التربية والتعليم بين المباشر والغير مباشر

عهود الاسدي ||

اوحى المعلم الى تلميذه معلومة ترسخت في ذهنه دهرا ، واستقى التلميذ من استاذه خلقا اغناه امدا ، ففي لغة الايحاءات والايماءات بلاغة تفوق لغات العالم اجمع وقد كان لها الاثر البليغ في العملية التربوية التي تعتبر من الاولويات لتطوير المجتمعات ، ولطالما كان للمعلم اثره في نفس التلميذ الذي يتواصل معه يوميا وبشكل مباشر مما يوطد العلاقة الروحية بينهما ويجعله الاب الروحي الذي تكتسب منه اخلاقيات وسلوكيات وعلوم ومعارف كثيرة ، وهذا ما حرم منه الطالب بعد جائحة كورونا واعتماد التدريس الالكتروني ( الغير مباشر ) ، لذلك كان لنا هذا الحوار مع بعض الاساتذة الاجلاء لبيان الفرق بين التعليم المباشر والتعليم الغير مباشر وماهو الافضل بينهما ...

· الجمع بين النمطين المباشر والغير مباشر

د.نيرمين ماجد البورنو / فلسطين

لو قارنا بين التعليم التقليدي والتعليم الالكتروني يتضح انه لا يمكن الاستغناء عن أسلوب أو نمط التعليم التقليدي الحضوري وبالمقابل لا يمكن الاعتماد كليا على أسلوب التعليم الالكتروني سواء في الجامعات أو المدارس لوجود مميزات يمتاز بها كل نمط من أنماط التعليم، بل يمكن القول ان التعليم الحضوري والتعليم الالكتروني في المؤسسة التعليمية يعد واحدا مكملا للأخر وهذا يؤكد ويتماشى مع الكثير من الدراسات التي أجريت والتي تشير وتؤكد على أسلوب الدمج الذي هو شكل من أشكال التعليم الذي يستخدم التعليم الالكتروني عبر المنصات التعليمية مع الحضور الى غرفة الصف في الجامعه او المدرسة وذلك لكي يتم التأكد فعليا من اختبار الطالب وتقييمه وتقويمة معرفيا وسلوكيا ومعنويا .

· التعليم الالكتروني بين الالية والتطبيق

د. هيثم صباح حميد / العراق

ان التعليم الالكتروني هو نظام تعليمي تفاعلي يسمح للطالب التواصل مع الاستاذ والمادة الدراسية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال ، والاعتماد على بيئة الكترونية متكاملة تقدم المقررات الدراسية المطلوبة عبر الاثير ( العالم الافتراضي ) وتنظيم الاختبارات لتوفير التقويم والتقييم ، وقد نجح التعليم الالكتروني في العراق رغم التحديات والمعوقات التي واجهته والتي ادت الى ظهور بعض الاخطاء اعتبرها البعض سلبيات كبيرة لافشال هذه العملية لكن الحقيقة هي اخطاء في التطبيق وليست في الالية التي يعتمدها التعليم الالكتروني خصوصا انها تطبق لاول مرة في العراق ، وكلنا نعلم مستوى البنى التحتية التي يمتلكها البلد لانجاح هذه التجربة .

التعليم الغير مباشر ضروري وهو لا يغني عن المباشر

· التعليم الالكتروني بدول الحكومات الالكترونية يتيح المجال للابداع

د. سلام محمد سعيد / العراق

التعليم الالكتروني بشكل عام هو مساند للتعليم الحضوري داخل القاعة ، كل تكنولوجيات التعليم الالكتروني تكمل الدرس الحضوري من مصادر ومعلومات مختلفة وخصوصا الفيديوات المصورة التي لها الاثر الكبير في انتشار وسائل وبرامج التعليم الالكتروني وذلك لسهولة نشر المقاطع التعليمية الفيديوية بين الطلبة والتي تعتبر من الوسائل التوضيحية المعتمدة .

انتشر التعليم الالكتروني بدول الحكومات الالكترونية ( الحوكمة الالكترونية ) ولا وجود للورقة والقلم في المحاضرة سواء الحضورية او الالكترونية مما يسهل على الطلاب الحصول على المحاضرة والمصطلحات الرئيسية في اي وقت ليبدا الطالب بالتسجيل والتدوين مما يتيح له فرص الابداع اكثر ، شرط ان يكون التعليم الالكتروني في ظل حوكمة الكترونية مصاحبة للدرس الحضوري الذي يعزز علاقة الطالب بالمعلم .

· التعليم الالكتروني بين الايجابية والسلبية

د. مسلم ماجد

من ايجابيات التعليم الإلكتروني انه يعلم التلميذ التعلم الذاتي وهو يشجع على ذلك ، فضلا عن انه قليل التكلفة مع انتشار الهواتف النقالة وخدمات الانترنت ، وهو يختصر الوقت والجهد للمعلم ، ويتيح للتلميذ التعلم في كل الاوقات ، ويراعي الفروق الفردية بين المتعلمين من اخلال إمكانية اعادة الدرس اكثر من مرة.

اما سلبيات التعليم الالكتروني انه لا ينقل المشاعر بين المعلم والطالب وهو لا يدرب الطالب على المهارات المختلفة كما انه يهمل الجانب التربوي في اخلاق التلاميذ..

· لابد من صحبة المعلم لتحقيق الاهداف التربوية

د. هيفاء الفوارس / الاردن

لو استعملنا مصطلح التعليم عن بعد لكان افضل وادق من استخدام مصطلح التعليم الالكتروني الممكن استخدامه من خلال التعليم المباشر لذلك يجب القول التعليم عن بعد لابعاد الطالب عن المدرسة ، ولكل امر ايجابياته وسلبياته وبالنسبة للتعليم عن بعد اذا بقي بفوضى عارمة ستكون سلبياته اكثر من ايجابياته لكن اذا ضبط بمعايير الجودة وضبطت اختباراته وضبط التفاعل وايجاد البنية التحتية الالكترونية المتاحة للطلبة والمعلمين هذا سيساهم بنجاحه فالتعليم الالكتروني وفر الوقت والجهد نوعا ما في مسافات الذهاب والاياب ، في التالي هناك ايجابيات لكن سلبياته كثيره لان التعليم الحقيقي هو الذي يكون بصحبة المعلم فالكلمات التي يسمعها الطالب من معلمه في لغة مصحوبة بلغة الجسد ونبرة الصوت المعبرة الصادقة التي تحاكي روح الطالب وعقله النابعة من قلب صادق ، فلغة الجسد هي الانجح والانجع في تحقيق الاهداف التربوية والتعليمية .

وبعد الاطلاع على اراء الاساتذة وجدت بوجهة نظري القاصرة ان التعليم المباشر هو الاهم والافضل لكنه يكتمل بالتعليم الالكتروني لمواكبة التطورات العصرية وتحقيق اكبر نسبة من الابداع والتفوق التربوي التعليمي ويبقى الايحاء هو الاهم والاولى .