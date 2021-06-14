ما بين السطور تجد المستور..مقاومة

عباس الزيدي ||

اولا ـ قبل نصف سنة تقريبا أعلنت بريطانيا عن رفع ميزانيتها الخاصة بالترسانة العسكرية خصوصا تلك المتعلقة بالأسلحة النووية

واليوم عقد اجتماع للدول الصناعية السبع في بريطانيا وأعلن بكل وضوح مواجهة الصين (الدول السبع تضم كل من امريكا وكندا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا واليابان بمعية الاتحاد الأوربي)

ثانيا _ العالم يترقب القمة الثنائية بين بوتين وبايدن فيما اعلن الاخير أن العلاقة بين واشنطن وموسكو متدهورة والدعوة الى قمة في بلد ثالث ( الأحداث تذكرنا بازمة الصواريخ الكوبية)

في الوقت ذاته أعلنت واشنطن عن سياسات جديدة _ للنيتو ـ في الدفاع الالكتروني في الوقت الذي شددت فيه على التزام قادة ـالنيتو ـ بالثوابت الاستراتيجية للردع والدفاع في مواجهة الاستفزازات الروسية وأماكن أخرى...!!!؟؟ وتلك نقطة في غاية الاهمية "أماكن أخرى" تتعلق في العراق ودول اخرى !!!؟؟

ثالثا /التوترات على الحدود بين كل من الهند وباكستان من ناحية وبين الكوريتين من ناحية أخرى قائمة ومتواصلة بدرجات متفاوتة .... كلا بحسبه

رابعا / مفاوضات فينا قائمة وهناك تقدم بسيط في الملف النووي لكنه تعثر بشرط جديد فرضته الدول الصناعية السبع يتعلق في مديات الصواريخ الإيرانية في حين دفعت كل من الصين وروسيا بضرورة رفع كل العقوبات عن إيران

خامسا / دول المغرب العربي والقرن الإفريقي بين انقلابات عسكرية و تصعيد حول سد النهضة ( إثيوبيا ومصر والسودان ) والاوضاع غير مستقرة في تونس وانتخابات بمشاركة قليلة في الجزائر وصراع دولي في ليبيا في الوقت الذي حسمت كل من السعودية والامارات والبحرين تحالفها مع إسرائيل مع بعض الحيادية الكويتية وضبط النفس

سادسا / الكيان الصهيوني الإطاحة بحكومة النتن ياهو وتشكيل حكومة بنيت من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار والتي يبدوا انها لاتصمد طويلا مع إعلان الاخير (بينيت) عن تمسكه بسياسة الاستيطان ومواجهة حماس ورفض الاتفاق النووي الإيراني.....الخ بمعنى السياسة الصهيونية ذاتها لن تتبدل فيما أعلنت واشنطن التزامها بامن إسرائيل وأعلنت ألمانيا عن دعمها وتعاونها للحكومة الجديدة

علما ان المواجهة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية قادمة لامحال تبداء باجتياح وعدوان اسرائيلي على غزة بعد ترتيب الأوراق العالمية وتوحيد الخنادق وتحييد من يمكن تحييده من اللاعبين الدوليين

سابعا / دول محور المقاومة

الوضع السوري كما هو ولبنان تعيش حصار داخلي وخارجي ولازال العدوان السعودي _ الإماراتي مستمرا على اليمن بمشاركة قوات أمريكية وبريطانية وآسرائيلية ومرتزقة من السودان وغيرها مع صمود اسطوري من انصار الله ورجاله

والهدنة ووقف عملية إطلاق النار هشه في فلسطين المحتلة مع تزايد الاعتداءات والخروقات الاستفزازات الإسرائيلية

وفي العراق لازال المشهد السياسي معقد ومنقسم مع تصاعد نشاط داعش الإرهابي بدعم امريكي واضح وعبث امني في الداخل مدعوم أمريكيا وخليجيا بعنوان الحراك المدني

ورغم الانسحاب التكتيكي الأمريكي من أفغانستان لطمأنة إيران ولضمان سلامة جنودها من ضربة روسية محتملة هناك .......

لازالت قوات الاحتلال الأمريكي تماطل لغرض البقاء في العراق رغم المطالبة البرلمانية والشعبية والحكومية والانكى والأمر من ذلك إعلان واشنطن استمرارها بتقديم المساعدة لحلفائها وشركائها _ النيتو ـفي مهامها الاستشارية غير القتالية في العراق (، هكذا ورد في الخبر اليوم .......!!!!؟؟؟؟)

وهذه ايضا نقطة حساسة لها علاقة فيما أشرنا إليه في# ثانيا # وسياسة ـالنيتو _الدفاعية والردعية كما جاء في أماكن أخرى.....!!؟؟

ناهيك عن الاعلان الصريح للرئيس الأمريكي بايدن واعطائه الضوء الأخضر للبنتاغون لاستهداف القوات العراقية في خطوط التماس مع داعش وأماكن أخرى

وعملية استقدام قوات _، النيتو _، للعراق مع عدم شرعيتها فهي مناورة كبرى ذات أهداف لا تتعلق ببقاء قوات الاحتلال الأمريكي تحت هذا العنوان . فحسب بل لأهداف خطيرة تتعلق بالمنطقة والعالم .....!!؟؟؟

ثامنا / ، القمة الأمريكية _ الروسية المرتقبة

سيلتقي بايدن مع بوتين في قمة ثنائية وسيعلن بصراحة عن عودة امريكا لقيادة العالم وسيطرح المواجهة المباشرة مع الصين مع تقديم بعض المغريات لروسيا قبالة تراجعها عن بعض الملفات والاتفاقيات مع كل من الصين وايران ومن المغريات التي سوف تقدمها واشنطن إلى روسيا ....... استمرار تدفق الغاز الروسي إلى أوربا ومباركة ( السيل الشمالي الثاني ) وربما تنازل امريكا عن أفغانستان لصالح روسيا وعدم العبث في أوكرانيا والبقاء في سوريا وليبيا واعتقد ان روسيا لن ولم تقبل بذلك بلحاظ الاتفاقيات العميقة مع كل من الصين وايران وفنزويلا وكوريا الشمالية وبعض دول امريكا الجنوبية وغيرها من دول أفريقيا

تاسعا / ماهو شكل السيناريو القادم

1ـ الضغط على روسيا في المواجهة الأوربية الأمريكية البريطانية مع الصين وتحييدها قدر المستطاع

2ـ في ذات الوقت ومن خلال المفاوضات بشأن الملف النووي والصوريخ و حزمة العقوبات و ملفات أخرى .... سوف يتم الضغط على الجمهورية الاسلامية في إيران لغرض تحييدها من المواجهة الواقعة حتما والتي لامتاص منها

مع الصين

3 ـ بخلاف ذلك سوف ينقسم العالم إلى ثلاث معسكرات متحاربة

أولها / بريطانيا والدول السبع سوف تواجه الصين

ثانيها/ امريكا سوف تنفرد بمواجهة روسيا

ثالثهما/ سوف تكون كل من امريكا ( بالتحديد القيادة المركزية الوسطى ) واسرائيل وقوات أسترالية ودول خليجية معروفة في مواجهة محور المقاومة وجمهورية إيران الاسلام

4ـ ستكون الحرب خاطفة وسريعة تبداء بالأسلحة التقليدية ثم تتدرج إلى الاسلحة التكتيكية والانشطارية و ترتقي .. اقول ترتقي إلى الاسلحة النووية ربما اذا ما تمادت المعسكرات المتحاربة ووصلت الى نقطة اللاعودة واللاعقل وسيكون للبحار والمحيطات والمضائق دور كبير جدا وفاعل وايضا لمواد الطاقة والنفط تصاحبها أزمات صحية وغذائية حادة مع سرعة حدوثها الخاطف

كل المؤشرات عن حدوثها مابين نهاية هذه السنة وبداية عام 2022 حيث ترتيب المعسكرات وتنظيم الدفاعات والتخندق والاصطفاف

5ـعلى ضوء نتائج تلك المواجهة وما سوف تنتهي اليه ستكون هناك خرائط جديدة لدول العالم بعضها يختفي وبعضها الآخر يولد وينشاء بمعنى جغرافيا سياسية وجيوسياسية جديدة

6ـ نظام عالمي جديد ومجلس أمم متحدة ومجلس امن جديدان ذو ضوابط جديدة سيكون للهند والصين وعموم قارة آسيا لهما دور كبير

وحظور كبير جدا جدا للعالم الإسلامي المتمثل بالاسلام المحمدي الاصيل

7ـ تركيا ... الصياد

سوف لن تكرر اندفاعها السابق وترتبط خطائها في الحرب العالمية الأولى بل ستنتظر ورغم الضغوطات والمغريات المعروفة وتلتزم الصبر وقبيل انتهاء المعركة سوف تلتحق بأحد المعسكرات المنتصرة

فانتظروا ....اني معكم من المنتظرين