التقارير

لماذا لَم تستطِع أمريكا والغرب من خلق جماعات إرهابية شيعية على غِرار داعش؟!


 

✍️ * د. إسماعيل النجار ||

 

🔰 عندما تريد أن تنتصر على عَدُوَّك يجب أن تعرفهُ جيداََ وتدرسهُ جيداََ وأن تكون على دراية عالية بمواطن القوة والضعف فيه وخصوصاََ الأيديولوجيا الدينية التي هيَ تُعتَبَر مصدر إلهام الشعوب والأُمَم جمعاء على وجه البسيطة التي نعيش عليها.

[ في ظل البحث الدؤوب عن مواطن ضعف أمتنا الإسلامية من جهة قِوَى الإستعمار الطامعة بثرواتنا الطبيعية الكبيرة تبيَّنَت لهم مواطن ضعف كثيرة وكبيرة نتيجة الخلاف العقائدي الكبير بين أتباع أهل السُنَّة والجماعة وبين أتباع المذهب الإثني عشري الجعفري المحبين لأهل البيت،

تَرَكَّزَ البحث عند مؤسسات الدُوَل الغربية على نقاط الخلاف الأساسية بين المذهبين بالكثير من القضايا الكُبرَىَ ذات الأهمية وذهبَ ليشمُل قضايا يعتبرها الطرفان خطاََ أحمر تمس صلب عقيدتهم كموضوع الشتائم واللَعن وتهميش كربلاء وعظَمَة مصيبتها وعدم الإعتراف بالعِصمَة وأئِمَة آخر الزمان،

فوجدوا ضالَّتهُم بما يُسَمَّىَ الشيخ تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَلِيمِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ النُّمَيْرِيُّ الْحَرَّانِيُّ المشهور باسم (ابن تيميَّة) . هو رجل تركي الأصل مولود في حَرَّان من أصل يهودي إشتهَر بالكَذِب والنميمة وكانَ رجلاََ حاقداََ غير متسامح إطلاقاََ ويملك من المال والثروة الكثير الكثير ما يُمَكِنَهُ من جمع مناصرين كُثُر له من حوله فادعى الفقه والعلم والمعرفة ونَصَّبَ نفسه داعية إسلامي وألَّف كُتب كثيرة جميعها تُكَفِر الشيعه اهمها كتاب  «منهاج السنة النبوية في رد كلام الشيعة والقدرية»،

والذي رد فيه على ابن المطهر وتُبيح دمائهم وأموالهم وأعراضهم من خلال ( ٤٢٠ فتوَىَ ) لَم تُبقي ولَم تَذِر من الرحَمة لهؤلاء القَوم.

**بطبيعة الحال الباحثون عن ضآلَّتِهِم في إيجاد هكذا نوع من الفتاوي للبناء عليها عَمَلوا ومنذ أكثر من قرنين على تأطير وتنظيم وجمع أولَئِك الأتباع لهذا الفكر في بوطَقَة الوهابية التي إنطلقَ بها شيخهم أيضاََ اليهودي الأصل المُسَمَّىَ محمد إبن عبدالوهاب بن سليمان التميمي المتربي في أحضان المخابرات البريطانية الذي جاءَ ليُغَيير مبادئ الدين الإسلامي في شبه الجزيرة العربية بحجة الشرك الذي يمارس من خلال زيارة القبور ولمس الكعبة والتَبَرُك بها والتشفُع في المقامات وغيرها ليصبحوا فيما بعد دَولة سعودية ومن حولها بعض الدويلات الصغيرة تتقاسم بلاد نجد والحجاز والصحراء العربية وثرواتها أعطيَت إستقلالها وأمتيازاتها وتمت حمايتها لكي تكون صاحبة قرار مستقل بخصوص ما تختزن أرضها من خيرات،

كانَ البريطانيون والفرنسيون خبثاء للغاية لأنهم لَم يضعوا بيض دجاجاتهم كلها في سلَّة واحدة (السعودية) تحسباََ من الإنقلاب عليهم فصنعوا حولها عدة سِلال تحاصرها كالبحرين وقطر وسلطَنَة عُمان والإمارات والكويت، فسارت الأمور كما تشتهي سُفُنَهُم لقد أصبَحَ لديهم فتاوَىَ ذبح وقتل وتكفير من مرجع يدَعي أنه إسلامي سلفي ونسبَ لنفسه إسم (السَلَف الصالح) بحق مذهب إسلامي آخر هوَ المذهب الجعفري حصراََ والذي يعتبر أتباعه القوة الإسلامية الثانية بعد مذهب أهل السُنَّة وبذلك ضمنوا قيام دويلات متصارعة متناحرة متذابحة تُضعِف الأمة الإسلامية وتؤدي إلى تفتيتها وتلاشيها،

فنجحوا من زاوية واحدة فقط أنهم نشروا في جميع أنحاء العالم السُمعَة السيئة عن الإسلام المحمدي السَمِح وأعطوا عنه صورة إجرامية قذرَة كوجوه إبن تيمية وإبن عبدالوهاب وآل سعود ومَن لَفَ لفهم.

نتاج الجهد البريطاني الأميركي الفرنسي الصهيوني كانَت ولادة وإعادة إحياء السلفية الوهابية من جديد بعد إن كانت في طَي النسيان وأندثرَت، وتَبنِّيها من قِبَل آل سعود وآل الشيخ في بلاد نجد وحكموا الناس بها، هؤلاء الطُغمَة الحاكمة هم اللذين أوجَدوا فيما بعد تنظيم القاعدة وداعش وجبهة النُصرَه وبوكو حرام  وغيرها من المنظمات الإرهابية التي تخَطَّت أعدادها الخمسين فصيل على إمتداد جغرافيا العالم الإسلامي مدعومين بالمال السعودي والتدريب الأميركي البريطاني والتوجيه الإسرائيلي (البَحت) حتى أن معظم قيادات هذه التنظيمات الميدانيين هيَ إسرائيلية وفرنسية وبريطانية وأميركية.

**لَو وجدَت بريطانيا وفرنسا ومعها أميركا وإسرائيل أي ثغرة داخل العقيدة الجعفرية لتدخل منها إلى هذا المجتمع واستغلالها لتشكيل جماعات ارهابية لما كانت قد انتظرَت ساعه واحدة،

ولكن لسماحة العقيدة الإثنَي عشريَة وقوة حجتها وسقف إجتهادها المفتوح منعآ قِوَىَ الإستعمار من الولوج الى عقول أتباع هذا المعتقد وتجنيدهم كذباحين ارهابيين يَفتون بقتل وحرق واغراق الرجال وسبي النساء وتدمير الأماكن المقدسة.

مع ذلك استطاعَ البريطانيون الأخذ على عاتقهم تجنيد أشخاص بعمائم تَدَّعي الإسلام الجعفري لتؤسس بالتعاون معها لفتنة مذهبية وتُأَجِج الصراعات الداخلية عبر إنشاء محطات تلفزة داخل بريطانية تقوم على شتم الصحابة، لتقوم محطات تلفزة وهابية اخرى كقناة وصال وقناة الناس  بالرَد عليهم وشتم اهل البيت فقط لإشعال وتذكية نار الفتنة المذهبية وعندما ينتهي الطرفان من الشتم يذهبان الى مواخير الدعارة البريطانية ليكملوا سهرتهم سوياََ ويتوجونها بالدعارة بعد الفِتَن والسموم التي يكونوا قد بثوها نهاراََ وليلاََ.

[ إذاََ فَشِل الأميركيون والبريطانيون والفرنسيون والصهاينة]

في تشكيل فصيل شيعي ارهابي على غرار داعش والسبب أن كافة المراجع والكتب التي تعتبر مراجع رسمية لهم جميعها تمثل التسامح والتعايش وتقَبُل الآخر ولا تستبيح حُرمات الأديان أو المذاهب الإسلامية الأخرى،

وبقيَ الشيعه شأنهم شأن أهل السُنَّة والجماعة المحبين لأهل البيت والمعتدلين بأفكارهم من اللذين لا يؤمنون بأفكار إبن تيمية الهدامة بقيوا مع الشيعة يمثلون القيمة الذهبية الإسلامية التي تعمل على كسر شوكة المتآمرين على الأمة ومعهم اتباع الوهابية النجساء.

 

✍️ * د. إسماعيل النجار / لبنان ـ بيروت

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لماذا لَم تستطِع أمريكا والغرب من خلق جماعات إرهابية شيعية على غِرار داعش؟!
الامية وتبعاتها من نتائج ترك التعليم
السيد ابراهيم رئيسي (خيار) القائد والشعب
نزاهة الانتخابات معايير ومؤشرات وممارسات فضلى
الخروقات التركية وهجمات حزب العمال.. موقف بغداد واربيل ما زال خجولا
ابناء "ابو روية"..الموت عطشا!!
التربية والتعليم بين المباشر والغير مباشر
لماذا لَم تَتَمَكَّن أمريكا من هزيمَة إيران رغم فارق القُوَّة الإقتصادية والعسكرية؟!
 الشرق الاوسط الاسلامي..مركز ثقل العالم بين بكين وطهران...
الأحداث والمخططات الأمريكية..الإنعكاسات والوقائع لصالح المقاومة الإسلامية!!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابو علي الحلو : لعمري لن يكون الحاج مصلح آخرهم .. المراد كسر كل ما هو مقدس عند الشعب ولسان حالهم ...
الموضوع :
القضاء يصدر توضيحاً بشأن الإفراج عن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح واغتيال الوزني
الحسيني : احسنتم لملاحظاتكم ولقلمكم سماحة السيد .. لكن نحن نمر في العراق ضروف صعبة جداً والعراق بحاجة الى ...
الموضوع :
العراق بوصلة العالم
زيد مغير : ليفكر كل وطني إذ ما اتحد العراق وايران تحت راية اتحاد الجمهوريات الإسلامية ربما تدخل سوريا في ...
الموضوع :
أبعاد الحشد عن الثورة الإسلامية ظليمة كبرى..!
عادل الزهيري : هل تسمح بنود العقد لشركات الهاتف النقال باقتحام خصوصية المشترك ونشر الإعلانات بصورة إجبارية عن طريق الرسائل ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
أسامه غالب حسين : You well done dear ❤️ ...
الموضوع :
مبادرة الصغير في كل شيء..! 
حيدر علي : الذي يتمتع باجازه الاعاله ذو احتياجات خاصة مشمول بالمقطوعه ١٥٠ لو ترفع منه اذا اكو كتاب رسمي ...
الموضوع :
وزارة التربية تحدد ضوابط مخصصات الـ [150] الف دينار المقطوعة لمنتسبيها
محمد : وشنو الاشكال !! يعني عجيب ومن عجائب الدنيا ان ينبري احد ويصرخ ويبح صوته على تدخلات تركيا!! ...
الموضوع :
الأمن النيابية العراقية تدعو لتحرك عاجل: تركيا تسرق أشجارنا وتبيعنا فحمها
زيد مغير : داعش موجود بوجود الرفيق ظافر العاني والرفيق جمعة عناد . ...
الموضوع :
تفجير الكاظمية؛ أما نحن أو هُم..!
أسامه غالب حسين : أحسنتم ... و شكرا ...
الموضوع :
الامام الخميني يغير بالعالم
كيدر : ههههه. اخزاكم الله من دوله من بين الدول يعني اذا متكدر ون تحررون اراضيكم اغلقو الحدود لم ...
الموضوع :
الأمن النيابية العراقية تدعو لتحرك عاجل: تركيا تسرق أشجارنا وتبيعنا فحمها
فيسبوك