عاجل : إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح بقرار قضائي
التقارير

إيران/ ماذا سيحدث في الاسابيع الثلاث المقبلة؟!


 

متابعة ـ يوسف الكاتب ||

 

ثلاثة تفجيرات تعقبها ثلاثة حرائق ضخمة في أهدافٍ استراتيجيّة إيرانيّة في أقلّ من أسبوع.. هل يَقِف “الموساد” خلفَ هذه الاستِفزازات؟ وهل ستَرُد إيران وتقع بالتّالي في مِصيَدة نِتنياهو وما هي الموانع؟ ولماذا نعتقد أنّ الأسابيع الثّلاثة المُقبلة هي الأخطَر؟

يُجمِع المُراقبون، ونحنُ من بينهم، أنّ بنيامين نِتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي، لن يُغادِر السّلطة، ويَقبَل بالهزيمة بسُهولةٍ على يَدِ خُصومه المُحتَملين في التّحالف الجديد بزعامة نفتالي بينيت ويائير لبيد، ولهذا يُحاول افتِعال “حربٍ مُوسّعة” مع إيران بشتّى الطُّرُق والوسائل لخلط الأوراق، وتقليص، إن لم يَكُن إغلاق الأبواب، أمام استِلام الحُكومة الجديدة للسّلطة، فقد قال صراحةً قبل بضعة أيّام، “إذا كان الخِيار بين الخِلاف مع الحليف الأمريكي، أو خوض حرب ضدّ العدوّ الوجودي إيران فإنّه سيختار الأخير”.

الرئيس الأمريكي جو بايدن كان أوّل من استشعر هذا الخطر، وبادر باستِدعاء الجِنرال بيني غانتس وزير الحرب الإسرائيلي، إلى واشنطن على عجلٍ الخميس الماضي، لكبْح “تهوّر” نِتنياهو، وإجهاض نواياه الهُجوميّة تُجاه إيران، وكانَ عُنوان التّغطية لهذه الزّيارة تطوير فاعليّة القبب الحديديّة وتعويض كميّات الصّواريخ التي خَسِرَتها أثناء حرب غزّة الأخيرة.

ثلاثة مُؤشِّرات رئيسيّة تُؤكِّد المخاوف الأمريكيّة والإقليميّة من تَصاعُد هذه الاستِفزازات الإسرائيليّة لإيران لدَفْعِها إلى الرّد، وإشعال فتيل حربٍ مُوسّعةٍ في مِنطَقة “الشّرق الأوسط” بالتّالي:

الأوّل: نُشوب حريق ضخم في مصنع “زرند” للحديد والصّلب في ولاية كرمان شاه الإيرانيّة الجنوبيّة اليوم الأحد، وسبق هذا الحريق انفجارٌ كبير في المِنطقة الواقعة في جنوب البِلاد.

الثّاني: اشتِعال حريق في سفينة “خرج” الحربيّة الإيرانيّة، إثر انفجارٍ وقع على متنها، ممّا أدّى إلى غرقها أثناء تواجدها في بحر عُمان.

الثّالث: اشتِعال حريق ضخم جدًّا في 18 خزّانًا من خزّانات مصفاة طِهران العملاقة يوم الأربعاء الماضي، وهو اليوم نفسه الذي وقع فيه حريق السّفينة الإيرانيّة المذكورة آنفًا الأربعاء، واستغرقت عمليّة إطفائه أكثر من يومين بسبب ضخامته.

القاسِم المُشترك في الحرائق الثّلاثة أنها جاءت نتيجة تفجيرات، وما زال من غير المعروف ما إذا كانت هذه التّفجيرات بسبب قصف الأهداف الثّلاثة بصَواريخٍ عن بُعد، أمْ نتيجة زرع قنابل في أماكن داخِلها من قِبَل “عُمَلاء” لجهاز “الموساد”؟

السّلطات الإيرانيّة تتكتّم على أسباب هذه الانفِجارات الثّلاثة، واكتفت بنشر أنباءٍ مُقتَضبةٍ عن حُدوثها عبر الوكالة الرسميّة، دُونَ إعطاء أيّ تفاصيل، أو توجيه الاتّهام إلى إسرائيل بالوقوف خلفها، والتَّوعُّد بالرّد عليها مثلما كان عليه الحال بعد اعتِداءاتٍ مُماثلة.

مِن المُرجَّح أنّ القِيادة الإيرانيّة، بشقّيها السّياسي والعسكري، تُدرِك جيّدًا النّوايا الكامنة خلفها، أيّ جرّها إلى حربٍ حسب التّوقيت الإسرائيلي، وبِما يُحَقِّق الأغراض الانتخابيّة لنِتنياهو في منع خُصومه من الإطاحة به، في حالِ اندِلاع شرارة الحرب، ودُخول البِلاد في حال طوارئ.

الأسابيع الثّلاثة المُقبلة ربّما هي الأهم والأخطر في تاريخ الجمهوريّة الإسلاميّة مُنذ الحرب العِراقيّة الإيرانيّة في مطلع الثّمانينات من القرن الماضي لأسبابٍ ثلاثة:

أوّلًا: من المُفتَرض أن تبدأ غدًا الاثنين الجولة الأخيرة والنّهائيّة لمُفاوضات فيينا بين إيران والدّول السّت الكُبرى برئاسة الولايات المتحدة للتّوصّل إلى اتّفاق للعودة إلى الاتّفاق النّووي وهُناك تسريبات أنّها ستكون الجولة الحاسمة.

ثانيًا: الانتخابات الرئاسيّة الإيرانيّة ستنطلق يوم 18 حزيران (يونيو) الحالي، أيّ بعد أُسبوعين، حيث من المُقَرَّر انتِخاب رئيس جديد (من المُرجَّح أن يكون إبراهيم رئيسي) يَخلِف حسن روحاني الذي انتهت فترة حُكمه الثّانية والنّهائيّة حيث سيكون للمُتَشَدِّدين اليَد العُليا في حُكمِ البِلاد.

ما نُريد أن نَخلُص إليه من كُل ما تقدّم من شُروحاتٍ، الوصول إلى قناعةٍ تَستبعِد حُدوث أيّ رَدٍّ إيرانيّ على هذه الاستِفزازات الإسرائيليّة في هذه الأيّام شَديدةِ الحساسيّة والأهميّة معًا، ولكن هذا لا يعني أنّ إيران لن تَرُد، وربّما بشَكلٍ أضخم في مرحلةِ ما بعد الانتِخابات، وحسم ماراثون المُفاوضات النّوويّة سَلبًا أو إيجابًا.

ما يجعلنا نقول ذلك الرّدود الإيرانيّة المُؤلمة السّابقة على اعتِداءاتٍ إسرائيليّةٍ مُماثلة، مِثل تفجير مصنع للصّواريخ الإسرائيليّة في مدينة الرّملة، وإشعال حريق ضخم في مصفاة حيفا نتيجة انفِجار فيها، وحريق آخَر قُرب مطار اللّد الدّولي (بن غوريون)، وتسرّب غاز الأمونيا السّام من خزّانات في مِيناء حيفا، واعتِراف السّلطات الإسرائيليّة رسميًّا بأنّ جميعها جاء نتيجة أعمالٍ “تخريبيّة” واتّهمت إيران بالوقوف خلفها.

إبراهيم رئيسي المُرشَّح الأبرز للفوز بالانتِخابات الرئاسيّة القادمة، يُعتَبر من أكثر المُرشَّحين تَشَدُّدًا، والأكثر قُربًا من المُرشد الأعلى السيّد علي خامنئي وقد يكون خليفته، ولا نَستبعِد أن يتم عرقلة، أو تأجيل، أيّ اتّفاق نوويّ لحين وصوله إلى قمّة السّلطة، لأنّ القِيادة الإيرانيّة لن تُعطِي هذا الإنجاز أو الاختِراق لروحاني المُعتدل والمُغادِر للسّلطة، لكنّ كُلّ الاحتِمالات واردة.

مجيء رئيس إيراني مُتَشَدِّد مِثل رئيسي قد يُؤشِّر لنهاية مرحلة الصّبر الاستِراتيجي الإيراني، وبداية مرحلة جديدة عُنوانها الثّأر الاستِراتيجي لكُلّ الاعتِداءات الإسرائيليّة والأمريكيّة ضدّ إيران، وبأشكالها العسكريّة والاقتصاديّة المُتَعَدِّدة

 

“رأي اليوم”

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران/ ماذا سيحدث في الاسابيع الثلاث المقبلة؟!
تقييم تحليلي لدور العراق وقدرته السياسية الاقليمية في خفض التصعيد العربي الايراني
(الوساطة المصرية )  في  (الملف الفلسطيني الاسرائيلي )  وتأثيره على مستقبل المقاومة
أهداف الاحتلال التركي..أبعاده، ارتداداته، آثاره
مَن هم المرشحون الأقوياء في الإنتخابات الرئاسية الايرانية الحالية؟!
ماذا تعرف عن وادي السليكون؟!
فوز المحافظين المؤكد في إنتخابات الرئاسة الإيرانية أول رَد على إغتيال الجنرال سليماني
“فورين بوليسي”: السعودية هٌزمت في اليمن..!
الحرب الناعمة الأمريكية على العراق (منظمة هيفوس Hivos إنموذجاً)
موقع “إسرائيلي” يوضح المشروع الإماراتي في جزيرة “ميون” اليمنية
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد : وشنو الاشكال !! يعني عجيب ومن عجائب الدنيا ان ينبري احد ويصرخ ويبح صوته على تدخلات تركيا!! ...
الموضوع :
الأمن النيابية العراقية تدعو لتحرك عاجل: تركيا تسرق أشجارنا وتبيعنا فحمها
زيد مغير : داعش موجود بوجود الرفيق ظافر العاني والرفيق جمعة عناد . ...
الموضوع :
تفجير الكاظمية؛ أما نحن أو هُم..!
أسامه غالب حسين : أحسنتم ... و شكرا ...
الموضوع :
الامام الخميني يغير بالعالم
كيدر : ههههه. اخزاكم الله من دوله من بين الدول يعني اذا متكدر ون تحررون اراضيكم اغلقو الحدود لم ...
الموضوع :
الأمن النيابية العراقية تدعو لتحرك عاجل: تركيا تسرق أشجارنا وتبيعنا فحمها
محمود البياتي : كلمة الدونمة تركية وتعني الرجوع أو العودة وهم اسم مشتق من الفعل (دون). وهذا الفعل هو في ...
الموضوع :
من هم الدونمة؟.وما علاقة محمد افندي بها..!
ضياء عبد الرضا طاهر : هذا السفير البريطاني هو يمثل ملكة بريطانيا وكان هنا عمله خباز في مطاعم مكدونلز ثم انتقل الى ...
الموضوع :
التخبط الدبلوماسي للسفير البريطاني في العراق..!
زيد مغير : اريد اسمع تصريح من أخو الدواعش ابن عناد هل لديه إمكانية دبلوماسية او مهنية عسكرية لطرد الأتراك ...
الموضوع :
الحشد يشرفك
مصطفى ناطق : بسم الله الرحمن الرحيم يؤسفني ان اقدم شكوى على مرور موقع الكاظمية لما تتماز هذه المديرية بالسمعة ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : لا نستغرب ان يصرح تافه ضد غيارى العراق فقد فعلها التافه صدام ضد أجدادنا وقال إن ثورة ...
الموضوع :
الشمس لا تغطى بغربال يا جمعة !!
زيد مغير : لماذا لا يتم التصويت على خسة ظافر العاني حينما نهق ضد الحشد في اجتماع البرلمانيين العرب . ...
الموضوع :
بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة بعد الغد
فيسبوك