التقارير

الصراع الاسرائيلي الفلسطيني : تحول "مزلزل " في سياسات الحزب الديمقراطي الامريكي


 

متابعة ـ ياسر الربيعي ||

 

كتب انتوني زورتشر

كشفت الاشتباكات الأخيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين مدى تحول الثقل السياسي في الحزب الديمقراطي بشأن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي في السنوات الأخيرة.

ويقول خبير استطلاعات الرأي جون زغبي، الذي طالما عارض المواقف الأمريكية بشأن الشرق الأوسط، إن هذا التحول "جذري ومزلزل". ويزيد تعاطف الأجيال الأصغر مع الفلسطينيين، وهذه الهوة العمرية أصبحت واضحة تماما داخل الحزب الديمقراطي.

وكان لزيادة التنوع في الكونغرس الأمريكي نتائج خطيرة على الموقف الأمريكي تجاه إسرائيل. وفي عام 2021، بلغت نسبة السود واللاتينيين والآسيويين والأمريكيين الأصليين في غرفتي الكونغرس 23 في المئة، وذلك وفقا لدراسة أجرتها مؤسسة بيو.

وقبل عقدين فقط، كانت هذه النسبة 11 في المئة، في حين لم تتعد واحد في المئة عام 1945.

وقال زغبي لـ بي بي سي إن "هناك قاعدة سكانية غير بيضاء، خاصة بين الديمقراطيين، وهم يشعرون بحساسية شديدة تجاه ما تلقاه المجتمعات غير البيضاء الأخرى. هم يرون إسرائيل كمعتدٍ".

وإذا كان للحركة التقدمية اليسارية دور في زيادة التنوع في الكونغرس وانتخاب أشخاص مثل أوكاسيو-كورتيز، فالفضل في ذلك يعود إلى رجل واحد، هو الديمقراطي الاشتراكي بيرني ساندرز.

نشأ بيرني كيهودي في المراحل الأولى من مسيرته السياسية في إسرائيل  وعاش لبعض الوقت في ستينيات القرن الماضي هناك، وكان متعاطفاً مع السياسات الإسرائيلية بشكل عام. ومع خوضه معركة انتخابات الرئاسة لأول مرة عام 2016، عبر عن دعم أكبر للمخاوف الفلسطينية، وهو ما أحدث شرخاً بينه وبين المزاج العام في الحزب الديمقراطي.

وفي المناظرة الأولية مع هيلاري كلينتون في مارس/آذار 2016، التي تزامنت مع هجمات صواريخ حماس تجاه إسرائيل، تحدث ساندرز بصراحة عن معاناة الفلسطينيين، وارتفاع معدلات البطالة "وظروف السكن المزرية والقطاع الصحي المتردي والتعليم المتردي".

وبالطبع خسر ساندرز السباق الانتخابي، لكن شعبية الأفكار التي طرحها فتحت الباب أمام الديمقراطيين المغمورين للدفع بها ومناقشتها، تماما كما فعلوا في غيرها من القضايا التقدمية، مثل التأمين الصحي والتعليم الجامعي المجاني ورفع الحد الأدنى للأجور والإصلاح البيئي.

واشتدت إدانة ساندرز لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ ذلك الحين، وقال عنه إنه "مستبد يائس وعنصري". وكتب ساندرز مقال رأي في صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي، لم يتوان فيه عن الهجوم على نتنياهو، وهو أمر لم يعد مجرد رأي هامشي داخل الحزب الديمقراطي.

وكان السطر الأخير في مقاله اقتباسا واضحا من حركة حياة السود مهمة، فقال "حياة الفلسطينيين مهمة".

وباتت لحملة "اقطعوا الدعم عن الشرطة" في الولايات المتحدة حملة موازية على صعيد السياسة الخارجية عنوانها: "اقطعوا الدعم عن الجيش الإسرائيلي".

وساعد على ذلك إلى حد كبير النهج الذي اتبعه نتنياهو، عبر توطيد علاقاته باليمين الأمريكي خلال السنوات الأخيرة. ولا ينسى الديمقراطيون في عهد أوباما خطاب نتنياهو أمام جلسة مشتركة للكونغرس عام 2015 بدعوة من الجمهوريين وألقى خطاباً عاصفاً أمامه في محاولة يائسة لحث الكونغرس على عدم المصادقة على الاتفاق النووي الإيراني.

جهود ترامب لتعزيز المصالح الإسرائيلية لم تترجم إلى زيادة دعم الأصوات اليهودية للجمهوريين.

"هذا مجرد حلم  يراود الجمهوريين. الحقيقة هي أن اليهود الأمريكيين ليبراليين تقدميين بالأساس".

 منعت إدارة بايدن مراراً مجلس الأمن من إصدار بيان يدعو لوقف إطلاق النار. كما أن مكالمات بايدن ونتنياهو أشارت بشكل متكرر إلى تأكيد الرئيس الأمريكي على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مع بعض الانتقادات المحدودة لها.

لكن المخاطرة التي يواجهها بايدن في هذا الأمر جلية. فالرئيس يحتاج إلى دعم التيار اليساري التقدمي إذا أراد تمرير أجندته التشريعية، مثل الخطة الطموحة لتأسيس شبكة حماية اجتماعية وخطة تحديث البنية التحتية.

وحتى الآن، يحصل بايدن على هذا الدعم. لكن إذا وجد اليسار الديمقراطي أن بايدن يدير ظهره للإنتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، فيمكن أن يقرر التخلي عن دعم بايدن.

ويقول زغبي: "رأينا زيادة مستمرة في دعم الفلسطينيين، لكنه لم يكن أبداً أمراً بالغ الأهمية. والآن أصبح كذلك. أصبح أمراً محورياً، خاصة بين الديمقراطيين، وبدعم من الناخبين غير البيض والشباب، والتقدميين بشكل عام".

 

البي بي سي ( بتصرف )

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