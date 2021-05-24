التقارير

تعرف على الفطر الأسود الذي يصيب مرضى كورونا


أضافت الزيادة السريعة في حالات الإصابة بمرض ميوكورمايكوسيس، المعروف أيضا باسم الفطر الأسود، تحديات جديدة لمنظومة الرعاية الصحية في الهند في وقت تواجه فيه موجة ثانية هائلة من الإصابات بمرض كوفيد-19.

وفيما يلي معلومات عن هذا المرض وآراء خبراء الصحة والأدلة العلمية وراء الزيادة الأخيرة في الحالات.

* ما هو مرض الفطر الأسود؟

هو عدوى فطرية تتسبب في اسوداد البشرة حول الأنف أو تحول لونها وتُصيب المريض بضعف الرؤية أو ازدواجها وآلام في الصدر وصعوبات في التنفس وسعال مصحوب بالدم.

ويرتبط هذا المرض ارتباطا وثيقا بمرض السكري وبحالات ضعف جهاز المناعة. وقال خبراء إن زيادة استخدام أدوية بعينها في جائحة كوفيد-19 لكبح الجهاز المناعي ربما يكون السبب في زيادة الحالات.

وتوضح بيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن معدل الوفاة بمرض الفطر الأسود يبلغ 54 في المئة وربما تتباين هذه النسبة بناء على حال المرضى والعضو الجسدي المصاب.

وأبلغت ولايات في مختلف أنحاء الهند عن أكثر من 5000 إصابة بالمرض النادر في الأسابيع الأخيرة أغلبها لأفراد مصابين بكوفيد-19 أو يتعافون منه.

* هل هو مرض معد؟

هذا المرض ليس معديا وهو ما يعني أنه لا يمكن أن ينتشر من خلال اتصال البشر ببعضهم بعضا أو بالحيوانات. لكنه ينتشر من خلال أبواغ فطرية منتشرة في الهواء أو في البيئة ومن المستحيل تقريبا تفاديها.

قال ك. بوجانج شيتي رئيس مستشفى نارايانا نيترالايا التخصصي للعيون "البكتريا والفطريات موجودة في أجسامنا بالفعل لكن الجهاز المناعي بالجسم يكبلها".

وأضاف "عندما ينهار الجهاز المناعي بسبب علاجات السرطان ومرض السكري أو استخدام المنشطات فإن هذه الأحياء الدقيقة تصبح لها اليد العليا وتتكاثر".

* هل يتسبب استخدام اسطوانات أكسجين أو أجهزة تنفس غير معقمة في انتشار المرض؟

من الصعب القول بذلك.

يقول الخبراء إن الأوضاع غير الصحية يمكن أن تزيد خطر انتشار العدوى.

ويؤكد نيشانت كومار طبيب العيون ب‍مستشفى هندوجا في مومباي "يوجد قدر كبير من التلوث في الأنابيب المستخدمة للأكسجين والاسطوانات التي يجري استخدامها وأجهزة الترطيب المستخدمة". غير أن الآراء منقسمة في هذه المسألة.

إذ يقول س.ب. كالانتري الطبيب الباحث في معهد المهاتما غاندي للعلوم الطبية في ولاية ماهاراشترا "المستشفيات كانت قذرة حتى قبل أبريل ونحن نحتاج دراسات وبائية لتقييم أسباب زيادة هذه الحالات الآن".

* لماذا الفطر الأسود وليس أي عدوى فطرية أخرى؟

ارتبط مرض كوفيد-19 بالإصابة بعدد كبير من أنواع البكتريا والفطر لكن الخبراء يقولون إن موجة كوفيد-19 الثانية في الهند أوجدت بيئة مثالية للفطر الأسود.

فقد كتب باحثون في نشرة (ديابيتيس آند ميتابوليك سيندروم: كلينيكال ريسيرش آند ريفيو) أن انخفاض الأكسجين والإصابة بمرض السكري وارتفاع مستويات الحديد ونقص المناعة واقتران ذلك بعدة عوامل أخرى منها طول فترة البقاء في المستشفى على أجهزة التنفس الآلي يخلق بيئة مثالية للفطر الأسود.

 

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تعرف على الفطر الأسود الذي يصيب مرضى كورونا
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