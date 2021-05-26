الإمارات اليد الفعلية والخلية السرطانية لليهود والنصاري في الأمة الإسلامية

✍🏻رجاء اليمني ||

تزايدت في السنوات الأخيرة وتيرة بناء وإقامة قواعد عسكرية غربية في عدد من الدول العربية والإسلامية بمنطقة الشرق الأوسط. وتقيم الولايات المتحدة الأميركية لوحدها قواعد عسكرية في عدد من الدول العربية يتمركز فيها أكثر من خمسين ألف جندي.

وكذلك تفعل بريطانيا وفرنسا، اللتان تمتلكان قواعد في دول خليجية، بينما تتخذ روسيا من سوريا مركزا لقواعدها العسكرية. وهذه أهم القواعد العسكرية الغربية في المنطقة

تمتلك دول غربية عديدة قواعد عسكرية في منطقة الخليج، حيث تمتلك الولايات المتحدة العدد الأكبر من القواعد العسكرية، في حين تضم الكويت أكبر عدد من الجنود الأميركيين في الخليج.

وتستضيف قطر أكبر قاعدة عسكرية أميركية خارج الولايات المتحدة، وهي قاعدة العديد، في وقت يتمركز فيه الأسطول الخامس الأميركي في البحرين. كما تضم قطر القاعدة التركية الوحيدة في الخليج.

ووفق معطيات نشرتها مجلة نيوزويك الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، فإن عدد الجنود الأميركيين والمدنيين العاملين لصالح وزارة الدفاع الأميركية في الكويت يبلغ 16 ألفا و592، وفي الإمارات 4240 فردا، والبحرين 9335، والسعودية 850، وسلطنة عُمان 32، في حين أعلنت قطر أنها تستضيف أكثر من 10 آلاف جندي أميركي.

وجاء تأسيس هذه القواعد وانتشار تلك القوات بموجب اتفاقيات دفاعية.

ومنذ حرب الخليج الثانية عام 1990، زاد الوجود العسكري الأميركي في الخليج، وأصبح أكثر عددا وأوسع انتشارا بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 بالولايات المتحدة، ثم الحرب على العراق عام 2003.

واستخدمت واشنطن تلك القواعد في عملياتها العسكرية آنذاك، ثم في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية منذ العام 2014.

وفيما يلي عرض لأبرز القواعد العسكرية الأجنبية في الخليج:

الإمارات

يوجد بها أكبر عدد من القواعد لدول مختلفة، حيث تضم قواعد لثلاث دول، هي الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا.

– قاعدة الظفرة

مركز الوجود الرئيسي للقوات الأميركية في الإمارات، ويمتلك الجيش الأميركي قوات أيضا في ميناء "جبل علي"، الذي تستخدمه قوات مشاة البحرية الأميركية (مارينز). وتوجد فيها قاعدة جوية ومستودعات متعددة لأغراض الدعم اللوجيستي.

– القاعدة الفرنسية

معسكر السلام هو أول قاعدة عسكرية فرنسية بحرية دائمة في الخليج، وتم تدشينها في ميناء زايد بأبو ظبي عام 2009.

وينتشر بها نحو 700 عسكري فرنسي في الإمارات، موزعين بين معسكر السلام والقاعدة الجوية بالظفرة (32 كلم جنوب غرب أبو ظبي). وتستضيف أبو ظبي الوجود العسكري الفرنسي الوحيد خارج فرنسا باستثناء أفريقيا.

– القاعدة الأسترالية

تقع قاعدة المنهاد الجوية على بعد 24 كلم جنوب دبي، وتضم قاعدة أسترالية تعرف باسم "معسكر بايرد"، وتمركزت فيه القوات الأسترالية بعد انسحابها من العراق عام 2008 بقوات دائمة بلغت 500 جندي.

وأعلنت أستراليا عام 2014 عن نشرها وحدة من 600 عسكري كجزء من التحالف الدولي للحرب على تنظيم الدولة.

ونحن من ذلك نلاحظ أن الإمارات ماهي الا اليد الفعلية لكل دول الاستكبار والطفاة تريد السيطرة علي الملاحة في البحر الاحم

وهذا بعض ماجاء في مساهمة تقرير احمد الحاج والذي أورد فيه مايلي:_

فالإمارات العربية المتحده تجري بناء قاعدة جوية غامضة على جزيرة بركانية قبالة اليمن تقع في واحدة من نقاط الاختناق البحرية المهمة في العالم لكل من شحنات الطاقة والشحن التجاري.

في حين لم تدعي أي دولة وجود قاعدة جوية لجزيرة مايون في مضيق باب المندب ، فإن حركة الملاحة المرتبطة بمحاولة سابقة لبناء مدرج ضخم عبر الجزيرة التي يبلغ طولها 5.6 ​​كيلومتر (3.5 ميل) منذ سنوات طويلة تعود إلى الإمارات العربية المتحدة.

يقول المسؤولون في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا الآن من حكومة المرتزقة الخونة إن الإماراتيين يقفون وراء هذا الجهد الأخير أيضًا ، على الرغم من أن الإمارات أعلنت في عام 2019 أنها تسحب قواتها من حملة عسكرية بقيادة السعودية تقاتل المتمردين الحوثيين في اليمن.

قال جيريمي بيني ، محرر الشرق الأوسط في شركة استخبارات مفتوحة المصدر جينيس ، الذي تابع أعمال البناء في مايون لسنوات: "يبدو أن هذا هدف استراتيجي طويل المدى لتأسيس وجود دائم نسبيًا". الأمر "ربما لا يتعلق فقط بحرب اليمن وعليك أن ترى وضع الشحن على أنه أمر أساسي إلى حد ما هناك."

ولم يرد مسؤولون إماراتيون في أبوظبي وسفارة الإمارات في واشنطن على طلبات للتعليق.لان التعليق ليس من مصلحتهم فسوف يكشف السبب الرئيسى للعدوان على اليمن وانهم الاذراع لليهود والنصاري

يسمح المدرج في الجزيرة لمن يسيطر عليه بإبراز قوته في المضيق وشن غارات جوية بسهولة على البر الرئيسي لليمن الذي هزته حرب دموية استمرت سنوات. كما أنها توفر قاعدة لأي عمليات في البحر الأحمر وخليج عدن وشرق إفريقيا القريب.

أظهرت صور الأقمار الصناعية من شركة بلانيت لابز التي حصلت عليها وكالة أسوشيتيد برس شاحنات تفريغ وممهدات بناء مدرج بطول 1.85 كيلومتر (6070 قدمًا) على الجزيرة في 11 أبريل. وبحلول 18 مايو ، بدا هذا العمل مكتملًا ، حيث تم تشييد ثلاثة حظائر على مدرج. جنوب المدرج مباشرة.

يمكن أن يستوعب مدرج بهذا الطول طائرات الهجوم والمراقبة والنقل. بدأت الجهود السابقة في نهاية عام 2016 ثم تم التخلي عنها لاحقًا ، حيث حاول العمال بناء مدرج أكبر يزيد طوله عن 3 كيلومترات (9800 قدم) ، مما يسمح بأثقل القاذفات.

يقول المسؤولون العسكريون في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ، والتي يدعمها التحالف الذي تقوده السعودية منذ عام 2015 ، إن الإمارات تبني المدرج. قال المسؤولون ، الذين تحدثوا إلى وكالة أسوشييتد برس شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم لم يكن لديهم تصريح بإطلاع الصحفيين ، إن السفن الإماراتية نقلت أسلحة ومعدات عسكرية وقوات إلى جزيرة مايون في الأسابيع الأخيرة.

وقال المسؤولون العسكريون إن التوتر الأخير بين الإمارات والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي جاء في جزء منه من مطالبة إماراتية لحكومته بتوقيع اتفاقية إيجار لمدة 20 عامًا لميون. ولم يعترف المسؤولون الإماراتيون بأي خلاف.

جاء مشروع البناء الأولي الفاشل بعد أن استعادت القوات الإماراتية والقوات المتحالفة الجزيرة من مقاتلي الحوثيين المدعومين من إيران في عام 2015. وبحلول أواخر عام 2016 ، أظهرت صور الأقمار الصناعية أن أعمال البناء جارية هناك.

ساعدت القاطرات المرتبطة بشركة Echo Cargo & Shipping LLC ومقرها دبي ومراكب الإنزال والناقلات من شركة Bin Nawi Marine Services LLC ومقرها أبوظبي في جلب المعدات إلى الجزيرة في تلك المحاولة الأولى ، وفقًا لإشارات التتبع التي سجلتها شركة البيانات Refinitiv. تظهر صور الأقمار الصناعية في ذلك الوقت أنهم أفرغوا المعدات والمركبات في ميناء مؤقت على شاطئ البحر.

وامتنعت شركة Echo Cargo & Shipping عن التعليق ، بينما لم ترد شركة Bin Nawi Marine Services على طلب للتعليق. تُظهر بيانات الشحن الأخيرة عدم وجود أي سفن مسجلة حول Mayun ، مما يشير إلى أن كل من قدم وسيلة النقل البحري لآخر إنشاءات قام بإيقاف تشغيل أجهزة تتبع نظام التعرف التلقائي على قواربهم لتجنب التعرف عليهم.

توقف البناء في البداية في عام 2017 ، على الأرجح عندما أدرك المهندسون أنهم لا يستطيعون الحفر في جزء من الميزات الصخرية للجزيرة البركانية لدمج موقع المدرج القديم للجزيرة. أُعيد تشغيل المبنى بشكل جدي على المدرج الجديد في 22 فبراير تقريبًا ، تظهر صور الأقمار الصناعية ، بعد عدة أسابيع من إعلان الرئيس جو بايدن أنه سينهي دعم الولايات المتحدة للهجوم الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين.

ويأتي القرار الواضح للإماراتيين باستئناف بناء القاعدة الجوية بعد أن فككت الإمارات أجزاء من قاعدة عسكرية كانت تديرها في دولة إريتريا الواقعة في شرق إفريقيا كنقطة انطلاق لحملتها في اليمن.

قالت إليونورا أرديماغني ، المحللة في المعهد الإيطالي للدراسات ، إنه في حين أن القرن الإفريقي "أصبح مكانًا خطيرًا" للإماراتيين بسبب المنافسين ومخاطر الحرب المحلية ، فإن مايون بها عدد قليل من السكان وتوفر موقعًا قيمًا لمراقبة البحر الأحمر. الدراسات السياسية الدولية. وشهدت المنطقة ارتفاعًا في الهجمات والحوادث.

وقال أرديماغني: "لقد تحول الإماراتيون من سياسة خارجية لاستعراض القوة إلى سياسة خارجية لحماية القوة". فهو يزيد من "قدرتهم على مراقبة ما يحدث ومنع التهديدات المحتملة من قبل جهات فاعلة غير حكومية قريبة من إيران".

وقيل إن قوة القدس الاستكشافية التابعة للحرس الثوري الإيراني شبه العسكري نفذت عملية مماثلة على سفينة شحن كانت متمركزة منذ فترة طويلة بالقرب من اليمن قبل أن يتم استهدافها على ما يبدو من قبل هجوم إسرائيلي.

تقع جزيرة مايون ، المعروفة أيضًا باسم جزيرة بريم ، على بعد حوالي 3.5 كيلومتر (2 ميل) من الحافة الجنوبية الغربية لليمن. اعترفت القوى العالمية بالموقع الاستراتيجي للجزيرة منذ مئات السنين ، خاصة مع افتتاح قناة السويس التي تربط البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر.

احتفظ البريطانيون بالجزيرة حتى مغادرتهم اليمن في عام 1967. وقام الاتحاد السوفيتي المتحالف مع حكومة جنوب اليمن الماركسية بتحديث منشآت مايون البحرية ولكنه استخدمها "بشكل غير منتظم" ، وفقًا لتحليل أجرته وكالة المخابرات المركزية عام 1981. من المحتمل أن يكون ذلك بسبب الحاجة إلى جلب المياه والإمدادات إلى الجزيرة. وقال بيني محلل جينيس إن ذلك سيؤثر على القاعدة الجوية الجديدة كما أن مايون ليس بها ميناء حديث.

ومع ذلك ، قد لا تزال القاعدة تثير اهتمام القوات الأمريكية. عملت القوات الأمريكية من قاعدة العند الجوية اليمنية وشنت حملة من ضربات الطائرات بدون طيار استهدفت القاعدة في شبه الجزيرة العربية إلى أن أجبرهم تقدم الحوثيين على الانسحاب في عام 2015. اعترفت وزارة الدفاع في وقت لاحق بأن القوات الأمريكية على الأرض تدعم السعودية بقيادة التحالف حول المكلا في عام 2016. كما استهدفت غارات للقوات الخاصة وطائرات بدون طيار البلاد.

ولم ترد القيادة المركزية للجيش الأمريكي على طلب للتعليق. وامتنعت وكالة المخابرات المركزية عن التعليق.