القلب بالاعمار الصغيرة يستدعي ايقاف التلقيح بلقاح فايزر؟

ج/ بالتاكيد كلا، حيث كانت اعداد من اصيب بهذا العارض بسيط جدا واغلبهم تعافى سريعا ونسبهم تكاد لاتذكر مطلقا مقابل اعداد الوفيات بكوفيد 19.

8. اصبت بالكوفيد 19 بعد تلقي اللقاح، هل اللقاح له علاقة بالاصابة؟

ج/ قطعا كلا:

. كون اللقاحات اصلا لاتحتوي على الفايروس لتصاب به اصلا

. اللقاح يحتاج بين 2 الى 3 اسابيعا بعد الجرعة الاولى ليبدا عمله، فيما كل الذين اشتكوا من الاصابات اما بعد ايام او اسبوع او اثنين بعد تلقي اللقاح وهي فترة الحضانة ومعناه تلقي الاصابة اما قبل او اثناء تلقي ولم يبدا اللقاح العمل بعد.

9. هل اللقي الكمامة بعد اللقاح؟

ج/ بالتاكيد لا، وهذا القرار لايمكن العمل به الا بعد تلقي اللقاحات من غالبية الشعوب في المنطقة الجغرافية المحددة حيث يكون بين 60-70% من الشعب ملقح وامر القاء الكمامة امر صحي استراتيجي في سياسات الدول الصحية وليس قرار فردي ينبع من تلقي اللقاح وحده حيث تبقى امكانية اصابة الملقح ونقل المرض ولكن بشكل ضئيل جدا مقارنة مع غير الملقحين.

10. لماذا يجب ان اوقع على مسؤوليتي بتلقي اللقاح؟

ج/ لايوجد شيء اسمه توقع على مسؤوليتك بتلقي اللقاح كما يشاع ويدرج ذلك ضمن سلسلة اشاعات لانعرف مصدرها.

الحقيقة ان متلقي اللقاح يوقع على تلقيه للقاح فقط وهي اجراءات معتادة ليتم تزويده بوثائق و يتم متابعته فيما لو حدثت عوارض جانبية غير محسوبة.

11. اصبت بعد اللقاحات بفترة وظهرت النتيجة ايجابية؟

ج/ نعم، ممكن الاصابة بعد تلقي اللقاحات سواء جرعة او جرعتين ومن لديهم مناعة مكتملة وجيدة اقل بكثير يصابون والارقام التي يتداول من 70 او 80 او 90% نسب حماية تعكس ان هناك نسب بسيطة قد تصاب لكن بشكل بسيط جدا وغالبا يكون المرض هامشي وغير مؤذي، وبذلك نكون ربحنا من اللقاح اولا عدم الاصابة بالاغلب او مرض هامشي عند الاصابة ومحمي من تفاقم المرض او الوفاة.

12. اصيب من حولي من اهلي وانا متلقي لجرعتين من اللقاح وبينت علي بعض الاعراض وفحصت PCR وظهرت النتيجة سلبية فما التفسير؟

ج/الواضح لهذه الفئة ان اللقاح عمل بكفاءة اكبر من نظرائهم، والاعراض بينهم غالبا ما تكون ضئيلة جدا لاتعدوا التعب البسيط او ارتفاع بسيط بالحرارة واحيانا ساعات فقط وتكرار نتائج سلبية بال PCR معناه ان المرض لا ينتشر ونادرا ما يكونون سبب للعدوى لمن حولهم ويستوجب ذلك تكرار ال PCR مع زيادة البحث من المنخارين والبلعوم بنفس عصا المسحة.

13. هل اللقاحات اكتملت مراحل تصنيعها؟

ج/ مراحل تصنيع اي لقاح تمر بمراحل؛ الاولى منها يتم حقنها في الحيوانات، والثانية لفئة بسيطة من البشر من المتطوعين ومراقبتهم، والثالثة لفئة كبيرة من البشر ومراقبتهم، وتبعا لذلك فقد مرت عدة لقاحات عبر هذه المراحل بكفاءة واهمها ما يصل للعراق من فايزر واسترازينيكا وسينوفارم والباقي قريبا سيتم الموافقة عليهم.

14. فترة انتاج اللقاحات كانت قصيرة، هل هي كافية وهل اللقاحات لازالت تحت التجربة؟

ج/ الفترة نعم كانت قصيرة نتيجة الضغط المجتمعي الكبير قبل انتاجها من انتشار المرض ومستوى الوفيات العالية من كوفيد 19، وهو السبب في التسارع الكبير بانتاجه ولازالت تحت المراقبة لكنها للان فعالة وامنة وتبشر بخير ونعمل على تطمين متلقيه.

15. هل اصاب بالمرض بعد تلقي اللقاح؟

ج/ نعم ممكن بنسب اقل بكثير وممكن التعرض لحاملي المرض وعدم الاصابة، الا بالمخالطة المتكررة وان حدثت فهي بشكل عام سريريا ذات اعراض بسيطة جدا لو قورنت بغير متلقي اللقاح.

16. هل اللقاحات تغير او تتلاعب بالتركيبة الوراثية لنا كبشر؟

ج/ قطعا كلا، ولاشأن لها مطلقا بالتركيبة الوراثية لاي خلية كون المادة الوراثية لاي خلية تتواجد في النواة، فيما بعض من اللقاحات تستخدم رسالة mRNA لتحفيز جهاز المناعة ضد الفايروس والامرين مختلفين بشكل كبير، كما ان هناك فئة من اللقاحات لاتستخدم المادة الوراثية بل تستخدم فايروس كوفيد 19 مقتول كما في سينوفارم و اخريات جاري التحقق منها من قبل خبراء مرفق كوفاكس التابع للصحة العالمية.

17. هل اللقاحات تسبب العقم او التشوهات؟

ج/ كلا، ولم يثبت اي من ذلك للان ونتابع التحديثات الخاصة باللقاحات يوميا وننشر كل المستحدات ونركز على السلبيات اكثر بكثير من الايجابيات لاطلاع الراي العام ولم نجد اي من الذي بدر في السؤال اطلاقا.

18. ماهي موانع اللقاح الحالية وهل تتغير؟

ج/ الموانع حسب الشركات المصنعة للان:

🔹الحوامل، فيما تم السماح مؤخرا للمرضعات بتلقي اللقاحات.

🔹الاطفال تحت ال 12 عاما بعد ان كانت 15 عام وسمحت فايزر بتلقيحهم الى حد سن ال 12.

🔹من لديهم امراض مناعة ذاتية متعددة

🔹من لديهم حساسية مفرطة خاصة ضد بعض مكونات اللقاحات.

19. هل اللقاح يؤثر على كبار السن ومرضى لديهم امراض مزمنة؟

ج/ كلا، بل من الافضل تلقيهم للقاح، خاصة لهذه الفئة، حيث الوفيات الناتجة من كوفيد 19 بينهم تعتبر الاعلى.

20. لا توجد لدي رغبة للتلقيح الان فلماذا الاصرار على التلقيح الجماعي الان؟

ج/ في حالة لقاح الكوفيد 19 يجب تفهم امرين:

🔹الفكرة هي الحصول على مناعة القطيع، حيث الغالبية ملقحين ولايجد فايروس كوفيد 19 اهداف ليصيبها وكلما كثر متلقي اللقاح في البقعة الجغرافية المستهدفة كلما قلت الاصابات وقلت التعقيدات وتبعا لما ذكرت يجب ان تتفوق صحة المجتمع الجماعية على الارادات الفردية فيه.

🔹الفكرة من اللقاح الجماعي، هو ان يتلقاه اكثر عدد ممكن خلال اقصر فترة زمنية ممكنة وان لم يكن كذلك يفقد اللقاح الحماعي اهميته.

21. هل حملات شبه الاجبار باللقاحات في العراق فقط؟

ج/ كلا، اغلب دول العالم تذهب بعدة سبل لدفع شعوبها للتلقيح، منها التحفيز ولعلمهم المسبق ان هناك فئات سترفض ما سيعرض برامج اللقاح الجماعي للفشل فتذهب للاجبار بطرق مبتدعة كما نرى الان من فتح السفر فقط لمتلقي اللقاح ودخول مباني الا لمتلقي اللقاح.

22. ماهو افضل لقاح ممكن ان اتلقاه حاليا؟

ج/ كل اللقاحات المعتمدة حاليا فعالة وامنة، والاختلافات بينها يبدر في نسب الحماية فقط

فايزر - بايونتك 94%

استرازينيكا 72%

سينوفارم 77%

والبقية ممكن ذكر بعضها وننتظر قدومها للبلاد

موديرنا 80%

سبوتنيك V بنسبة 92%

سينوفاك 51 الى 82%

جونسون اند جونسون 66 الى 85%

وهناك بين 4 الى ثمانية لقاحات لازالت في مرحلتها الثالثة غير ما ذكرنا.

🔹اما مسالة افضلها، فكلها تؤمن الحماية الكافية، خاصة ونحن بحاجة للكم في التلقيح في هذه المرحلة وليس النوع، لذلك الافضل التلقيح باي ما يتاح طالما انها معتمدة وجيدة وامينة.

23. هل الاصابة بالمرض تغني عن اللقاحات؟

ج/ للان لايمكن الافتراض ان الاصابة تغني عن اللقاحات كون فايروس كوفيد 19 نوعه RNA، ومن غير المحتمل بناء مناعة كاملة معه كونه هش مع بدء المناعة بالعمل ما لا يمنح خلايا ال T-MEMORY CELLS الوقت الكافي لحفظه في الذاكرة وبذلك تكون المناعة قصيرة ولا نعلم للان كم هي فترتها والافضل اللقاحات حيث الجرعتين احدها تحرك المناعة الاولية والثانية تحرك المناعة بخلايا الذاكرة لفترة اطول، عدا جونسون اند جونسون الذي تؤكد الشركة المصنعة ان جرعة واحدة منه كافية كونها طويلة العمل ببناء المناعة المرجوة.

24. هل اللقاحات هي الحل النهائي للقضاء على فايروس كوفيد 19؟

ج/ هي حل مرحلي ويدخل في حيز الاحتواء لمنع وقطع سلسلة الانتشار المستمرة لفايروس كوفيد 19 وتقليل اعراضه ومنع الوفيات بين متلقي اللقاح، لكنه ليس الحل النهائي للاسف مع عدم معرفتنا بالفترة الحقيقة للقاحات المختلفة، ولازلنا في طور مكافحة المرض والافضل تصنيع ادوية تستهدف الفايروس بشكل مباشر وللان لم يتم تصنيع هكذا ادوية للاسف.

25. هل يوجد حل بديل او افضل من اللقاحات؟

ج/ للاسف لا، لايوجد افضل من اللقاحات كحل يمنع الوفيات وانتشار المرض حاليا وتصنيع لقاحات خلال هذه الفترة الماضية بهذه الجودة يبشر بخير نحو انتاج دواء نهائي يقتل الفايروس بمجرد الاصابة به.

26. هل من يحرض ضد تلقي اللقاحات على حق وهل ما ظهر من اعراض تعتبر هامة؟

ج/ كلا، ولم يثبت صحة اي ما تم بثه من اشاعات مع سعة انتشار منشورات نتابعها يوميا ولم نرى لها لا صحة ولا اثبات في بحوث او مجلات علمية رصينة يعتد بها.

27. هل من الممكن ان يصبح اللقاح عديم الفائدة مع مرور الوقت؟

ج/ نعم ممكن، السبب لعدم معرفتنا الفترة التي يعمل بها اللقاح لتامين الحماية، او حتى بسبب تغيرات تطرأ على الفايروس نفسه بسبب كونه RNA وهو امر حتمي في تركيبته ان يعاني التغيرات بسبب كونه شريط واحد بدون شريط ثاني و اواصر فوسفاتية بين النيوكليوتيدات المكونه لتركيبته الجينية.

28. ماهي الحلول المستقبلية الافضل من اللقاح ضد كوفيد 19؟

ج/ للان لايوجد افضل من اللقاحات، والافضل ان يتجه العالم وتحديدا الغرب منه كونه لديه كل الموارد البشرية والعلمية والمالية لانتاج ادوية تستهدف تركيبة الفايروس بهيكليته الجينية، وتدمرها وحينها نقول اننا نجحنا اكبر نجاح مطلق للقضاء التام على الفايروس الذي سيعيش معنا للابد دون هذه الحلول.

29. ماهي الفئات العمرية المشمولة باللقاحات للان وهل ممكن تتغير؟

ج/ كل الفئات الباغة مضمولة وكل فئات كبار السن من الجنسين مشمولة، عدا المراهين تحت ال18 عاما لاغلب اللقاحات عدا لقاحي فايزر و موديرنا التي سمحت للفئات العمرية المراهقة الى حد 12 فما دون عاما غير مسموح لهم للان.

30. لماذا كل هذا القلق من الكوفيد 19 برغم وجود اللقاحات?

ج/ مرض الكورونا كوفيد 19 جائحة ما يعني خروجها عن السيطرة وتمدد المرض لمراحل غير مسبوقة واستمرار اصابة مئات الملايين بل مليارات البشر دون القدرة على ايقاف وما يصاحب ذلك من وفيات كبيرة ناهيك عن تدمير الدول اقتصاديا وانهاكها ماديا، والمشكلة الاكبر قابلية الفايروس للتغيرات المحورية والطفرات في تركيبته الهيكيلة الجينية ما قد ينتج منه قاتل اكبر من الحالي ويجب ايقاف سلسلة الانتشار وحماية ما يمكن حمايته من البشر عن طريق التلقيح الجماعي.

31. هل هناك فئات برغم تلقيهم اللقاحات لايعمل على حمايتهم؟

ج/ نعم، هناك فئات لاتبني مناعة متكاملة خاصة لمن لديهم مشاكل مناعية او عوز مناعي.

32. هل اللقاحات الحالية تؤمن حماية طويلة وكم هي الفترة المتوقعة؟

ج/ نعم تؤمن حماية لكن ليست طويلة وحسب المراكز العلمية الرصينة وحسب الشركات المصنعة الامر يتعلق ربما بسنة حماية واخذ تحديث يتحدث عن فترة حماية تمتد بين 9 اشهر الى 18 شهر ولكن لاتوجد فترة ثابتة يعتمد عليها للان.

33. ماهي الاعراض التي تحدث بعد تلقي اللقاحات؟

ج/ في الغالب لايوجد، ويمر الامر دون اي شيء يذكر.

لكن احيانا يعقب اخذ اللقاح الم في العضلات، او الم في موضع زرق ابرة اللقاح، او ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، او صداع خفيف، او قشعريرة خفيفة، وفي اي مما ذكر لايستدعي تدخلا طبيا الا اذا تفاقمت الأمور فيكون المفضل الاستشارة الطبية.

34. تشافيت مؤخرا من الاصابة، متى اتمكن من اخذ اللقاح؟

ج/ كانت هناك متابعة من مركز الامراض الانتقالية في الولايات المتحدة CDC تحديدا لهذا الموضوع وتوصياتهم كانت 90 يوما وتم تخفيضها لاحقا الى 21 يوما، ومؤخرا كبار اطباء المناعة في الولايات المتحدة لم يجدوا ضيرا من التلقيح مباشرة بعد الشفاء كون اللقاح يبدا بناء المناعة في الاسبوع الثالث، مستندين بذلك بعدم وجود تداخل بين الية بناء المناعة والية المناعة بعد الاصابة بل معتبرينها مكملة لاحدها الاخر.

22 يونيو / حزيران 2021