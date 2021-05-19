مواقف مختلفة من جرائم الكيان الصهيوني

عادل الجبوري ||

*المتحدث باسم الحكومة الإيرانية #علي_ربيعي: الكيان الصهيوني يمارس جرائمه ضد الشعب الفلسطيني المظلوم بوقاحة وانتهك أبسط القوانين والمعاهدات الدولية ويتعامل بكل ظلم وغطرسة .. عنصرية #الكيان الصهيوني باتت هذه الأيام واضحة لكل العالم .. سنبقى الى جانب الشعب الفلسطيني أمام البربرية الإسرائيلية

* صحيفة غلوبال تايمز: هدف اسرائيل من حرب #غزة هو إضعاف المباحثات النووية (في فيينا)

* مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية، كاظم #غريب_آبادي: هجمات #الصهاينة على المواطنين الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية وندينها بأشد العبارات ونطالب بوقفها فورا .. لا يمكن تجاهل الإرهاب الشامل المفروض على الشعب الفلسطيني .. مايحدث في #فلسطين المحتلة "جريمة منظمة" وانتهاك صارخ لقوانين الأمم المتحدة .. الصمت أمام الإرهاب الإسرائيلي يعني تشجيع وحشية الصهاينة

* بعثت فصائل مقاومة وقوى وطنية فلسطينية رسائل شكر وتقدير منفصلة إلى المرشد الايراني، علي #خامنئي لمواقفه في دعم المقاومة الفلسطينية وعدم الاعتراف بإسرائيل .. وشددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة التحرير الوطني الفلسطيني، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وائتلاف القوى الفلسطينية، في رسائلها على مواصلة طريق المقاومة معتبرة توجيهات #المرشد الإيراني بأنها خارطة طريق لتحرير #فلسطين، مشيرة الى الدور المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم القضية الفلسطينية

* الرئيس الايراني #حسنروحاني خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء العراقي #مصطفىالكاظمي: نرحب بالدور الايجابي الذي يلعبه #العراق في الوساطات الاقليمية لحل الخلافات بين دول المنطقة، كما نرحب بمواقفه حول القضية الفلسطينية وادانة جرائم الكيان الصهيوني في الاراضي المحتلة ونتمنى من الحكومة العراقية بتفعيل هذا الملف في #الجامعة_العربية .. لابد من التعاون المشترك لمواجهة التنظيمات التكفيرية والإرهابية التي تخطط لتعكير العلاقات الطيبة بين البلدين .. مهاجمة بعثاتنا الدبلوماسية في العراق من قبل الخارجين عن القانون "أمر مؤسف"

* وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد #ظريف، خلال كلمة له في اجتماع وزراء خارجية دول #منظمةالتعاون الإسلامي عبر خدمة الفيديو كنفرانس: #الصهاينة يرتكبون أبشع الجرائم ضد الفلسطينيين ويذبحون الأطفال والنساء بأحدث وأكثر الأسلحة فتكا .. #إسرائيل لاتفهم سوى لغة #المقاومة ومن حق الفلسطينيين الدفاع عن نفسهم .. فلسطين ليست قضية عربية واسلامية فقط، بل قضية دولية وعلى المجتمع الدولي أن يدين الاجراءات الاسرائيلية بأقسى العبارات .. السبيل السلمي الوحيد للسلام هو إجراء #استفتاء لتقرير المصير بين الفلسطينيين سواء في الداخل أو الخارج .. يجب إدراج أعمال إسرائيل الإجرامية ضد الفلسطينيين على أنها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في قرارات #منظمةالتعاون الإسلامي.

* أدان روحاني بشدة الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني وقال مخاطبا الصهاينة : لماذا تطلقون كل هذه الصواريخ على الفلسطينيين، باي ذنب تقتلونهم ألستم تدعون انكم على شريعة موسى عليه السلام، من المستبعد انكم تؤمنون بهذه الشريعة، انتم تمارسون القتل والمجازر وبالتالي فانتم صهاينة مجرمون، لأن ماتفعلوه ليس موجودا في دين موسى ولادين عيسى ولا في أديان ابراهيم ونوح ومحمد عليهم السلام.

واضاف ان جميع الانبياء يدعون الى العدل والمروءة والانسانية، كما تساءل: لماذا تصمت الدول المجاورة للكيان الصهيوني، لماذا تحجم دولة كبيرة كمصر من التفوه بأي كلمة، ولماذا يصمت الاردن، وكذلك باقي دول المنطقة، لماذا لاتعترض وتقف بوجه الجرائم الصهيونية.

* كتبت صحيفة "جيروزاليم بوست" في افتتاحيتها مقالاً تحت عنوان "إسرائيل" تخوض حرب صور وتخسر ، تحدثت فيه أنه "ربما تكون "إسرائيل تنتصر في الحرب ضد حماس في ساحة المعركة، لكنها تخسر مرة أخرى الدعم في محكمة الرأي العام فيما التعاطف الدولي يميل لصالح الفلسطينيين".

*قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان "ان العالم يتجاهل جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين، وعلينا التصدي للإهانات المتكررة من قبل دولة إسرائيل الإرهابية التي تجاوزت كل الحدود".

وأضاف الرئيس التركي "نعم إسرائيل دولة إرهابية ترتكب الجرائم بحق الفلسطينيين، وهذا يؤثر على العالم بأسره". مشيراً إلى أنه "على العالم كله أن يقف إلى جانب المظلومين، ولا نريد أن نعيش كابوساً جديداً". وتابع قائلاً "على أتباع جميع الأديان التنديد بسلوك إسرائيل لأنه ينتهك كل المقدسات والحرمات".

وأوضح أن تركيا "تسعى الى إنهاء الهجوم الوحشي من قبل إسرائيل على الفلسطينيين، وعلينا اتخاذ خطواتٍ سريعةٍ لإنهاء هذه الهجمات وإلا فإن التبعات ستكون كبيرة".

ولفت إلى أنه "على منظمة التعاون الاسلامي اتخاذ خطوات صارمة ضد العدوان الإسرائيلي".

* نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مقالاً تقول فيه إن الأحداث الأخيرة وحدّت الفلسطينيين، وأظهرت أن جيل "التيك توك" أثبت أنه لن يقبل بالإذلال وقاد تظاهرات ليس لها مثيل.

* يشير مستوى العنف "غير المسبوق" (بحسب تعبير رئيس هيئة أركان جيش العدو أفيف كوخافي بعد لقائه نتنياهو السبت) الذي يستخدمه "جيش" العدو، بالتوازي مع الحملة المسعورة التي يقودها المستوطنون ضد الفلسطينيين، أصحاب الأرض، إلى نفاد الحلول أمام كيان الاحتلال وتضاؤل الخيارات أمامه في التعامل مع المقاومة المتحفزة والمتصاعدة والمتوسعة مع مرور الوقت، وهو ما يحمل انعكاساتٍ بالغة التأثير في صورة الكيان في الخارج وظهور حقيقته ككيان تطهير عرقي يتفوق على كل ما عرفه العالم في العقود الماضية، ليتحول إلى نازية جديدة في القرن الحادي والعشرين، ولكن هذه المرة على مرأى ومسمع من العالم بأسره.

إضافةً إلى ذلك، إنّ تأثير العنف الإجرامي المفرط يدفع جزءاً من اليهود إلى التحرك رفضاً لممارسات كيانهم الذي يحولهم إلى مجرمين مرمّزين عالمياً، وهو ما يفسر اندماج المزيد من هؤلاء اليهود المعترضين على الحرب في النشاط الرافض لها.