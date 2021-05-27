عاجل : وصول “قاسم مصلح” الى منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي
التقارير

شهادات صهيونية لافتة في نتائج حرب غزة


 

متابعة ـ عمار الولائي ||

 

🔴الجنرال أساف أرغمان، قائد أركان سلاح الجو الصهيوني السابق في مقاله في هارتس: الحرب على غزة لم تنتهي بالتعادل بل بخسارة واضحة لإسرائيل، نحن وظفنا أقصى ما لدينا من قوة عسكرية دون أن نحقق أهداف على الصعيد إستراتيجي[1].

🔴الجنرال يئير غولان، نائب رئيس أركان الجيش الصهيوني السابق: ميزان الإنجازات في الحرب الأخيرة يميل بشكل واضح لصالح حركة حماس[2].

🔴مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي: نظم الحكم التي طبعت مع إسرائيل ونظم أخرى كانت معنية بخروج حركة حماس ضعيفة من الحرب، وحكام هذه الدول أعلنوا دعمهم للفلسطينيين وفي الوقت  ذاته تركوا صحفهم وكتابها تهاجم الفلسطينيين[3].

🔴صحيفة "يسرائيل هيوم": الاستخبارات الإسرائيلية تؤكد أن الحرب على غزة دلت على أنه لا بديل عن وساطة مصر، التي تمكنت من استهداف تل أبيب بالكثير من الصواريح في بعض محطات الحرب واقنعت حماس بعدم إطلاق الوصلة الختامية من الصواريخ التي تنهي بها عادة الحروب[4].

🔴الباحث الإسرائيلي أوري غولدبرغ: "كيف بإمكانكم أن تعرفوا أن هذه الحرب كانت مجرد كذبة؟ لو كان هناك انجاز واحد يحسن أمن الإسرائيليين لتسارع الجميع على تحمل المسؤولية عنه، لكن عندما يحاول كل المسؤولين النأي بأنفسهم عن نتائج الحرب، فهذا يدل على أنها لم تحقق أية إنجازات".

🔴يوسي يهشوع، المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت" الصهيونية: أحد أكبر إنجازات حماس أن يضطر جنودنا إلى التوجه إلى قواعدهم باللباس المدني خوفا من أن يعتدي عليها فلسطينيو الداخل

🔴ألوف بن، رئيس تحرير صحيفة "هارتس": الحرب على غزة هي الأفشل في تاريخ إسرائيل ويتوجب وقفها فورا وعلينا إجراء فحص شامل لأداء جيشنا الذي ضبط غير مستعد في حين أن حكومة نتنياهو  ظهرت عاجزة ومشتتة

🔴عاموس يادلين، رئيس الاستخبارات الصهيوني السابق: الصواريخ التي تضرب تل أبيب صنعتها حماس ذاتيا في غزة ولم تحصل علها من إيران

🔴جيلي كوهين، المعلقة السياسية في قناة "كان": الجمهور الإسرائيلي يثق بما يصدر عن حماس أكثر مما يصدر عن جيشنا وحكومتنا، فعندما ينتظر الإسرائيليون ما ستقوله حماس بشأن قصف تل أبيب ويراقبون المواعيد التي تحددها بشأن برنامج القصف، فهذا انجاز للحركة يفوق كل انجازات إسرائيل

[1] https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.9838510

[2] https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.9835865

[3] https://www.facebook.com/INSS.Israel/posts/1924080737741810

[4] https://www.israelhayom.co.il/news/world-news/middle-east/article/1281106

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شهادات صهيونية لافتة في نتائج حرب غزة
الإمارات اليد الفعلية والخلية السرطانية لليهود والنصاري في الأمة الإسلامية
(فيس بوك) يتعرض لضربة قوية من نشطاء يدعمون فلسطين
بعد الأسود والأبيض.. "الفطر الأصفر" يثير الرعب في الهند
تعرف على الفطر الأسود الذي يصيب مرضى كورونا
قراءة في معركة (سيف القدس)
موازين القِوَىَ تتَبَدَّل في الشرق الأوسَط وقِوَىَ المقاومَة بديل عن الأنظمة العميلة
بعد انتصار غزّة: تمّوضع جديد لايران
نواب: قيادات الارهاب في مخيم الهول تحت الرعاية الاميركية
مالذي حصل في الأردن قبل وقف إطلاق النار في حرب غزة؟!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
ماجد نعمة : هناك عدة امور تتعلق بالمشاكل والتي تعيق عوائل الشهداء السكن والتعينات هذا يحتاج قرار قوى وشجاع من ...
الموضوع :
الحشد الشعبي: نسعى لنقل عوائل شهداء الحشد من الطبقة الفقيرة الى المتوسطة
زيد مغير : ليت ان يكون هناك قرار بطرد كل تيار او قائمة او حزب من البرلمان اذا ثبت تورط ...
الموضوع :
نص المادة المتعلقة برفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب
Mazin Tuma : د.اللامي خالف توجيهات الصحة العامة في كل انحاء العالم برفض الكمامة والتشجيع على عدم اخذ اللقاح...وهذه لوحدها ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..الدكتور حامد اللامي..لماذا ؟!
حيدر : السلام عليكم هذا الكلام بعيد عن الواقع وعن كل الحقائق والهدف منه تحويل بوصلة النصر من المقاومه ...
الموضوع :
مالذي حصل في الأردن قبل وقف إطلاق النار في حرب غزة؟!
رسول حسن..... كوفه : ان صحت هذه الاخبار واثبتت بادله قاطعه فان عشائر الاردن تستحق الاجلال والاكبار.. ولكن يخالجني سؤال اين ...
الموضوع :
مالذي حصل في الأردن قبل وقف إطلاق النار في حرب غزة؟!
رسول حسن..... كوفه : كفيت ووفيت وجزاك الله خيرا وعندي اقتراح اذا سمح لي السيد الكاتب ارجو تشكيل ندوات نقاشيه مع ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
رسول حسن..... : والنعم منك سيدنه ابن الحسين ...
الموضوع :
لرفضه الدخول الى رام الله عبر بوابات "الاحتلال".. الاعرجي يعود لبغداد
رسول حسن..... كوفه : ارجو نشر هكذا صور وغيرها مثل تقبيل حكام الخليج يد شاه ايران المقبور في قنولتنا الفضائيه وتكرارها ...
الموضوع :
بالصورة .... ال سعود المجرمين هدموا قبور ال البيت عليهم السلام تحت زعم حرمة زيارة القبور بينما يزورون قبر احد رؤساء امريكا
رسول حسن..... كوفه : لاعذب الله امي انها شربت من خير ثدي حباه الله بالمنن وارضعتني بايمان على ثقة حب الوصي ...
الموضوع :
نعمة عشق العترة ..!
رسول حسن..... كوفه : رحم الله السيد محمد باقر الصدر حين قال لزيد حيدر على مااظن اذا اردتم ان تعرفوا ماذا ...
الموضوع :
رجل الهزار الشيعي وطالبان ..!
فيسبوك