نواب: قيادات الارهاب في مخيم الهول تحت الرعاية الاميركية

حذر نواب من مختلف الكتل السياسية، الاثنين، من خطورة مخيم الهول في الاراضي السورية على الامن العراقي، مؤكدين ان المخيم تحت الرعاية الاميركية ويحتوي على اخطر الارهابيين ضمن تنظيم داعش.

وقال النائب عن كتلة صادقون النيابية، محمد كريم في تصريح لـ /المعلومة/، ان “مخيم الهول يحتوي على قادة يعدون من اخطر الارهابيين في داعش، ويمثل قنبلة موقوته تحيط خطرا بالعراق والمنطقة”.

من جهة اخرى، اكد عضو لجنة الامن النيابية مهدي تقي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “مخيم الهول تحت الرعاية الاميركية، خصوصا ان هناك مخطط لتحويل هذا المخيم الى اطراف الموصل وينبغي الحذر من هذا الامر الذي قد يعود بالعراق الى عام 2014″.

الى ذلك حذر النائب عن محافظة نينوى محمد ابراهيم خلال حديثه لـ /المعلومة/، من اتخاذ المثلث العراقي السوري التركي منطقة لايواء الارهابيين، ونقل قادتهم من مخيم الهول الى الداخل العراقي عبر المنطقة المذكورة”.