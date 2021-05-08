ددول محور المقاومه تنظم مسيرات مليونية لاحياء يوم القدس العالمي

🖋️حميد عبد القادر عنتر ||

الامام الخميني سلام الله عليه اسس يوم القدس العالم في اواخر شهر رمضان لحرف البوصله نحو القدس ومن اجل العالم العربي والاسلامي يهتم بالقضية المركزية فلسطين حتى يتم تحرير فلسطين من الكيان الصهيوني الغاصب يومنا هذا الجمعة العاصمة السياسية صنعاء وكل عواصم المحافظات التي تحت الحصار خرجت في مسيرات مليونية رفعت الشعارات والاعلام بالتضامن مع القدس والقضية المركزية فلسطين وتم قراءة بيان المحتجين يدين ويشجب ويستنكر الاعتداء الغاشم من قبل الصهاينة على غزه وعلى ابطال المقاومة وعلى سوريا كذلك الضاحية الجنوبية في لبنان خرجت في مسيرات من حزب الله ومن النساء والاطفال والشيوخ تحيي يوم القدس والقئ كلمة سيد المقاومه حفيد الرسول الاعظم السيد حسن ن ص ر الله امين عام حزب الله بهذه المناسبه وايضا خرجت مسيرات في ايران وفلسطين وسورياء والعراق دول الممانعة كذلك سوف تعقد مؤتمرات وندوات من قبل كتاب ومفكرين وقيادات سياسية من دول محور المقاومة لايصال رسالة للعالم ان القدس قضيتنا المركزية ولابد من تحرير القدس من الكيان الصهيوني الغاصب ومن اجل احياء الثورات لدى شعوب واحرار العالم من اجل افشال المشاريع الامريكية في المنطقة وتحرير المقدسات كما نتمنى من المسيرات المليونية التي سوف تخرج في دول محور المقاومة رفع شعارات اليمن والتنديد والشجب والاستنكار على العدوان العالمي التي تشنها الادارة الامريكية وادواتهم في الشرق الاوسط والخليج على يمن الحضارة والتاريخ ولابد من الامة ان تستشعر بالمسؤلية ازاء ما يتعرض له اليمن من حصار مطبق وحرب كونية منذ ست سنوات بدون وجه حق لان اليمن هو في مواجهه مع قوى الاستكبار وهو يدافع عن الامة العربية والاسلامية من اجل نيل التحرر والاستقلال وتحرير المقدسات وافشال المشاريع الامريكية من اليمن سيتم صنع عملية تحول في اليمن وفي دول الاقليم والعالم نحن على ثقه ان النصر حليف اليمن لانه مستقوي بالله تعالى ويتخذ من الامام الحسين عليه السلام مصدر الهام ومن يتخذ الامام الحسين مصدر الهام لايعرف الهزيمة اطلاقا اليمن سينتصر وهزيمة كبرى ومدوية لقوى الاستكبار العالمي هذا والعاقبة للمتقين