عندما تكشف الحقائق يكتب النصر..

✍🏻 رجاء اليمني ||

سنن الله في الكون مؤكدة وخير مثالا وبرهان ما ورد في كتاب الله فمثلا لما يحصل الآن من الهزيمة المدويه فذلك يؤكد بأن اليهود اتصفوا

بالجبن الشَّديد من مقاتلة المسْلمين في ساحات المعارك؛ قال الله تعالى: {لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ} [الحشر:14]، وقال الله تعالى: {لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذىً وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ} [آل عمران:111]، "وهكذا وقع؛ فإنَّهم يوم خيبر أذلَّهم الله تعالى وأرْغَمَ آنافهم، وكذلك مَن قبلهم من يهود المدينة: بني قينقاع، وبني النَّضير، وبني قُرَيظة، كلّهم أذلَّهم الله"

وأكبر شاهدٍ على ذلك من الواقِع أنَّك تُشاهد الطِّفل الفِلَسطيني ومعه الحجَر، يُقابِل الجنديَّ اليهوديَّ المدجَّج بالسِّلاح، وهو يفرُّ هاربًا منه خوفًا على حياتِه.

وكذلك حين تقدموا على العدوان واغتصاب المسجد الأقصى فقد نالوا مايستحقوا من الهوان والضعف وتلقوا هزيمة معنوية ونفسية ومادية وارتباط سياسي وعسكري وفقدان توازن اسقط العدو في مأزق عميق

وهذا الفشل العسكري في كسر صمود شعب محاصر كشعب غزة

فقد لعبت صواريخ المجاهدين التي كانت تضئ. سماء غزة في ذل وخوف اليهود كيف لا وقد غلب الطبع علي التطبع بالذل والهوان قال الله تعالى: {ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ} [آل عمران:112]، "ألْزم اليهودُ المكذِّبون لمُحمَّد صلَّى الله عليْه وسلَّم الذلة أيْنما كانوا من الأرْض، وبأيّ مكانٍ كانوا من بِقاعِها من بلاد المسلمين والمشركين، {إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ}؛ أي: بعهْد من الله وعهْد من النَّاس لهم، والمراد بالحَبْل السَّبب الَّذي يأْمنون به على أنفُسِهم من المؤْمنين، وعلى أموالهم وذراريهم؛ من عهْدٍ وأمان تقدّم لهم عقده قبل أن يثقفوا في بلاد الإسلام"

وهم الآن تحت حماية النَّصارى الأمريكان، وهُم في ذلَّة، وإن ملكوا الأسلحة النَّوويَّة، والطَّائِرات، والدَّبَّابات المتطوِّرة، وتفوَّقوا على المسلمين في القوَّة العسكريَّة، ولكن يكفينا قول الله تعالى: {وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} [يوقف:21].

هذا الذل والخسارة المادية والنفسية جعلت المصلين يدخلون المسجد الأقصى مهللين ومكبرين وأن أي وقف لاطلاق النار لا يأتي على تحديد نقاط تحرير الأقصى من المستوطنين ، واقتحاماتهم لباحاته

أو اغلاق بواباته ، أو الوقوف على بواباته ومخارجه من قبل الجنود الاسرائيليين

والغاء كل الاجراءات بحق الشيخ ن ، والعيسية وجبل المكبر ، وغيرها من الأحياء .

أي وقف لاطلاق النار لايأتي على ذكر هذا يكون في خدمة اسرائيل والايحاء من خلاله بأن اسرائيل حققت انتصارا على قوى المقاومة .

اننا ندعو الاخوة المناضلين في قيادات المنظمات الفلسطينية ، التي تحملت المسؤولية البطولية بالتصدي للعدوان الهمجي الوحشي العنصري الدموي ، الذي تعرض له أهلنا في القدس ، في المسجد الأقصى في رمضان الكريم ، وفي ليلة القدر، والعيد في الشيخ جراح ، والعيسوية وجبل المكبر ، ومخيم شعفاط ، وبيت حنينا ، هذه الممارسات الجنونية العنصرية الهمجية التي فجرت هبة القدس ردا على العدوان الذي تعرض له شعبنا كانت هي السبب بتفجير الهبة الشعبية التي انتصر لها شعبنا في كامل فلسطين ، وغزة نصرة للقدس والأقصى ، وتمكن من خلال الصمود والبطولة أن يجعل فلسطين على رأس أولويات أزمات العالم ، والتي أجبرت كل الدول على وضعها على طاولة البحث من أجل ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ، ان قبول وقف اطلاق نار مؤقت خاص بغزة بين اسرائيل وغزة ، هو طلب اميركي لانقاذ نتنياهو والحكومة العنصرية في اسرائيل ، فهي تعلم أن استمرار هذا الاشتباك القوي ودفاع شعبنا عن حقوقه ونفسه في وجه الغزاة سوف يؤدي الى انهيارمتدرج في المجتمع الاسرائيلي الغازي والذي يعيش على دم أطفال فلسطين ، وقتل الأبرياء المدنيين ، وتهجير أهالي فلسطين والاستيلاء على الضفة الغربية والقدس .

اننا نحذر من الوقوع في فخ محاولات بعض الأنظمة العربية التي غيبت شعوبها عن المشاركة في تأييد الشعب الفلسطيني ودعمه ، وهذه الجماهير تريد أن تستمر الثورة حتى تحرير فلسطين ، وليس الخضوع لاسرائيل ، اننا نحذر من أي محاولات لفصل نضال الشعب العربي والفلسطيني بين غزة والضفة والقدس ، وهو النضال المشروع في غزة وكل فلسطين ضد الكيان الصهيوني ، انه نضال واحد ممتد في كل أنحاء فلسطين ، وخاصة أن الضفة الغربية اتي سادها صمت طويل تحركت ، واستشهد فيها من الشباب نفس ما استشهد في غزة خلال اليومين الأولين من العدوان على غزة ، واننا نعيد ونكرر ان الادارة الاميركية بضغطها على اسرائيل انما تحمي الحكومة العنصرية من الانهيار لأن خبراءها يعلمون بتناقضات المجتمع الاسرائيلي وخاصة المؤسسة العسكرية ، ومعرفة الادارة الاميركية بتناقضات المعسكر الاسرائيلي سياسيا وعسكريا يجعلها في موقع الدفاع عنها ، ويدفعها صوب حماية اسرائيل وظلم الشعب الفلسطيني ، لم نر الادارة الاميركية تتحدث عن قرار 242 ، ولم نر الادارة الاميركية تتحدث عن أن القدس الشرقية محتلة ، وأن قتل الأطفال بالطائرات والقذائف والصواريخ في منازلهم ، وفي فراشهم جريمة حرب لا تغتفر، لم نر كل هذا .

اننا شعب مقاوم يطالب بجقه في الحرية والاستقلال وانهاء الاحتلال الظالم الغاشم ، اننا نرجو من كل قادة المقاومة خاصة قيادة حماس ألا تخدع من قبل بعض الدول العربية بمحاولتها اقناعهم بأن وقف اطلاق النار ، هو حماية وانقاذ للمدنيين ان حق الدفاع عن النفس حق مشروع ، ولكن ليس للقوى التي تحتل دولا اخرى ، وتحكم وتتحكم بشعوب اخرى ، ولا القوى التي تهجرشعوبا من أرضها وأملاكها ، وتقتل المدنيين بالطائرات والقذائف المحرمة والرصاص الحي ، وان اسرائيل لايحق لها القول بأنها تدافع عن نفسها ، فهي تقتل الفلسطينيين فوق أرضهم التي احتلتها ، انها فرصتنا التاريخية كي نقول انه لا سلام ولا استقرار طالما أن الاحتلال باق انها تضغط لانقاذ اسرائيل ، وليس لحماية أطفال فلسطين واسرائيل بلغت حد الهاوية ، وعلينا ألانتوقف حتى تنزلق اسرائيل الى الهاوية ، وعلى الولايات المتحدة أن تقلع شوكها بيديها لأنها هي التي تزود الاحتلال بالأسلحة والتقنيات العسكرية ، وتدعي أنها تضغط على اسرائيل لوقف النار لوقف سفك دماء الأطفال ، وهي في الحقيقة تعمل ذلك من أجل حمية اسرائيل.

فعلى قادة المقاومة ان يفرضوا شروطهم ويضعوا نصب أعينهم في أية جولة مفاوضات متوقعة الأمور التالية :-

1- إلغاء قرار "قومية الدولة".

2- منع أي صهيوني من الدخول إلى باحات المسجد الاقصى ورفع كافة الحواجز حوله.

3- إطلاق سراح كافة الفلسطينبين المعتقلين داخل المدن الفلسطينية المحتلة مع التعهد بعدم ملاحقتهم قانونياً.

4_عدم الرضوخ والقبول بالوعود والعقود الكاذبة لان اليهود عرف عنهم اخلاف العهود والعقود ولابد التفاوض من موقع قوة وتقدير للدماء الطاهرة التى سفكت

5_الضرب بعرض الحائط كل الحلول المؤقتة فقد بدء ظهور عهد الإنتصار وسقوط عصر الانحطاط والانخراط. مع شبكات العنكبوت من الصهاينة والامريكان والله غالب أمره ولابد من ظهور عهد الحق وانتصار للحق وكشف المستور

وإن غداً لناظره قريب