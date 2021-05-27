شهادات صهيونية لافتة في نتائج حرب غزة

متابعة ـ عمار الولائي ||

🔴الجنرال أساف أرغمان، قائد أركان سلاح الجو الصهيوني السابق في مقاله في هارتس: الحرب على غزة لم تنتهي بالتعادل بل بخسارة واضحة لإسرائيل، نحن وظفنا أقصى ما لدينا من قوة عسكرية دون أن نحقق أهداف على الصعيد إستراتيجي[1].

🔴الجنرال يئير غولان، نائب رئيس أركان الجيش الصهيوني السابق: ميزان الإنجازات في الحرب الأخيرة يميل بشكل واضح لصالح حركة حماس[2].

🔴مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي: نظم الحكم التي طبعت مع إسرائيل ونظم أخرى كانت معنية بخروج حركة حماس ضعيفة من الحرب، وحكام هذه الدول أعلنوا دعمهم للفلسطينيين وفي الوقت ذاته تركوا صحفهم وكتابها تهاجم الفلسطينيين[3].

🔴صحيفة "يسرائيل هيوم": الاستخبارات الإسرائيلية تؤكد أن الحرب على غزة دلت على أنه لا بديل عن وساطة مصر، التي تمكنت من استهداف تل أبيب بالكثير من الصواريح في بعض محطات الحرب واقنعت حماس بعدم إطلاق الوصلة الختامية من الصواريخ التي تنهي بها عادة الحروب[4].

🔴الباحث الإسرائيلي أوري غولدبرغ: "كيف بإمكانكم أن تعرفوا أن هذه الحرب كانت مجرد كذبة؟ لو كان هناك انجاز واحد يحسن أمن الإسرائيليين لتسارع الجميع على تحمل المسؤولية عنه، لكن عندما يحاول كل المسؤولين النأي بأنفسهم عن نتائج الحرب، فهذا يدل على أنها لم تحقق أية إنجازات".

🔴يوسي يهشوع، المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت" الصهيونية: أحد أكبر إنجازات حماس أن يضطر جنودنا إلى التوجه إلى قواعدهم باللباس المدني خوفا من أن يعتدي عليها فلسطينيو الداخل

🔴ألوف بن، رئيس تحرير صحيفة "هارتس": الحرب على غزة هي الأفشل في تاريخ إسرائيل ويتوجب وقفها فورا وعلينا إجراء فحص شامل لأداء جيشنا الذي ضبط غير مستعد في حين أن حكومة نتنياهو ظهرت عاجزة ومشتتة

🔴عاموس يادلين، رئيس الاستخبارات الصهيوني السابق: الصواريخ التي تضرب تل أبيب صنعتها حماس ذاتيا في غزة ولم تحصل علها من إيران

🔴جيلي كوهين، المعلقة السياسية في قناة "كان": الجمهور الإسرائيلي يثق بما يصدر عن حماس أكثر مما يصدر عن جيشنا وحكومتنا، فعندما ينتظر الإسرائيليون ما ستقوله حماس بشأن قصف تل أبيب ويراقبون المواعيد التي تحددها بشأن برنامج القصف، فهذا انجاز للحركة يفوق كل انجازات إسرائيل

[1] https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.9838510

[2] https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.9835865

[3] https://www.facebook.com/INSS.Israel/posts/1924080737741810

[4] https://www.israelhayom.co.il/news/world-news/middle-east/article/1281106