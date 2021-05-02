📌 لكي لا ننسى جرائم آل سعود..!

محمد صادق الحسيني ||

📌لكي لا ننسى، تاريخ نظام ال سعود الوهابي الارهابي ...مع العرب السنة وكل حر شريف..!

* إن أول مجزرة حصلت في بلاد الحجاز وذهب ضحيتها أكثر من ١٧٠٠٠ ألف مسلم سني !!! ِ قام بها مؤسس الفكر الإرهابي الوهابي محمد بن عبدالوهاب عام ١٧٤٥ م !! (لا يوجد هنا تدخل للشيعة ولا لإيران)

* وفي عام ١٩٠٣ م قتل عبدالعزيز آل سعود ١٦٠. مسلم سني من قبيلة مطير !!! .

* وفي عام ١٩٠٤ م في بداية العام قتل عبدالعزيز آل سعود ٨٠٠ مسلم سني من قبيلة شمر !!! .

* وفي عام ١٩٠٤ م من نهاية العام قتل عبدالعزيزآل سعود ٢٥٠٠ر مسلم سني من قبيلة شمر !!! .

* أول من تامر على الدم السني عام ١٩١٤ واستباح دماء المسلمين الحنفيين في الحرب العالمية الأولى هو الملك عبدالعزيز آل سعود عندما شارك التحالف البريطاني الفرنسي لإسقاط الخلافة الإسلامية وقتل في هذه المعارك أكثر من ٢٠٠ ألف سني عربي !!! خدمة للمشروع الصهيوني اليهودي عام ١٩١٧ .

* وعام ١٩١٨ م قتل جيش عبدالعزيز آل سعود أكثر من ألف سني لانتزاع أرض الحجاز !!!.

* وعام ١٩٢٠ م قتل جيش آل سعود أكثر من ٣٠٠٠ سني من عشائر وبدو الكويت !!! .

* وعام ١٩٢٠ م قتل جيش آل سعود أكثر من ٣٥٠٠ سني ليستولي على منطقة عسير !!!!.

* ومن عام ١٩٢٠ حتى عام ١٩٣٠ وحسب مختلف الإحصاءات قتل جيش عبدالعزيزآل سعود أكثر من ٤٥٠٠٠ مسلم سني بأبشع وأفظع الطرق التي لم تألفها قبل هذا التاريخ القبائل العربية !!!!!.

* وعام ١٩٢٥ قتل جيش آل سعود أكثر من ٣٠٠٠ مسلم سني !!! من عشائر الأردن للاستيلاء على أرض الحجاز !!! .

* وعام ١٩٣٠ م انقلب عبدالعزيز على حلفائه وقتل منهم بالتعاون مع الانجليز ١٥٠٠ مسلم سني !!! ِ

* وفي عام ١٩٣٠ م حتى ١٩٣٥ م قتل جيش آل سعود أكثر من ١٨٠٠٠ مسلم سني يمني !!!!! .ِ

* وفي عام ١٩٣٠ حتى عام ١٩٤١ م تآمرت السعودية مع الانتداب البريطاني والفرنسي على الحركة الثورية التي انطلقت في العراق لإعادة الخلافة الإسلامية حيث قتل أكثر من ٨٠٠٠ عراقي !!! .

* وفي عام ١٩٤٠ بسبب دعم آل سعود بالنفط والمال للانجليز قتل أكثر من ١٢ ألف مسلم سني !! من الشعب المصري في معركة العلمين، حيث طلبت الحكومة الألمانية من الحكومة الإيطالية أن تقصف حقول النفط السعودية التي تعطي النفط بالمجان للانجليز !!! .

* وفي عام ١٩٤٨ م أعطيت فلسطين لليهود بموجب اتفاق وقعه الملك عبدالعزيزآل سعود للحكومة البريطانية يتعهد فيه بوهب أرض فلسطين لليهود المساكين، !!!!!وبسبب الاتفاق اليهودي السعودي سقط بفلسطين منذ ١٩٤٨ حتى ٢٠١٧ اكثر من ٢ مليون قتيل من المسلمين السنة الفلسطينيين !!! وتهجير أكثر من ١٢ مليون سني فلسطيني بالعالم !!!!! .

* وفي عام ١٩٥٦ م وبعد العدوان الثلاثي الإسرائيلي الفرنسي البريطاني على مصر ومذبحة خان يونس التي ذبح فيها ٥٠٠ مسلم سني !! على أيدي اليهود، اكتشف الزعيم الراحل عبدالناصر خيانة آل سعود له فأطلق في عام ١٩٦٢ مقولته الشهيرة: إن جزمة الجندي المصري ... .

* وفي عام ١٩٦١ م قامت السعودية بالتعاون مع الانجليز وبعض الدول الخليجية بالتآمر على ثورة الزعيم عبدالكريم قاسم رئيس وزراء العراق حيث تم قتل أكثر من ٣٠ الف مسلم !!! وأعدم الرئيس عبدالكريم قاسم !! .

* وفي عام ١٩٦٧ م خاضت كل من مصر والأردن وسوريا والعراق ولبنان حرباً ضد إسرائيل التي ارتكبت مجزرة يافا وسقط في هذه المعركة التي عرفت بالنكسة بسبب تخاذل السعودية أكثر من ٢٥ الف شهيد و ٥٠ ألف جريح !!!!

ولم تتدخل السعودية إلا أثناء انعقاد القمة العربية في الخرطوم حيث تبرعت بالمال !! .

* وفي عام ١٩٧٣ م شنت كل من مصر وسوريا حرباً على إسرائيل بدعم عربي، كان على رأسه الملك فيصل الذي أمر بقطع النفط عن أمريكا والغرب،

وبعد أن انتصر العرب على إسرائيل قام بعض آل سعود وبقرار أمريكي إسرائيلي باغتيال الملك فيصل !! عقاباً له على قطع النفط عن امريكا والغرب نصرةً للقضايا العربية .

* وفي عام ١٩٧٩ م أنزل العلم الإسرائيلي عن مبنى السفارة الإسرائيلية في إيران ورفع مكانه العلم الفلسطيني وسميت (سفارة دولة فلسطين). هنا أعلنت السعودية أن إيران تدخلت بالشؤون العربية !!! .

* وفي عام١٩٨٠ م بأمر من أمريكا وإسرائيل والغرب ودعم سعودي خليجي شن صدام حرباً على إيران دامت ٨ سنوات !!

ذهب ضحيتها أكثر من مليون قتيل من العرب !!!!

واعترف صدام بعد اجتياحه الكويت بأن الذي دفعه للحرب على إيران هي السعودية !!

بأوامر اسرائيلية أمريكية. !!! .

إيران هنا اعتدي عليها لأنها تدعم القضية الفلسطينية !!! .

* وفي عام ١٩٨٨ م بعد انتهاء الحرب الإيرانية العراقية أنشأت السعودية تنظيم القاعدة وأرسلته إلى أفغانستان حيث قتل من السنة الأفغان أكثر من ٨ مليون أفغاني !!!! .

* وفي عام ١٩٩٠ م بعد أن رفضت السعودية وبعض دول الخليج أن تفي بالتزاماتها للعراق احتل صدام الكويت حيث قتل أكثر من ١٠٠٠ مواطن كويتيا !! .

* ١٩٩٠ تدخلت قوات التحالف بقيادة أمريكا وبدعم مالي عسكري سعودي خليجي بما عرف بدرع الصحراء لتحرير الكويت وتبعها في عام ١٩٩١ عملية عسكرية سميت عاصفة الصحراء، أدت الى مقتل ما يقارب ال 200 ألف مواطن عربي !!! .

* ١٩٩٢ قوات عسكرية سعودية تشن هجوم على الحدود القطرية وتقتل أكثر من 50 مسلم سني قطري !!! .

* وفي عام ٢٠٠٣ قامت الولايات المتحدة وبتمويل سعودي ودعم لوجستي بحرب تحرير العراق بعد أن تمت محاصرته لأكثر من ١٠ سنوات، !!!

سقط ضحية هذه الحرب أكثر من مليون مواطن عراقي. !!!! .

هنا استفاد الشيعة والكرد من سقوط صدام الذي ارتكب أبشع المجازر بحق الكرد والشيعة العراقيين !! .

* وفي عام ٢٠٠٤ م وحتى عام ٢٠١٧ تنظيمات المذهب الوهابي التكفيري الإرهابي تقتل في العراق بطريقة وحشية بواسطة الذبح والعمليات الإرهابية الانتحارية في المساجد والأسواق !!!.

* و في ٢٠٠٦ م شنت إسرائيل حربها على لبنان بدعم أمريكي سعودي بحجة أن حزب الله تدعمه إيران !!! .

* وعام ٢٠٠٨ شنت إسرائيل حرباً على قطاع غزة السني !! وبصمت سعودي مطلق بحجة أن حماس تدعمها إيران !!! .

* وعام ٢٠٠٩ م الجيش السعودي يشن هجوماً عنيفاً على اليمن تحت مسمى الأرض المحروقة !! .

* وعام ٢٠١١ م الجيش السعودي يدخل مملكة البحرين للقضاء على تحرك مدن

* وعام ٢٠١١م . الأمن السعودي يهاجم منطقة القطيف السعودية ولم يعلم حتى تاريخه عدد القتلى والمفقودين !! .

* وعام ٢٠١٢ شنت إسرائيل حرباً على قطاع غزة السني بدعم سعودي بحجة أن حماس تدعمها إيران !!!! .

* وفي٢٠١٢ حتى ٢٠١٧ م التنظيمات الإرهابية الوهابية تجتاح العراق وسوريا وليبيا واليمن وفي مصر تقتل المسلمين والمسيحيين والأقليات بأفظع الطرق والأساليب بطريقة الذبح والحرق والاعدامات بالسيف ناهيك عن العمليات الإرهابية الانتحارية. !!!! ... .

الوهابي السلفي _ التكفيري _السعودي . ليس إيرانيا ولا شيعيا

* وفي ٢٠١٥ م الجيش السعودي يشن حملة عسكرية واسعة مع حلفائه على اليمن !! ويستهدف كل شيء وسجل سقوط أكثر من ١٥ ألف مسلم يمني غالبيتهم من النساء والأطفال !!!!

بالإضافة إلى المجاعة _ والحصار _ وانتشار الأوبئة والأمراض مع دمار قدر بمليارات !!!.

* وفي٢٠١٧ م. السعودية تحاصر دولة قطر وحتى كتابة هذا المقال لم تتضح أسباب محاصرة السعودية وحلفاؤها لقطر !! .

* هذا هو المكتوب في كافة الدراسات الغربية والعربية والموثق تاريخياً فارجو منكممساعدتي لنبحث معاً عن الخطر الإيراني أو الشيعي على العرب والمسلمين !!!.

📌غيض من فيض