حرب في شوارع إسرائيل.. نتنياهو فقد السيطرة؟

هل تعود تل ابيب وتسيطر على الوضع الأمني ؟ أم أن الكرة الأن بملعب المواطنين العرب الذين يسجلون فصولا جديدة في المواجهة.

بحضور الشرطة الإسرائيلية، يقتحم المستوطنون القرى والبلدات العربية داخل الخط الأخضر ويقومون بمهاجمة المواطنين العرب والسيناريو المطروح الان: الحرب الاهلية كما قال وزير الدفاع الإسرئيلي /بني غانتس/..

المواجهات التي بدأت في القدس , وصلت الى غزة وقرى الداخل لتشعل معها معارك جديدة تجري للمرة الأولى وتكبد إسرائيل خسارة كبيرة تترجم بفقدان حالة الستاتوكو التي كانت تل ابيب تحافظ عليها لعقود والتي تبين انها كالنار تحت الرماد تشتعل سريعا.

بالتفاصيل هذا تقرير من فضائية ار تي الروسية عن ما يجري في الداخل الإسرائيلي... هل تعود تل ابيب وتسيطر على الوضع الأمني؟ أم أن الكرة الأن بملعب المواطنين العرب الذين يسجلون فصولا جديدة في المواجهة.